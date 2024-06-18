https://uz.sputniknews.ru/20240618/eaes-uravnyaet-dopustimuyu-nagruzku-gabarity-dlya-gruzovogo-avtotransporta--eek-44420858.html
ЕАЭС уравняет допустимую нагрузку и габариты для грузового автотранспорта – ЕЭК
ЕАЭС уравняет допустимую нагрузку и габариты для грузового автотранспорта – ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в странах Союза входит в список ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Принятие Соглашения устранит это препятствие.
2024-06-18T17:50+0500
2024-06-18T17:50+0500
2024-06-18T18:00+0500
еаэс
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еэк
международные нормы
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза завершили внутригосударственные процедуры согласования по проекту Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры. Об этом говорится в публикации на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Отмечается, что несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в разных странах Союза входит в перечень ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Принятие Соглашения позволит устранить это препятствие. В проекте документа зафиксированы договоренности сторон о принятии мер для того, чтобы автомобильные дороги, включенные в евразийские транспортные коридоры, в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспорта с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами, которые устанавливает Соглашение.Подчеркнуто, что более половины общего объема перевозок грузов в странах ЕАЭС приходится на автомобильный транспорт. Эти грузоперевозки являются важным элементом в обеспечении торговых потоков и эффективных цепей поставок. Соглашение относится к категории международных договоров. Для начала его действия будет подписан документ на уровне правительств стран евразийской "пятерки". Процедура подписания вице-премьерами государств Союза – членами Совета ЕЭК – запланирована на третий квартал 2024 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240507/eaeu-perechni-produktsiya-texreglament-43768339.html
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еаэс еэк грузоперевозки транспортный коридор автомобильные перевозки соглашение
еаэс еэк грузоперевозки транспортный коридор автомобильные перевозки соглашение
ЕАЭС уравняет допустимую нагрузку и габариты для грузового автотранспорта – ЕЭК
17:50 18.06.2024 (обновлено: 18:00 18.06.2024)
Несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в странах Союза входит в список ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Принятие Соглашения устранит это препятствие.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Страны Евразийского экономического союза завершили внутригосударственные процедуры согласования по проекту Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры. Об этом говорится в публикации
на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Реализация Соглашения придаст существенный импульс как развитию евразийских транспортных коридоров, так и увеличению транзитного потенциала ЕАЭС в целом",– отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Отмечается, что несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в разных странах Союза входит в перечень ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Принятие Соглашения позволит устранить это препятствие.
В проекте документа зафиксированы договоренности сторон о принятии мер для того, чтобы автомобильные дороги, включенные в евразийские транспортные коридоры, в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспорта с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами, которые устанавливает Соглашение.
Подчеркнуто, что более половины общего объема перевозок грузов в странах ЕАЭС приходится на автомобильный транспорт. Эти грузоперевозки являются важным элементом в обеспечении торговых потоков и эффективных цепей поставок.
Соглашение относится к категории международных договоров. Для начала его действия будет подписан документ на уровне правительств стран евразийской "пятерки".
Процедура подписания вице-премьерами государств Союза – членами Совета ЕЭК – запланирована на третий квартал 2024 года.