https://uz.sputniknews.ru/20240618/eaes-uravnyaet-dopustimuyu-nagruzku-gabarity-dlya-gruzovogo-avtotransporta--eek-44420858.html

ЕАЭС уравняет допустимую нагрузку и габариты для грузового автотранспорта – ЕЭК

ЕАЭС уравняет допустимую нагрузку и габариты для грузового автотранспорта – ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в странах Союза входит в список ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Принятие Соглашения устранит это препятствие.

2024-06-18T17:50+0500

2024-06-18T17:50+0500

2024-06-18T18:00+0500

еаэс

грузоперевозки

еэк

международные нормы

транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза завершили внутригосударственные процедуры согласования по проекту Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры. Об этом говорится в публикации на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Отмечается, что несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в разных странах Союза входит в перечень ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Принятие Соглашения позволит устранить это препятствие. В проекте документа зафиксированы договоренности сторон о принятии мер для того, чтобы автомобильные дороги, включенные в евразийские транспортные коридоры, в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспорта с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами, которые устанавливает Соглашение.Подчеркнуто, что более половины общего объема перевозок грузов в странах ЕАЭС приходится на автомобильный транспорт. Эти грузоперевозки являются важным элементом в обеспечении торговых потоков и эффективных цепей поставок. Соглашение относится к категории международных договоров. Для начала его действия будет подписан документ на уровне правительств стран евразийской "пятерки". Процедура подписания вице-премьерами государств Союза – членами Совета ЕЭК – запланирована на третий квартал 2024 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240507/eaeu-perechni-produktsiya-texreglament-43768339.html

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