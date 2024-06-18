https://uz.sputniknews.ru/20240618/putin-vizit-kitay-statya-gazeta-nodon-sinmun-44419437.html

Путин перед визитом в Китай написал статью в газету “Нодон синмун“

Путин перед визитом в Китай написал статью в газету “Нодон синмун“

Sputnik Узбекистан

Российский лидер в статье для северокорейской газеты высказался о перспективах партнерства с КНДР.

2024-06-18T16:53+0500

2024-06-18T16:53+0500

2024-06-18T17:13+0500

россия

владимир путин

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кндр

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в преддверии государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику написал статью для северокорейской газеты "Нодон синмун". Материал опубликовали на сайте Кремля на русском и английском языках.Путин подчеркнул, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.Как отметил глава государства, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство.Российский лидер также высказал уверенность в том, что общими усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что поспособствует развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и повышению благосостояния граждан двух государств.Путин 18-19 июня впервые с 2000 года посетит КНДР с двухдневным визитом, проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Запланирована беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один". По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением перед СМИ.Российского президента в поездке будут сопровождать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

https://uz.sputniknews.ru/20240617/vladimir-putin-posetit-kndr-gosudarstvennyy-vizit-44410946.html

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