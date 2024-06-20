https://uz.sputniknews.ru/20240620/putin-kndr-orden-vrucheniye-44445631.html
Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР
Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР
Sputnik Узбекистан
Орден вручен главе РФ за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы
2024-06-20T10:35+0500
2024-06-20T10:35+0500
2024-06-20T10:35+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР орден Ким Ир Сена за огромные заслуги в развитии добрососедских и братских отношений между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское радио "Голос Кореи". Церемония вручения состоялась 19 июня. Орден представляет собой пятиконечную звезду с изображением Ким Ир Сена. Как отмечается, он вручен Путину за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы. Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю его шестидесятилетия по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Самого Ким Чен Ира награждали этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годы. Кроме того, северокорейский лидер подарил своему российскому коллеге двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Ее вывели в КНДР от северокорейских волков, порода почти неизвестна за пределами страны.Напомним, что Путин находился с госвизитом в Северной Корее 18-19 июня. В резиденции "Кымсусан" прошли переговоры лидеров РФ и КНДР в составе делегаций. По итогу был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
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путин кндр награда вручение орден
путин кндр награда вручение орден
Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР
Орден вручен главе РФ за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Президенту России Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР орден Ким Ир Сена за огромные заслуги в развитии добрососедских и братских отношений между двумя странами, сообщает РИА Новости
со ссылкой на северокорейское радио "Голос Кореи".
Церемония вручения состоялась 19 июня.
"Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", — говорится в сообщении.
Орден представляет собой пятиконечную звезду с изображением Ким Ир Сена.
Как отмечается, он вручен Путину за огромные заслуги в поднятии и развитии дружеских и братских отношений КНДР и России до стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений и за открытие новой страницы корейско-российской дружбы.
Орден Ким Ир Сена учредили в 1972 году по случаю его шестидесятилетия по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Самого Ким Чен Ира награждали этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годы.
Кроме того, северокорейский лидер подарил своему российскому коллеге двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Ее вывели в КНДР от северокорейских волков, порода почти неизвестна за пределами страны.
Напомним, что Путин находился с госвизитом в Северной Корее 18-19 июня. В резиденции "Кымсусан" прошли переговоры лидеров РФ и КНДР в составе делегаций. По итогу был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.