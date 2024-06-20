https://uz.sputniknews.ru/20240620/uzbekistan-briks-medali-44446501.html

Еще 5 медалей— сборная Узбекистана результативно завершила 7-й день игр БРИКС

Еще 5 медалей— сборная Узбекистана результативно завершила 7-й день игр БРИКС

Sputnik Узбекистан

Делегация республики поднялась на четвёртое место в общекомандном зачёте после команд России, Беларуси и КНР

2024-06-20T11:36+0500

2024-06-20T11:36+0500

2024-06-20T11:36+0500

спорт

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брикс

узбекистан

соревнования

медали

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В очередной день игр БРИКС в Казани сборная Узбекистана завоевала 5 медалей, сообщает НОК. Золотая медаль: Серебряная медаль: Бронзовая медаль: Очень напряженной была гонка в гребле на каноэ на 200 метров – в тройке лучших призеров отделяли друг от друга десятые доли секунды. Победа досталась узбекистанцу Артуру Гулиеву. Серебро у россиянина Сергея Свинарева, бронзу получил Александр Зубок из Беларуси. После седьмого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 4 золотыми, 13 серебряными и 21 бронзовой наградами поднялась на четвертое место в общекомандном зачете после команд России, Беларуси и Китая, добавили в пресс-службе НОК.Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими. От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.

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