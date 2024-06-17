https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-nauka-tsifrovye-texnologii-innovatsii-44410079.html

Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в науке и цифровых технологиях

Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в науке и цифровых технологиях

Sputnik Узбекистан

Достигнуты договоренности по реализации новых проектов в сферах ИКТ, ИИ, биотехнологий, космических технологий, водосберегающих технологий, энергоэффективности и кибербезопасности.

2024-06-17T17:56+0500

2024-06-17T17:56+0500

2024-06-17T18:05+0500

узбекистан

малайзия

искусственный интеллект

цифровые технологии

it-технологии

сотрудничество

посол

инновации

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Планы сотрудничества в сфере науки, цифровых технологий и инноваций между Узбекистаном и Малайзией обсудили на встрече посол республики Каромиддин Гадоев с министром науки, технологий и инноваций Малайзии Чанг Ли Кангом. Об этом сообщает информагенство ИА "Дунё".Малазийской стороне представили информацию о широком внедрении технологий во все отрасли экономики Узбекистана, о развитии науки и инноваций, условиях, созданных для роста сферы цифровых технологий, инновационном развитии в республике, а также льготах и преференциях, предоставляемых иностранным технологическим компаниям.Отмечалось, что Узбекистан стремительно развивается как региональный центр инноваций и стартапов. В этой связи обе стороны заинтересованы в активном сотрудничестве и обмене опытом в данном направлении.В ходе переговоров участники обменялись мнениями по вопросам цифровых технологий, коммерциализации научных разработок, реализации совместных стартап-проектов.По итогам встречи достигнуты договоренности об организации взаимных визитов, обмене опытом и реализации новых проектов в сферах ИКТ, ИИ, биотехнологий, космических технологий, водосберегающих технологий, энергоэффективности, кибербезопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20240420/malayziya-uzbekistan-investproyekt-elektrotexnika-43525305.html

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