Эксперт: По каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
РУз и РФ постоянно проводят совместные учения по наблюдению за инфекциями и их контролю.
От эпидемиологии до вирусологии: первый заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал, по каким направлениям узбекские специалисты пройдут обучение в России.
Говоря об узбекско-российском сотрудничестве в области санэпидблагополучия, специалист отметил, что обе страны постоянно проводят совместные учения по индикации (наблюдению, фиксации, контролю, оценке состояния и стадий развития) инфекционного процесса.
"В рамках меморандума мы договорились, что наши специалисты будут обучаться в ведущих учреждениях РФ. Это специалисты в области эпидемиологии, санитарии, водоснабжения, коммунальные, санитарные врачи, а также специалисты лабораторного дела, вирусологии, бактериологической и особо опасных инфекций", — отметил Атабеков.
Сложно ли обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в климатических условиях Узбекистана, планируют ли власти республики улучшить возможности соответствующих лабораторий, от чего зависит темп локализации и ликвидации очага инфекционной патологии?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.