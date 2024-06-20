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Эксперт: По каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России
Эксперт: По каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России
Sputnik Узбекистан
РУз и РФ постоянно проводят совместные учения по наблюдению за инфекциями и их контролю
2024-06-20T19:00+0500
2024-06-20T19:00+0500
видео
эксклюзив
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
сотрудничество
инфекция
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От эпидемиологии до вирусологии: первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал, по каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России.Говоря об узбекско-российском сотрудничестве в области санэпидблагополучия, специалист отметил, что обе страны постоянно проводят совместные учения по индикации (наблюдению, фиксации, контролю, оценке состояния и стадий развития) инфекционного процесса.Сложно ли обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в климатических условиях Узбекистана, планируют ли власти республики улучшить возможности соответствующих лабораторий, от чего зависит темп локализации и ликвидации очага инфекционной патологии?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан специалисты россия обучение

Эксперт: По каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России

19:00 20.06.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
РУз и РФ постоянно проводят совместные учения по наблюдению за инфекциями и их контролю.
От эпидемиологии до вирусологии: первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал, по каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России.
Говоря об узбекско-российском сотрудничестве в области санэпидблагополучия, специалист отметил, что обе страны постоянно проводят совместные учения по индикации (наблюдению, фиксации, контролю, оценке состояния и стадий развития) инфекционного процесса.

"В рамках меморандума мы договорились, что наши специалисты будут обучаться в ведущих учреждениях РФ. Это специалисты в области эпидемиологии, санитарии, водоснабжения, коммунальные, санитарные врачи, а также специалисты лабораторного дела, вирусологии, бактериологической и особо опасных инфекций", — отметил Атабеков.

Сложно ли обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в климатических условиях Узбекистана, планируют ли власти республики улучшить возможности соответствующих лабораторий, от чего зависит темп локализации и ликвидации очага инфекционной патологии?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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