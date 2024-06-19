https://uz.sputniknews.ru/20240619/kak-otkryvat-kupalnyy-sezon-44434490.html

Как открывать купальный сезон — эксперт

Как открывать купальный сезон — эксперт

Sputnik Узбекистан

Три этапа во время первого купания помогают сердечно-сосудистой системе адаптироваться к воде

2024-06-19T22:06+0500

2024-06-19T22:06+0500

2024-06-19T22:06+0500

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Первое летнее купание в открытом водоеме может оказаться небезопасным для сердечно-сосудистой системы, рассказал радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко. Специалист объяснил, как правильно адаптироваться к воде перед долгими заплывами, ведь во многих водоемах вода прогревается постепенно, слоями. Контраст температур может быть вреден для сердечно-сосудистой системы, поэтому открывать купальный сезон нужно, соблюдая меры предосторожностиОн рекомендовал проводить первое купание в три этапа.Через полторы-две минуты, по его словам, можно приступать ко второму этапу.Третий этап купания, рассказал он, может продолжаться 10-15 минут и более. На этом этапе уже дискомфорт от воды уже не будет чувствоваться, его сменят приятные ощущения.

https://uz.sputniknews.ru/20240614/solntsye-ojog-lecheniye-44368987.html

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