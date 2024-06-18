https://uz.sputniknews.ru/20240618/andijanskaya-oblast-proekty-kitayskie-investitsii-44415627.html

В Андижанской области реализуют проекты на $1 млрд китайских инвестиций

В Андижанской области реализуют проекты на $1 млрд китайских инвестиций

Sputnik Узбекистан

В рамках проекта планируют запустить предприятие по переработке шкур и внутренностей домашнего скота. Уже в нынешнем году на это направят $100 млн и создадут три тысячи рабочих мест.

2024-06-18T13:18+0500

2024-06-18T13:18+0500

2024-06-18T13:24+0500

узбекистан

китай

андижанская область

сотрудничество

экономика

инвестиции

переработка

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Китайская компания намерена инвестировать $1 млрд на проекты в Андижанской области Узбекистана. На эти средства будет создано предприятие по переработке шкур и внутренних органов домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията области.Как известно, делегация Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области в эти дни посетила КНР. Во время визита делегаты ознакомились с деятельностью компании Kaifeng Shengmeishun Leather Products в городе Кайфэн провинции Хэнань.Хоким Андижанской области и председатель ветеринарного комитета Узбекистана провели переговоры с представителями государственного и частного сектора Китая по поводу инвестиционного проекта.В ходе переговоров стороны обсудили вопросы установления контактов с ведущими китайскими учреждениями в сферах ветеринарии, животноводства, птицеводства и рыболовства, а также сотрудничества в области научных исследований и обучения узбекских специалистов.По итогам встречи китайская сторона объявила о том что полностью поддерживает планируемые инвестиционные проекты и научные исследования в Узбекистане.Отмечается, что новый проект, стоимостью $1 млрд, будет реализован в Андижанской области за счет прямых инвестиций. Уже в этом году планируется инвестировать $100 млн и создать 3 тысячи рабочих мест.

https://uz.sputniknews.ru/20240618/kitayskaya-kompaniya-postroit-andijanskoy-oblasti-novuyu-ges-44412937.html

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