Встречи, переговоры, договоренности — как проходит госвизит Путина во Вьетнам
© POOL/
Подписаться
Глава Российской Федерации прилетел во Вьетнам 19 июня после государственного визита в КНДР.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Программа государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам насыщенная, сообщает РИА Новости.
Глава РФ прилетел во Вьетнам 19 июня после госвизита в КНДР.
В Ханое представители Вьетнама встретили российского лидера у трапа самолета, также в аэропорту несла службу рота почетного караула.
Сегодня на площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи президента РФ, совместное фотографирование, а затем состоялись российско-вьетнамские переговоры. Они прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Участники подробно обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронули также наиболее актуальные международные и региональные вопросы. Значительное внимание в ходе переговоров уделили торгово-инвестиционному взаимодействию.
Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН, в число которых входит Вьетнам, заявил Путин на двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом.
"Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которого является Вьетнам", — отметил он.
Президент РФ также напомнил, что в 2025 году Россия будет отмечать сразу несколько знаменательных дат, в том числе 75-летие установления дипотношений и 50-летие освобождения Юга Вьетнама.
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.
Он отметил, что Советский Союз оказывал действенную помощь в героической борьбе вьетнамского народа с французскими, а затем и американскими захватчиками, впоследствии содействовал мирному строительству Социалистической Республики Вьетнам. Важно, что и во Вьетнаме помнят об этом и дорожат памятью, подчеркнул российский лидер.
В числе приоритетов России он назвал укрепление партнерства с Вьетнамом.
"Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", — сказал глава РФ.
Он напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. "Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", — добавил он.
Также Путин констатировал поступательное развитие торгово-экономических связей.
"В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствует и реализация соглашения 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом", — отметил президент России.
Он поздравил своего собеседника с избранием на пост президента и пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве.
В свою очередь президент Вьетнама отметил неуклонное укрепление позиций России на международной арене.
"Под вашим руководством за последние два десятилетия мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене", — сказал он.
Президент Вьетнама также поздравил Путина с тем, что на прошедших президентских выборах он заручился абсолютной поддержкой населения, что свидетельствует об очень высоком уровне доверия народа страны как лично Владимиру Путину, так и проводимому им курсу.
Итоги переговоров
Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов. Стороны обменялись подписанными двусторонними документами, а затем главы государств выступили с заявлениями для СМИ.
Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия Путин назвал энергетику.
По его мнению, у России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике.
"Имеются неплохие перспективы для сотрудничества в возобновляемой энергетике. В частности, в генеральный план развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включен совместный российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью в одну тысячу мегаватт", — сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Путин также напомнил, что российские специалисты помогли спроектировать и построить во Вьетнаме энергоузлы общей мощностью более трети от всей текущей гидрогенерации страны.
Президент России рассказал и о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, расширении их номенклатуры, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем он указал на высокую динамику развития гуманитарных связей России и Вьетнама, в том числе в сфере культуры и туризма, выразив надежду на то, что его визит во Вьетнам будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран во всех сферах.
Российский лидер назвал важным переход на расчеты в национальных валютах и отметил увеличение объема таких транзакций. В прошлом году такие транзакции обеспечили более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года — уже почти 60%.
В свою очередь президент республики То Лам сообщил, что Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики.
"Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", — сказал он.
Вьетнамский президент также сообщил, что Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества, а также о невступлении в союзы, направленные против друг друга.
По его словам, и Москва, и Ханой договорились не "вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга".
Кроме того, стороны договорились наращивать регулярные контакты по линии правительств, партий, парламентов и различных ведомств.
То Лам также выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем.
Вьетнамский президент рассказал и о намерении обеих стран наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, бороться с новыми и традиционными вызовами в соответствии с международным правом.
"Мы также выступаем за равную неделимую архитектуру безопасности и сотрудничества в АТР с центральной ролью АСЕАН, основанную также на международном праве", — сказал он в ходе заявления для прессы.
Подписанные документы
1.Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
2.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области высшего образования.
3.Программа сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам на 2024–2025 годы.
4.Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Совместным Российско-Вьетнамским Тропическим научно-исследовательским и технологическим центром о сотрудничестве в развитии лабораторной инфраструктуры для борьбы с эпидемиями.
5.Меморандум о графике по реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической Республики Вьетнам.
6.Инвестиционная лицензия на освоение Блока 11–2 континентального шельфа Социалистической Республики Вьетнам.
7.Соглашение о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Вьетнамской академией общественных наук.
8.Соглашение о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Ханойским университетом.
9.Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" и Ханойским государственным университетом.
10.Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" и Ханойским государственным университетом;
11.Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме между Публичным акционерным обществом "НОВАТЭК" и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам".
12.Соглашение о сотрудничестве между Российским Фондом Прямых Инвестиций и Фондом "Би-Ви-Ай-Эм".
13.Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой (Российская Федерация) и Главным налоговым управлением Вьетнама.
14.План по взаимодействию между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением (Социалистическая Республика Вьетнам) в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024–2026 годы.
15.Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Российским дорожным научно-исследовательским институтом и Институтом транспортной науки и технологий Вьетнама.
Церемония обмена подписанными документами состоялась после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
Кроме того, глава РФ провел переговоры с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, в ходе которого обсудили вопросы экономического характера.
Также Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое.
Программа визита также включает встречу президентов России и Вьетнама с выпускниками советских и российских вузов.
Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годы.