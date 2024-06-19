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https://uz.sputniknews.ru/20240619/uzbekistan-voyenno-patrioticheskiy-sbor-almaty-44430526.html
Узбекистанцы участвуют в Международном военно-патриотическом сборе молодежи в Алматы
Узбекистанцы участвуют в Международном военно-патриотическом сборе молодежи в Алматы
Sputnik Узбекистан
Команде республики предстоит состязаться с 42 командами из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
2024-06-19T13:19+0500
2024-06-19T13:19+0500
спорт
узбекистан
казахстан
минобороны узбекистана
военно-патриотическое воспитание
молодежь
алматы
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ТАШКЕНТ, 19 июня — Sputnik. Команда из Узбекистана "Ватан таянчи" участвует в X Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2024" в казахстанском Алматы, сообщает Минобороны Узбекистана. Он приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы № 1 первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Торжественное открытие сбора состоялось в Военном институте Сухопутных войск, носящем его имя. С 18 по 22 июня узбекистанцы будут состязаться с 42-мя командами из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Всего в соревнованиях участвуют 750 юношей и девушек от 14 до 17 лет. В своем обращении к ним министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что наши народы связывают давние крепкие узы, и отношения между странами всегда были дружественными, основанными на взаимном доверии и поддержке. Мобильно-интерактивная экспозиция позволила ознакомиться с особенностями культуры, традиций и обычаев стран-участниц сбора. Уже прошли состязания по национальным видам спорта, по неполной разборке и сборке АК-74 (автомата Калашникова). Также состоялись конкурс юных изобретателей Smart Sarbaz и интеллектуальная игра "Айбын дарыны". Программа Международного военно-патриотического сбора молодежи в Алматы включает выставку военной техники, экипировки, спортинвентаря, а также концерты, лекции, спортивные игры и демонстрацию фильмов.
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узбекистанцы военно-патриотический сбор молодежь алматы
узбекистанцы военно-патриотический сбор молодежь алматы

Узбекистанцы участвуют в Международном военно-патриотическом сборе молодежи в Алматы

13:19 19.06.2024
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"
В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи Айбын - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2024
© Министерство обороны республики Узбекистан
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Команде республики предстоит состязаться с 42-мя командами из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
ТАШКЕНТ, 19 июня — Sputnik. Команда из Узбекистана "Ватан таянчи" участвует в X Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2024" в казахстанском Алматы, сообщает Минобороны Узбекистана.
Он приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы № 1 первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Торжественное открытие сбора состоялось в Военном институте Сухопутных войск, носящем его имя.
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"
В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи Айбын - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2024
В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
С 18 по 22 июня узбекистанцы будут состязаться с 42-мя командами из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Всего в соревнованиях участвуют 750 юношей и девушек от 14 до 17 лет.
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"
В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи Айбын - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2024
В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
В своем обращении к ним министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что наши народы связывают давние крепкие узы, и отношения между странами всегда были дружественными, основанными на взаимном доверии и поддержке.
"Вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний, мы сумели сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие наших предков. И сегодняшний международный военно-патриотический сбор – яркое подтверждение стремления наших народов к дружбе и добрососедству", – подчеркнул он.
Мобильно-интерактивная экспозиция позволила ознакомиться с особенностями культуры, традиций и обычаев стран-участниц сбора.
Уже прошли состязания по национальным видам спорта, по неполной разборке и сборке АК-74 (автомата Калашникова). Также состоялись конкурс юных изобретателей Smart Sarbaz и интеллектуальная игра "Айбын дарыны".
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"
В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи Айбын - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2024
В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
Программа Международного военно-патриотического сбора молодежи в Алматы включает выставку военной техники, экипировки, спортинвентаря, а также концерты, лекции, спортивные игры и демонстрацию фильмов.
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