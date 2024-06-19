В Узбекистане предложили повысить зарплату некоторым категориям учителей в 2025 году
17:28 19.06.2024 (обновлено: 17:44 19.06.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovНачало нового учебного года в школах Узбекистана
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Глава республики дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества школьного образования и квалификации педагогов. Одно из них касалось увеличения с сентября 2025 года размера заработной платы учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества дошкольного и школьного образования, совершенствованию системы повышения квалификации педагогов.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества дошкольного и школьного образования, совершенствованию системы повышения квалификации педагогов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также глава республики дал указание разработать и реализовать отдельную программу повышения квалификации для учителей, не прошедших аттестацию и не имеющих достаточного опыта.
"В этом процессе необходимо в полной мере использовать возможности центров повышения квалификации и педагогических колледжей. С этой целью, на основе опыта Президентских школ, в Национальном исследовательском институте имени Абдуллы Авлони будет организована система повышения квалификации руководителей и педагогов детских садов и школ с периодичностью каждые 5 лет", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поставил задачу передать 11 педагогических колледжей в регионах в ведение Центров повышения квалификации и привлечь к ним тренеров из-за рубежа.
На базе педагогических колледжей с малой нагрузкой создадут детские сады и школы, техникумы и школу "Баркамол авлод".
Отмечалось, что для популяризации передового опыта в прошлом году в 500 школах республики внедрили систему оценки Президентских школ. В результате успеваемость учеников в них повысилась с 53% до 59%. Для руководства и учителей школ, добившихся высоких результатов, установили надбавку до 40%.
"В связи с этим с нового учебного года данная система оценки будет применяться еще в 1 тысяче школ. За ними будут закреплены 182 специализированные школы и 500 школ, апробировавших систему", — говорится в сообщении.
Также 270 школ оснастят интерактивными досками, 365 – обеспечат компьютерными классами.
Также рассмотрено предложение о создании Национального института педагогики воспитания на базе Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кары-Ниязи. На новый институт возложат задачи по укреплению сотрудничества "махалля — родители — школа", разработке воспитательной литературы для родителей и детей, научному исследованию дидактических взглядов джадидов. Будет организована деятельность ученого совета по 5-ти специальностям, а также подготовка кадров по магистратуре и докторантуре.
"Кроме того, были затронуты вопросы внедрения международных методов в школы спортивного мастерства Баходира Жалолова и Оксаны Чусовитиной, улучшения качества обучения и тренировок", — говорится в сообщении.
Мирзиёев дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования.