https://uz.sputniknews.ru/20240620/eaeu-sozdaniye-obschiy-rynok-elektroenergiya-44449316.html

Министр ЕЭК: Приоритет ЕАЭС – общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов

Министр ЕЭК: Приоритет ЕАЭС – общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов

Sputnik Узбекистан

Арзыбек Кожошев подчеркнул актуальность энергетических вызовов, стоящих перед Союзом, и готовность государств-членов преодолевать их общими усилиями.

2024-06-20T14:45+0500

2024-06-20T14:45+0500

2024-06-20T14:45+0500

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энергетика

газ

нефть

нефтепродукты

арзыбек кожошев

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Приоритетной задачей стран ЕАЭС является создание общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, рассказал министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, сообщает пресс-служба ЕЭК. Развитие энергетики в Евразийском экономическом союзе в контексте новых вызовов он обсудил с участниками пленарной сессии "Энергетический диалог: глобальные вызовы и совместные решения" на Энергетическом форуме – 2024. Кожошев отметил, что энергетика — одно из стратегических направлений развития евразийской интеграции, определяющее динамику и темпы развития экономики ЕАЭС. В этом контексте он подчеркнул актуальность энергетических вызовов, стоящих перед Союзом, и готовность государств-членов преодолевать их общими усилиями. Министр ЕЭК рассказал о работе Комиссии по созданию в ЕАЭС общих рынков энергетических ресурсов, акцентировав внимание на том, что это обеспечит стабильность и самодостаточность энергосистем государств Евразийского экономического союза. Вместе с тем, по мнению министра ЕЭК, странам нужно искать баланс между традиционными и современными источниками энергии. "Несмотря на то, что страны ЕАЭС обеспечивают свою потребность в энергоресурсах главным образом за счет традиционных источников энергии, следует продолжать работу по расширению использования возобновляемых источников энергии", – подчеркнул Арзыбек Кожошев.

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