https://uz.sputniknews.ru/20240619/svo-operativnaya-obstanovka-v-vozdushnom-prostranstve-44428945.html

СВО: оперативная обстановка в воздушном пространстве

СВО: оперативная обстановка в воздушном пространстве

Sputnik Узбекистан

Абсолютное и безусловное доминирование Вооруженных Сил РФ в воздушном пространстве украинского ТВД не позволяет Западу перехватить инициативу в прокси-войне с Россией

2024-06-19T11:01+0500

2024-06-19T11:01+0500

2024-06-19T11:09+0500

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Безуспешными остаются все "многодоменные операции" с применением систем спутниковой разведки и связи, высокоточных ракет Storm Shadow, Scalp и ATACMS, "роев" дронов из поставок Пентагона и НАТО.Боевой состав ВКС России 17 июня пополнился очередной партией фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые составляют важную часть ударной мощи в зоне СВО. Истребитель-бомбардировщик предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома. Су-34 способен работать в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника – в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Такие машины очень востребованы в зоне СВО. Поставки Ростеха гарантируют рост интенсивности ударов по позициям противника высокоточными авиабомбами большого калибра с УМПК.Западные стратеги безуспешно пытаются изменить ситуацию на поле боя – применением значительного потенциала натовских систем разведки, ракетного оружия и ударных дронов. В битве высоких технологий Российская армия побеждает. Украинское прокси-войско гибнет за интересы США. Более того, у берегов Флориды зримо сгущаются "тучи" гиперзвуковых ракет ВМФ России.ВСУ заметно деградировали. И все же, в ночь на 17 июня противник попытался "стаей" дронов атаковать промышленные объекты на территории Белгородской, Воронежской и Липецкой областей – все шесть БПЛА сбиты на подлете к целям. За минувшие сутки уничтожено всего 12 бандеровских беспилотников. И это не предел возможностей российской ПВО.Дежурные средства ПВО и РЭБ ночью 14 июня сбили над регионами России 87 беспилотных летательных аппаратов противника, из них 70 – над Ростовской областью. Рекордную цифру синхронно активированных БПЛА можно объяснить активизацией натовских поставок (дронов или комплектов для сборки), натовским обеспечением операторов в зоне СВО спутниковой связью и разведывательной (полетной) информацией. Тотальное уничтожение беспилотников противника – "знак качества" российской ПВО, уплотненной эффективными средствами РЭБ.Медийные мистификации Запада и спутниковые снимки в соцсетях не меняют реальности украинского ТВД, на котором Россия уверенно и методично достигает целей спецоперации – демилитаризует ВСУ и НАТО, добивает репутацию "гегемона" и "многодоменность" Пентагона. По данным Минобороны РФ, за время СВО уничтожены 25867 БПЛА, 613 самолетов, 276 вертолетов и 529 зенитных ракетных комплексов украинской армии. Не считая десятков тысяч единиц бронетехники и артиллерии, также собранных по всему свету для прокси-ВСУ полусотней "стран-доноров" – за 98 млрд долларов США.Небо определит судьбу ВСУ и НАТОБеспрецедентной "проекцией силы" – средствами разведки и связи, поставками оружия и боеприпасов, "роями" ракет и дронов для ВСУ – Западу не удается ослабить позиции РФ в экзистенциальном конфликте. Российское доминирование в воздухе во многом определяет оперативную обстановку на земле и на море. Резервы ВСУ интенсивно перемалываются в городах Волчанск и Часов Яр. Даже Bild видит, что ВС России осталось продвинуться всего на 7 км, чтобы перерезать основной путь снабжения группировки ВСУ в Донбассе.За минувшую неделю морская авиация и корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантом украинских Сил специальных операций. Для поражения морских дронов с берега российские войска успешно применяют боевой модуль Б05Я01 "Бережок" на базе БМП-2. Ритм демилитаризации не оставляет ВСУ надежд.Президент РФ Владимир Путин 14 июня предложил Западу новые условия мира, или мягкой капитуляции ВСУ и НАТО. Принципиальная позиция Москвы: признание всех новых регионов РФ, полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, безусловная демилитаризация и денацификация Украины.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сегодня повторил мысль российского президента: "Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жестким". При отказе от нового мирного предложения Кремля киевскому режиму и Западу в целом, Россия не остановится – ни в зоне СВО, ни в более широком противостоянии. Таковы новые реалии.Запад не вполне осознал поражение в зоне СВО, упорствует в заблуждениях, и продолжает уничтожение украинских мобилизационных ресурсов и государственности. Состоявшуюся 15-16 июня в Швейцарии антироссийскую "мирную конференцию" по Украине большая и лучшая часть человечества проигнорировала, или не поддержала оторванную от геополитической реальности "итоговую декларацию". Итогом западного "междусобойчика" на курорте Бюргеншток стали анонс киевского узурпатора Владимира Зеленского о поставке ВСУ первых истребителей F-16 и легкомысленное заявление итальянского премьера Джорджии Мелони: "Если Россия не согласится на условия саммита мира в Швейцарии, то коллективный Запад заставит ее сдаться". Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о размещении большего количества американского ядерного оружия (B61-12) в Европе.Столтенберг уточнил: "США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они имеют в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут предназначены для ядерной миссии НАТО". Наряду с тремя государствами альянса, обладающими ядерным оружием (США, Великобритания и Франция), пять других членов НАТО должны получить доступ к американским бомбам B61-12: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция. Это не просто "сигнал противникам" и новый виток эскалации, а безрассудное расширение круга ядерных государств, нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.Как бы то ни было, украинский конфликт знаменует конец "старого мира", и наступление новой фазы развития человечества: веками угнетаемые Западом страны возвращаются на международную арену равноправными участниками процесса. США и НАТО не удастся решить эту "проблему" ядерным оружием (самоубийством).Известный французский политик Анри Гено заметил: "В мире происходят ужасные события, но именно так заканчивается фаза вестернизации мира. Все древние империи, все древние цивилизации, которые Запад отодвигал и унижал на протяжении пяти веков, требуют возвращения на международную арену".Борьба России отвечает интересам большей части человечества. Поэтому западная "мирная конференция" в Швейцарии не нашла поддержки у стран глобального Юга. Немецкий журналист Кристоф Ваннер эфире Die Welt подчеркнул, что в Кремле на конференцию совершенно не обратили внимания, и в подходах России к Украине "совершенного ничего не изменилось".Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung констатировало: "Запад может называть идеи Путина "нереалистичными", но в итоге придется отнестись к ним серьезно. Москва намерена участвовать только в переговорном процессе, основанном на учете российских интересов… Большинство населения России активно или пассивно разделяет антизападные настроения… Возврат к условиям до 24 февраля 2022 года немыслим в обозримом будущем ни внутри России, ни в отношениях с Западом". Никакая поддержка Украины не вернет "старого, уже утраченного мирового порядка".В условиях крушения "старого мира" угрожать самой могущественной ядерной державе прокси-армией бандеровцев, старыми американскими истребителями F-16 и новыми американскими бомбами B61-12 могут лишь оторванные от реальности политические клоуны, совершенно потерявшие рассудок и чувство самосохранения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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сво обстановка воздушное пространство доминирование вооруженные силы рф