https://uz.sputniknews.ru/20240620/uzbekistan-rossiya-sanepidblagopoluchiye-proyekty-44447639.html
Какие совместные проекты и программы реализуют РУз и РФ в области санэпидблагополучия
Какие совместные проекты и программы реализуют РУз и РФ в области санэпидблагополучия
Sputnik Узбекистан
Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в профилактике инфекций. Соответствующая договоренность достигнута в ходе недавного госвизита Владимира Путина в РУз
2024-06-20T13:39+0500
2024-06-20T13:39+0500
2024-06-20T13:39+0500
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служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
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О совместных проектах и программах, которые реализуют РУз и РФ в области санэпидблагополучия, в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков. Речь шла о пяти проектах. Один из них касается международных медико-санитарных правил. Второй — изучения природных очагов чумы на территории Узбекистана, в рамках третьего узбекские и российские ученые исследуют антибиотики и резистентность к ним микроорганизмов. Еще два проекта объединяют усилия специалистов двух стран в борьбе со СПИДом.Напомним, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 26 – 28 мая было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Документ предусматривает взаимодействие в профилактике и мониторинге инфекционных болезней, обеспечении безопасности пищевой продукции, а также реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан россия санэпидблагополучие проекты программы профилактика инфекции
узбекистан россия санэпидблагополучие проекты программы профилактика инфекции
Какие совместные проекты и программы реализуют РУз и РФ в области санэпидблагополучия
Эксклюзив
Россия и Узбекистан продолжат взаимодействие в профилактике инфекций. Соответствующая договоренность достигнута в ходе недавнего госвизита Владимира Путина в РУз.
О совместных проектах и программах, которые реализуют РУз и РФ в области санэпидблагополучия, в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.
Речь шла о пяти проектах. Один из них касается международных медико-санитарных правил. Второй — изучения природных очагов чумы на территории Узбекистана, в рамках третьего узбекские и российские ученые исследуют антибиотики и резистентность к ним микроорганизмов. Еще два проекта объединяют усилия специалистов двух стран в борьбе со СПИДом.
Напомним, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 26 – 28 мая было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Документ предусматривает взаимодействие в профилактике и мониторинге инфекционных болезней, обеспечении безопасности пищевой продукции, а также реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.