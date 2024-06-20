https://uz.sputniknews.ru/20240620/botoks-ukoly-vrach-mneniye-44449823.html

Врач предостерег женщин от уколов ботокса

Врач предостерег женщин от уколов ботокса

Sputnik Узбекистан

В малых дозах ботулотоксин не вызывает болезнь, однако это очень сильный яд, который накапливается

2024-06-20T22:02+0500

2024-06-20T22:02+0500

2024-06-20T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

геннадий онищенко

здоровье

заболевания

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Уколы ботокса — это тот же токсин, что вызывает и ботулизм, только в малых дозах, однако он может накапливаться в организме, поэтому лучше стареть естественно или придумать что-то более подходящее для борьбы с морщинами, рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.По словам специалиста, нейротоксин, вызывающий ботулизм, приводит к параличу мышц гортани, изменению голоса, в тяжелых случаях люди умирают от удушья. При этом, таким же токсином многие пользуются и добровольно получают его в виде уколов ботокса.В малых дозах ботулотоксин не приводит к заболеванию, однако нужно понимать, что это очень сильный яд, который накапливается, объяснил Онищенко.Он предупредил, что в погоне за молодостью не стоит подвергать риску собственное здоровье.Для справки: ботулизм – острое заболевание, обусловленное действием ботулинических токсинов и характеризующееся преимущественным поражением центральной и вегетативной нервной системы. Выделяют четыре разновидности ботулизма – пищевой (возникает при употреблении продуктов, содержащих ботулинический токсин), раневой (продуцируется в инфицированных тканях), ботулизм детского возраста (продуцируется в желудочно-кишечном тракте ребенка) и ботулизм неуточненной природы (установить связь между заболеванием и пищевым продуктом не удается).

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