https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-nauka-tsifrovye-texnologii-innovatsii-44410079.html
Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в науке и цифровых технологиях
Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в науке и цифровых технологиях
Sputnik Узбекистан
Достигнуты договоренности по реализации новых проектов в сферах ИКТ, ИИ, биотехнологий, космических технологий, водосберегающих технологий, энергоэффективности и кибербезопасности.
2024-06-17T17:56+0500
2024-06-17T17:56+0500
2024-06-17T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Планы сотрудничества в сфере науки, цифровых технологий и инноваций между Узбекистаном и Малайзией обсудили на встрече посол республики Каромиддин Гадоев с министром науки, технологий и инноваций Малайзии Чанг Ли Кангом. Об этом сообщает информагенство ИА "Дунё".Малазийской стороне представили информацию о широком внедрении технологий во все отрасли экономики Узбекистана, о развитии науки и инноваций, условиях, созданных для роста сферы цифровых технологий, инновационном развитии в республике, а также льготах и преференциях, предоставляемых иностранным технологическим компаниям.Отмечалось, что Узбекистан стремительно развивается как региональный центр инноваций и стартапов. В этой связи обе стороны заинтересованы в активном сотрудничестве и обмене опытом в данном направлении.В ходе переговоров участники обменялись мнениями по вопросам цифровых технологий, коммерциализации научных разработок, реализации совместных стартап-проектов.По итогам встречи достигнуты договоренности об организации взаимных визитов, обмене опытом и реализации новых проектов в сферах ИКТ, ИИ, биотехнологий, космических технологий, водосберегающих технологий, энергоэффективности, кибербезопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20240420/malayziya-uzbekistan-investproyekt-elektrotexnika-43525305.html
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узбекистан малайзия технологии икт ии водосберегающие технологии биотехнологии посол
узбекистан малайзия технологии икт ии водосберегающие технологии биотехнологии посол
Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в науке и цифровых технологиях
17:56 17.06.2024 (обновлено: 18:05 17.06.2024)
Достигнуты договоренности по реализации новых проектов в сферах ИКТ, ИИ, биотехнологий, космических технологий, водосберегающих технологий, энергоэффективности и кибербезопасности.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Планы сотрудничества в сфере науки, цифровых технологий и инноваций между Узбекистаном и Малайзией обсудили на встрече посол республики Каромиддин Гадоев с министром науки, технологий и инноваций Малайзии Чанг Ли Кангом. Об этом сообщает информагенство ИА "Дунё".
Малазийской стороне представили информацию о широком внедрении технологий во все отрасли экономики Узбекистана, о развитии науки и инноваций, условиях, созданных для роста сферы цифровых технологий, инновационном развитии в республике, а также льготах и преференциях, предоставляемых иностранным технологическим компаниям.
Отмечалось, что Узбекистан стремительно развивается как региональный центр инноваций и стартапов. В этой связи обе стороны заинтересованы в активном сотрудничестве и обмене опытом в данном направлении.
В ходе переговоров участники обменялись мнениями по вопросам цифровых технологий, коммерциализации научных разработок, реализации совместных стартап-проектов.
“Особое внимание уделили активизации сотрудничества между технологическими компаниями, технопарками и научно-исследовательскими институтами двух стран“, – отметили в Агентстве.
По итогам встречи достигнуты договоренности об организации взаимных визитов, обмене опытом и реализации новых проектов в сферах ИКТ, ИИ, биотехнологий, космических технологий, водосберегающих технологий, энергоэффективности, кибербезопасности.