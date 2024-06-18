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https://uz.sputniknews.ru/20240618/putin-vizit-kitay-statya-gazeta-nodon-sinmun-44419437.html
Путин перед визитом в Китай написал статью в газету “Нодон синмун“
Путин перед визитом в Китай написал статью в газету “Нодон синмун“
Sputnik Узбекистан
Российский лидер в статье для северокорейской газеты высказался о перспективах партнерства с КНДР.
2024-06-18T16:53+0500
2024-06-18T17:13+0500
россия
владимир путин
государственный визит
ким чен ын
кндр
в мире
переговоры
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в преддверии государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун". Материал опубликовали на сайте Кремля на русском и английском языках.Путин подчеркнул, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.Как отметил глава государства, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство.Российский лидер также высказал уверенность в том, что общими усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и повышению благосостояния граждан двух государств.Путин 18-19 июня впервые с 2000 года посетит КНДР с двухдневным визитом, проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Запланирована беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один". По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ.Российского президента в поездке будут сопровождать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
https://uz.sputniknews.ru/20240617/vladimir-putin-posetit-kndr-gosudarstvennyy-vizit-44410946.html
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россия северная корея путин ким чем ын государственный визит переговоры
россия северная корея путин ким чем ын государственный визит переговоры

Путин перед визитом в Китай написал статью в газету “Нодон синмун“

16:53 18.06.2024 (обновлено: 17:13 18.06.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
Видеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2024
© POOL
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Российский лидер в статье для северокорейской газеты рассказал о перспективах партнерства с КНДР.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в преддверии государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун". Материал опубликовали на сайте Кремля на русском и английском языках.
"Накануне государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику хотел бы поделиться с корейской и зарубежной аудиторией газеты "Нодон синмун" соображениями о перспективах партнерских связей между нашими государствами, их значении в современном мире", — написал глава государства.
Путин подчеркнул, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.
"Наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев. В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию", — добавил Путин.
Как отметил глава государства, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство.

"Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", — заявил глава РФ.

Российский лидер также высказал уверенность в том, что общими усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и повышению благосостояния граждан двух государств.
Путин 18-19 июня впервые с 2000 года посетит КНДР с двухдневным визитом, проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Запланирована беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один". По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ.
Российского президента в поездке будут сопровождать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
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