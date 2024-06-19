https://uz.sputniknews.ru/20240619/uzbekistan-povysheniye-kachestvo-shkolnoye-obrazovaniye-44439689.html

В Узбекистане предложили повысить зарплату некоторым категориям учителей в 2025 году

В Узбекистане предложили повысить зарплату некоторым категориям учителей в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования

2024-06-19T17:28+0500

2024-06-19T17:28+0500

2024-06-19T17:44+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

школы

президентские школы

учителя

зарплата

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38547165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c61863c8c6d437c8a9d7ccad563dfd2.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества школьного образования и квалификации педагогов. Одно из них касалось увеличения с сентября 2025 года размера заработной платы учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Также глава республики дал указание разработать и реализовать отдельную программу повышения квалификации для учителей, не прошедших аттестацию и не имеющих достаточного опыта. Кроме того, президент поставил задачу передать 11 педагогических колледжей в регионах в ведение Центров повышения квалификации и привлечь к ним тренеров из-за рубежа. На базе педагогических колледжей с малой нагрузкой создадут детские сады и школы, техникумы и школу "Баркамол авлод". Отмечалось, что для популяризации передового опыта в прошлом году в 500 школах республики внедрили систему оценки Президентских школ. В результате успеваемость учеников в них повысилась с 53% до 59%. Для руководства и учителей школ, добившихся высоких результатов, установили надбавку до 40%. Также 270 школ оснастят интерактивными досками, 365 – обеспечат компьютерными классами. Также рассмотрено предложение о создании Национального института педагогики воспитания на базе Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кары-Ниязи. На новый институт возложат задачи по укреплению сотрудничества "махалля — родители — школа", разработке воспитательной литературы для родителей и детей, научному исследованию дидактических взглядов джадидов. Будет организована деятельность ученого совета по 5-ти специальностям, а также подготовка кадров по магистратуре и докторантуре. Мирзиёев дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан зарплата повышение качество подготовка педагогов