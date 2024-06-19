https://uz.sputniknews.ru/20240619/uzbekistan-voyenno-patrioticheskiy-sbor-almaty-44430526.html

Узбекистанцы участвуют в Международном военно-патриотическом сборе молодежи в Алматы

Узбекистанцы участвуют в Международном военно-патриотическом сборе молодежи в Алматы

Sputnik Узбекистан

Команде республики предстоит состязаться с 42 командами из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

2024-06-19T13:19+0500

2024-06-19T13:19+0500

2024-06-19T13:19+0500

спорт

узбекистан

казахстан

минобороны узбекистана

военно-патриотическое воспитание

молодежь

алматы

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ТАШКЕНТ, 19 июня — Sputnik. Команда из Узбекистана "Ватан таянчи" участвует в X Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2024" в казахстанском Алматы, сообщает Минобороны Узбекистана. Он приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы № 1 первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Торжественное открытие сбора состоялось в Военном институте Сухопутных войск, носящем его имя. С 18 по 22 июня узбекистанцы будут состязаться с 42-мя командами из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Всего в соревнованиях участвуют 750 юношей и девушек от 14 до 17 лет. В своем обращении к ним министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что наши народы связывают давние крепкие узы, и отношения между странами всегда были дружественными, основанными на взаимном доверии и поддержке. Мобильно-интерактивная экспозиция позволила ознакомиться с особенностями культуры, традиций и обычаев стран-участниц сбора. Уже прошли состязания по национальным видам спорта, по неполной разборке и сборке АК-74 (автомата Калашникова). Также состоялись конкурс юных изобретателей Smart Sarbaz и интеллектуальная игра "Айбын дарыны". Программа Международного военно-патриотического сбора молодежи в Алматы включает выставку военной техники, экипировки, спортинвентаря, а также концерты, лекции, спортивные игры и демонстрацию фильмов.

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