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https://uz.sputniknews.ru/20240620/uzbekistan-briks-medali-44446501.html
Еще 5 медалей— сборная Узбекистана результативно завершила 7-й день игр БРИКС
Еще 5 медалей— сборная Узбекистана результативно завершила 7-й день игр БРИКС
Sputnik Узбекистан
Делегация республики поднялась на четвёртое место в общекомандном зачёте после команд России, Беларуси и КНР
2024-06-20T11:36+0500
2024-06-20T11:36+0500
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брикс
узбекистан
соревнования
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В очередной день игр БРИКС в Казани сборная Узбекистана завоевала 5 медалей, сообщает НОК. Золотая медаль: Серебряная медаль: Бронзовая медаль: Очень напряженной была гонка в гребле на каноэ на 200 метров – в тройке лучших призеров отделяли друг от друга десятые доли секунды. Победа досталась узбекистанцу Артуру Гулиеву. Серебро у россиянина Сергея Свинарева, бронзу получил Александр Зубок из Беларуси. После седьмого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 4 золотыми, 13 серебряными и 21 бронзовой наградами поднялась на четвертое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси и Китая, добавили в пресс-службе НОК.Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими. От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
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узбекистан игры брикс медали

Еще 5 медалей— сборная Узбекистана результативно завершила 7-й день игр БРИКС

11:36 20.06.2024
© НОК7-й день Игр БРИКС в городе Казань прошёл плодотворно для делегации Узбекистана.
7-й день Игр БРИКС в городе Казань прошёл плодотворно для делегации Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2024
© НОК
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Делегация республики поднялась на четвертое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси и КНР.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В очередной день игр БРИКС в Казани сборная Узбекистана завоевала 5 медалей, сообщает НОК.

"7-й день игр БРИКС в городе Казань прошел плодотворно для делегации Узбекистана. В этот день нашим соотечественникам удалось пополнить копилку сборной, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали", — говорится в сообщении.

Золотая медаль:
Артур Гулиев (каноэ, 200 метров).
Серебряная медаль:
Нигина Собирова (женская борьба, -62 кг).
Бронзовая медаль:
Дилфуза Аимбетова (женская борьба, -59 кг);
Динора Рустамова (женская борьба, -65 кг);
Светлана Окназарова (женская борьба, -72 кг).
Очень напряженной была гонка в гребле на каноэ на 200 метров – в тройке лучших призеров отделяли друг от друга десятые доли секунды. Победа досталась узбекистанцу Артуру Гулиеву. Серебро у россиянина Сергея Свинарева, бронзу получил Александр Зубок из Беларуси.

"Хорошие впечатления от победы, тем более что здесь высокая конкуренция и выступают именитые спортсмены. Спасибо коллегам за борьбу, благодарю также всех, кто нас поддерживал и за нас болел", – поделился эмоциями Гулиев.

© НОК7-й день Игр БРИКС в городе Казань прошёл плодотворно для делегации Узбекистана.
7-й день Игр БРИКС в городе Казань прошёл плодотворно для делегации Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2024
7-й день Игр БРИКС в городе Казань прошёл плодотворно для делегации Узбекистана.
© НОК
После седьмого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 4 золотыми, 13 серебряными и 21 бронзовой наградами поднялась на четвертое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси и Китая, добавили в пресс-службе НОК.
Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими.
От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
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