Как открывать купальный сезон — эксперт
© AFP 2023 / Damien MeyerЛюди купаются в море во время сильной жары в Сен-Мало, Франция
© AFP 2023 / Damien Meyer
Подписаться
Три этапа во время первого купания помогут сердечно-сосудистой системе адаптироваться к воде.
Первое летнее купание в открытом водоеме может оказаться небезопасным для сердечно-сосудистой системы, рассказал радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко.
Специалист объяснил, как правильно адаптироваться к воде перед долгими заплывами, ведь во многих водоемах вода прогревается постепенно, слоями. Контраст температур может быть вреден для сердечно-сосудистой системы, поэтому открывать купальный сезон нужно, соблюдая меры предосторожности
"Люди заходят по щиколотку, по колено, вода вроде бы уже прогрелась. Что происходит дальше? Когда начинают чуть дальше проплывать, понимают, что встречаются ледяные слои. Вода сначала прогревается слоями, а затем эти слои потихонечку перемешиваются. Вот в этом и опасность. Контраст температур может вызвать, самое простое, судорогу, то есть мышечный спазм, а самое нехорошее – спазм сосудистой системы. Поэтому надо очень осторожно относиться к температуре воды", — предупредил эксперт.
Он рекомендовал проводить первое купание в три этапа.
"Мы пришли, чуть-чуть постояли, не перегреваясь на солнце, поделали какие-то легкие упражнения на берегу: полуприседания, ходьба в течение трех-четырех минут, вращение кистями, руками, стопами. Разминка нужна, чтобы активизировать сердечно-сосудистую систему, чтобы во время контакта с водой не возник сосудистый спазм. После этого потихонечку по водичке походили, зашли по колено, облили руки, ноги, умылись, постояли, сделали полтора-два шага вперед, три-четыре раза окунулись и вышли из воды", — пояснил Бондаренко.
Через полторы-две минуты, по его словам, можно приступать ко второму этапу.
"Заходим в воду и плаваем две-четыре минуты, проплыли вперед-назад, вернулись к берегу, окунулись с головой. Вышли на берег, на солнышко, и ждем, пока высохнем", — считает Бондаренко.
Третий этап купания, рассказал он, может продолжаться 10-15 минут и более. На этом этапе уже дискомфорт от воды уже не будет чувствоваться, его сменят приятные ощущения.
14 июня, 22:04