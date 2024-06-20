https://uz.sputniknews.ru/20240620/putin-gosvizit-vetnam-44452299.html

Встречи, переговоры, договоренности — как проходит госвизит Путина во Вьетнам

Встречи, переговоры, договоренности — как проходит госвизит Путина во Вьетнам

Sputnik Узбекистан

Глава РФ прилетел во Вьетнам 19 июня после государственного визита в КНДР

2024-06-20T18:10+0500

2024-06-20T18:10+0500

2024-06-20T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Программа государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам насыщенная, сообщает РИА Новости.Глава РФ прилетел во Вьетнам 19 июня после госвизита в КНДР.В Ханое представители Вьетнама встретили российского лидера у трапа самолета, также в аэропорту несла службу рота почетного караула.Сегодня на площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи президента РФ, совместное фотографирование, а затем состоялись российско-вьетнамские переговоры. Они прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Участники подробно обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронули также наиболее актуальные международные и региональные вопросы. Значительное внимание в ходе переговоров уделили торгово-инвестиционному взаимодействию.Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН, в число которых входит Вьетнам, заявил Путин на двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом.Президент РФ также напомнил, что в 2025 году Россия будет отмечать сразу несколько знаменательных дат, в том числе 75-летие установления дипотношений и 50-летие освобождения Юга Вьетнама.Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.Он отметил, что Советский Союз оказывал действенную помощь в героической борьбе вьетнамского народа с французскими, а затем и американскими захватчиками, впоследствии содействовал мирному строительству Социалистической Республики Вьетнам. Важно, что и во Вьетнаме помнят об этом и дорожат памятью, подчеркнул российский лидер.В числе приоритетов России он назвал укрепление партнерства с Вьетнамом.Он напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. "Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", — добавил он.Также Путин констатировал поступательное развитие торгово-экономических связей.Он поздравил своего собеседника с избранием на пост президента и пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве.В свою очередь президент Вьетнама отметил неуклонное укрепление позиций России на международной арене.Президент Вьетнама также поздравил Путина с тем, что на прошедших президентских выборах он заручился абсолютной поддержкой населения, что свидетельствует об очень высоком уровне доверия народа страны как лично Владимиру Путину, так и проводимому им курсу.Итоги переговоровВстреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов. Стороны обменялись подписанными двусторонними документами, а затем главы государств выступили с заявлениями для СМИ.Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия Путин назвал энергетику.По его мнению, у России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике.Путин также напомнил, что российские специалисты помогли спроектировать и построить во Вьетнаме энергоузлы общей мощностью более трети от всей текущей гидрогенерации страны.Президент России рассказал и о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, расширении их номенклатуры, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем он указал на высокую динамику развития гуманитарных связей России и Вьетнама, в том числе в сфере культуры и туризма, выразив надежду на то, что его визит во Вьетнам будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран во всех сферах.Российский лидер назвал важным переход на расчеты в национальных валютах и отметил увеличение объема таких транзакций. В прошлом году такие транзакции обеспечили более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года — уже почти 60%.В свою очередь президент республики То Лам сообщил, что Россия и Вьетнам договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики.Вьетнамский президент также сообщил, что Вьетнам и Россия договорились об укреплении сотрудничества, а также о невступлении в союзы, направленные против друг друга.По его словам, и Москва, и Ханой договорились не "вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга".Кроме того, стороны договорились наращивать регулярные контакты по линии правительств, партий, парламентов и различных ведомств.То Лам также выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем.Вьетнамский президент рассказал и о намерении обеих стран наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, бороться с новыми и традиционными вызовами в соответствии с международным правом.Подписанные документыЦеремония обмена подписанными документами состоялась после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.Кроме того, глава РФ провел переговоры с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, в ходе которого обсудили вопросы экономического характера.Также Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое.Программа визита также включает встречу президентов России и Вьетнама с выпускниками советских и российских вузов.Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годы.

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