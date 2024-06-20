https://uz.sputniknews.ru/20240620/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-borba-infektsii-44453676.html

Эксперт: По каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России

Эксперт: По каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России

Sputnik Узбекистан

РУз и РФ постоянно проводят совместные учения по наблюдению за инфекциями и их контролю

2024-06-20T19:00+0500

2024-06-20T19:00+0500

2024-06-20T19:00+0500

видео

эксклюзив

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sputnik

узбекистан

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сотрудничество

инфекция

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От эпидемиологии до вирусологии: первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал, по каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России.Говоря об узбекско-российском сотрудничестве в области санэпидблагополучия, специалист отметил, что обе страны постоянно проводят совместные учения по индикации (наблюдению, фиксации, контролю, оценке состояния и стадий развития) инфекционного процесса.Сложно ли обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в климатических условиях Узбекистана, планируют ли власти республики улучшить возможности соответствующих лабораторий, от чего зависит темп локализации и ликвидации очага инфекционной патологии?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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