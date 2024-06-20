https://uz.sputniknews.ru/20240620/uzbekistan-vvp-na-dushu-naseleniya-44449560.html

Насколько вырос ВВП на душу населения в Узбекистане

Насколько вырос ВВП на душу населения в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Республика демонстрирует устойчивый рост ВВП на душу населения.

2024-06-20T15:49+0500

2024-06-20T15:49+0500

2024-06-20T15:49+0500

инфографика

узбекистан

ввп

население

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В I квартале 2024 года ВВП на душу населения Узбекистана составил 6,581 млн сумов (или $527,5).В январе – марте 2023 года этот показатель достиг 5 584,9 тыс. сумов ($492,4). Таким образом, ВВП на душу населения в Узбекистане вырос на 17,8% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2022 году ВВП на душу населения составлял 4,7 млн сумов, а в 2021 году – 3,9 млн сумов.Экономический рост в республике обусловлен рядом факторов. В их числе — увеличение производственных мощностей, экспорта и улучшение инвестиционного климата. Увеличение ВВП на душу населения является важным показателем повышения благосостояния граждан и общего экономического развития страны.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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