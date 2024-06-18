https://uz.sputniknews.ru/20240618/rossiya-perspektivy-sotrudnichestva-eaes-asean-shos-medvedev-44413550.html
Россия оптимистично оценивает перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – Медведев
Россия оптимистично оценивает перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – Медведев
Sputnik Узбекистан
Во Владивостоке проходит межпартийный форум – "Мировое большинство за многополярный мир".
2024-06-18T11:06+0500
2024-06-18T11:06+0500
2024-06-18T11:12+0500
еаэс
шос
россия
дмитрий медведев
форум
владивосток
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/13/31579358_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_14b938a7bf73c47f56717fee5f088668.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Россия с оптимизмом относится к перспективе объединения потенциалов АСЕАН, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН во Владивостоке, передает РИА Новости.По словам Медведева, страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к сотрудничеству с государствами ЕАЭС.Вместе с тем он отметил, что страны АСЕАН также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, которая серьезно совершенствует работу, выводит ее на практический уровень.Круглый стол состоялся в рамках Международного межпартийного форума в формате "БРИКС и страны-партнеры" – "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит во Владивостоке 17-18 июня. В нем участвуют более 150 представителей партий из 32 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20240615/sotrudnichestvo-region-strana-yeaes-uroven-44384557.html
россия
владивосток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/13/31579358_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7d18cf07c1925baf03cecd73e9299a89.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия медведев еаэс шос асеан круглый стол владивосток
россия медведев еаэс шос асеан круглый стол владивосток
Россия оптимистично оценивает перспективы сотрудничества ЕАЭС, АСЕАН и ШОС – Медведев
11:06 18.06.2024 (обновлено: 11:12 18.06.2024)
Во Владивостоке проходит межпартийный форум – "Мировое большинство за многополярный мир".
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Россия с оптимизмом относится к перспективе объединения потенциалов АСЕАН, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН во Владивостоке, передает РИА Новости
.
По словам Медведева, страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к сотрудничеству с государствами ЕАЭС.
"Количество вызовов в мире растет. Нам, безусловно, нужно давать на них ответ на различных площадках, включая ООН и форум АТЭС, и Восточно-Азиатский саммит, где мы все принимаем участие. С удовлетворением хочу отметить рост интереса государств в Юго-Восточной Азии к взаимодействию с Евразийским экономическим союзом", – сказал он.
Вместе с тем он отметил, что страны АСЕАН также внимательно присматриваются и к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, которая серьезно совершенствует работу, выводит ее на практический уровень.
"Мы оптимистично оцениваем перспективы соединения потенциалов Евразийского экономического союза с Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией. У нас у всех общие задачи, задачи по развитию региона и по развитию наших стран, поэтому мы открыты здесь для различных инициатив по движению в этом направлении", – сказал Медведев.
Круглый стол состоялся в рамках Международного межпартийного форума в формате "БРИКС и страны-партнеры" – "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит во Владивостоке 17-18 июня. В нем участвуют более 150 представителей партий из 32 стран.