https://uz.sputniknews.ru/20240618/andijanskaya-oblast-proekty-kitayskie-investitsii-44415627.html
В Андижанской области реализуют проекты на $1 млрд китайских инвестиций
В Андижанской области реализуют проекты на $1 млрд китайских инвестиций
Sputnik Узбекистан
В рамках проекта планируют запустить предприятие по переработке шкур и внутренностей домашнего скота. Уже в нынешнем году на это направят $100 млн и создадут три тысячи рабочих мест.
2024-06-18T13:18+0500
2024-06-18T13:18+0500
2024-06-18T13:24+0500
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андижанская область
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Китайская компания намерена инвестировать $1 млрд на проекты в Андижанской области Узбекистана. На эти средства будет создано предприятие по переработке шкур и внутренних органов домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията области.Как известно, делегация Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области в эти дни посетила КНР. Во время визита делегаты ознакомились с деятельностью компании Kaifeng Shengmeishun Leather Products в городе Кайфэн провинции Хэнань.Хоким Андижанской области и председатель ветеринарного комитета Узбекистана провели переговоры с представителями государственного и частного сектора Китая по поводу инвестиционного проекта.В ходе переговоров стороны обсудили вопросы установления контактов с ведущими китайскими учреждениями в сферах ветеринарии, животноводства, птицеводства и рыболовства, а также сотрудничества в области научных исследований и обучения узбекских специалистов.По итогам встречи китайская сторона объявила о том что полностью поддерживает планируемые инвестиционные проекты и научные исследования в Узбекистане.Отмечается, что новый проект, стоимостью $1 млрд, будет реализован в Андижанской области за счет прямых инвестиций. Уже в этом году планируется инвестировать $100 млн и создать 3 тысячи рабочих мест.
https://uz.sputniknews.ru/20240618/kitayskaya-kompaniya-postroit-andijanskoy-oblasti-novuyu-ges-44412937.html
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китай узбекистан андижанская область хоким визит предприятие переработка шкур
китай узбекистан андижанская область хоким визит предприятие переработка шкур
В Андижанской области реализуют проекты на $1 млрд китайских инвестиций
13:18 18.06.2024 (обновлено: 13:24 18.06.2024)
В рамках проекта планируют запустить предприятие по переработке шкур и внутренностей домашнего скота. Уже в нынешнем году на это направят $100 млн и создадут три тысячи рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Китайская компания намерена инвестировать $1 млрд на проекты в Андижанской области Узбекистана. На эти средства будет создано предприятие по переработке шкур и внутренних органов домашних животных. Об этом сообщили
в пресс-службе хокимията области.
Как известно, делегация Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области в эти дни посетила КНР. Во время визита делегаты ознакомились с деятельностью компании Kaifeng Shengmeishun Leather Products в городе Кайфэн провинции Хэнань.
Хоким Андижанской области и председатель ветеринарного комитета Узбекистана провели переговоры с представителями государственного и частного сектора Китая по поводу инвестиционного проекта.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы установления контактов с ведущими китайскими учреждениями в сферах ветеринарии, животноводства, птицеводства и рыболовства, а также сотрудничества в области научных исследований и обучения узбекских специалистов.
По итогам встречи китайская сторона объявила о том что полностью поддерживает планируемые инвестиционные проекты и научные исследования в Узбекистане.
Отмечается, что новый проект, стоимостью $1 млрд, будет реализован в Андижанской области за счет прямых инвестиций. Уже в этом году планируется инвестировать $100 млн и создать 3 тысячи рабочих мест.