Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240619/uzbekistan-povysheniye-kachestvo-shkolnoye-obrazovaniye-44439689.html
В Узбекистане предложили повысить зарплату некоторым категориям учителей в 2025 году
В Узбекистане предложили повысить зарплату некоторым категориям учителей в 2025 году
Sputnik Узбекистан
Глава республики дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования
2024-06-19T17:28+0500
2024-06-19T17:44+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
школы
президентские школы
учителя
зарплата
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38547165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c61863c8c6d437c8a9d7ccad563dfd2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества школьного образования и квалификации педагогов. Одно из них касалось увеличения с сентября 2025 года размера заработной платы учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Также глава республики дал указание разработать и реализовать отдельную программу повышения квалификации для учителей, не прошедших аттестацию и не имеющих достаточного опыта. Кроме того, президент поставил задачу передать 11 педагогических колледжей в регионах в ведение Центров повышения квалификации и привлечь к ним тренеров из-за рубежа. На базе педагогических колледжей с малой нагрузкой создадут детские сады и школы, техникумы и школу "Баркамол авлод". Отмечалось, что для популяризации передового опыта в прошлом году в 500 школах республики внедрили систему оценки Президентских школ. В результате успеваемость учеников в них повысилась с 53% до 59%. Для руководства и учителей школ, добившихся высоких результатов, установили надбавку до 40%. Также 270 школ оснастят интерактивными досками, 365 – обеспечат компьютерными классами. Также рассмотрено предложение о создании Национального института педагогики воспитания на базе Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кары-Ниязи. На новый институт возложат задачи по укреплению сотрудничества "махалля — родители — школа", разработке воспитательной литературы для родителей и детей, научному исследованию дидактических взглядов джадидов. Будет организована деятельность ученого совета по 5-ти специальностям, а также подготовка кадров по магистратуре и докторантуре. Мирзиёев дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38547165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7df0cb22aee29304529e55164e6857d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан зарплата повышение качество подготовка педагогов
узбекистан зарплата повышение качество подготовка педагогов

В Узбекистане предложили повысить зарплату некоторым категориям учителей в 2025 году

17:28 19.06.2024 (обновлено: 17:44 19.06.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovНачало нового учебного года в школах Узбекистана
Начало нового учебного года в школах Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Подписаться
Глава республики дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества школьного образования и квалификации педагогов. Одно из них касалось увеличения с сентября 2025 года размера заработной платы учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества дошкольного и школьного образования, совершенствованию системы повышения квалификации педагогов.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества дошкольного и школьного образования, совершенствованию системы повышения квалификации педагогов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества дошкольного и школьного образования, совершенствованию системы повышения квалификации педагогов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также глава республики дал указание разработать и реализовать отдельную программу повышения квалификации для учителей, не прошедших аттестацию и не имеющих достаточного опыта.
"В этом процессе необходимо в полной мере использовать возможности центров повышения квалификации и педагогических колледжей. С этой целью, на основе опыта Президентских школ, в Национальном исследовательском институте имени Абдуллы Авлони будет организована система повышения квалификации руководителей и педагогов детских садов и школ с периодичностью каждые 5 лет", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поставил задачу передать 11 педагогических колледжей в регионах в ведение Центров повышения квалификации и привлечь к ним тренеров из-за рубежа.
На базе педагогических колледжей с малой нагрузкой создадут детские сады и школы, техникумы и школу "Баркамол авлод".
Отмечалось, что для популяризации передового опыта в прошлом году в 500 школах республики внедрили систему оценки Президентских школ. В результате успеваемость учеников в них повысилась с 53% до 59%. Для руководства и учителей школ, добившихся высоких результатов, установили надбавку до 40%.
"В связи с этим с нового учебного года данная система оценки будет применяться еще в 1 тысяче школ. За ними будут закреплены 182 специализированные школы и 500 школ, апробировавших систему", — говорится в сообщении.
Также 270 школ оснастят интерактивными досками, 365 – обеспечат компьютерными классами.
Также рассмотрено предложение о создании Национального института педагогики воспитания на базе Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кары-Ниязи. На новый институт возложат задачи по укреплению сотрудничества "махалля — родители — школа", разработке воспитательной литературы для родителей и детей, научному исследованию дидактических взглядов джадидов. Будет организована деятельность ученого совета по 5-ти специальностям, а также подготовка кадров по магистратуре и докторантуре.

"Кроме того, были затронуты вопросы внедрения международных методов в школы спортивного мастерства Баходира Жалолова и Оксаны Чусовитиной, улучшения качества обучения и тренировок", — говорится в сообщении.

Мирзиёев дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0