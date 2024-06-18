https://uz.sputniknews.ru/20240618/rossiya-perspektivy-sotrudnichestva-eaes-asean-shos-medvedev-44413550.html

Россия оптимистично оценивает перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – Медведев

Россия оптимистично оценивает перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – Медведев

Sputnik Узбекистан

Во Владивостоке проходит межпартийный форум – "Мировое большинство за многополярный мир".

2024-06-18T11:06+0500

2024-06-18T11:06+0500

2024-06-18T11:12+0500

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россия

дмитрий медведев

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владивосток

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Россия с оптимизмом относится к перспективе объединения потенциалов АСЕАН, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН во Владивостоке, передает РИА Новости.По словам Медведева, страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к сотрудничеству с государствами ЕАЭС.Вместе с тем он отметил, что страны АСЕАН также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, которая серьезно совершенствует работу, выводит ее на практический уровень.Круглый стол состоялся в рамках Международного межпартийного форума в формате "БРИКС и страны-партнеры" – "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит во Владивостоке 17-18 июня. В нем участвуют более 150 представителей партий из 32 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20240615/sotrudnichestvo-region-strana-yeaes-uroven-44384557.html

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