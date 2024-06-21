https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-rossiya-energetika-proyekty-44467026.html

Минэнерго: Узбекистан реализует с компаниями из РФ проекты в сфере энергетики на $22 млрд

Минэнерго: Узбекистан реализует с компаниями из РФ проекты в сфере энергетики на $22 млрд

Sputnik Узбекистан

Глава энергетического ведомства республики выступил на четвертом совещании министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

2024-06-21T17:14+0500

2024-06-21T17:14+0500

2024-06-21T17:45+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан реализует с компаниями из России проекты в энергетической сфере на $22 млрд, сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, выступая на четвертом совещании министров энергетики государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане.Глава энергетического ведомства РУз уточнил, что в их числе пять Cоглашений о разделе продукции (СРП). В частности, Лукойл и Газпром в рамках этих проектов освоили уже $10,7 млрд и добыли 130 млрд кубометров природного газа.Также, по словам Мирзамахмудова, с участием инвесторов из РФ ведется освоение месторождения "25 лет Независимости" в Сурхандарьинской области на юге республики со строительством газоперерабатывающего комплекса мощностью 5 млрд перерабатываемого природного газа в год. Согласно озвученным данным, в рамках этого проекта освоено $1,3 млрд, срок механического пуска — ноябрь текущего года.Говоря о других проектах, министр энергетики Узбекистана упомянул расширение сети автозаправочных станций Лукойла и Татнефти, а также поставку газа, нефти и нефтепродуктов.Вместе с тем он отметил, что в последние несколько лет Узбекистан активно сотрудничает в энергетической сфере с Китаем, а также реализует множество проектов со странами региона.Отдельно глава энергетического ведомства республики остановился на взаимодействии в рамках ШОС, подчеркнув, что оно способствует решению многих вопросов, в том числе может обеспечить энергетическую безопасность Узбекистана.Он также рассказал, что в последнее время республика, наряду со странами региона, испытывает на себе серьезные последствия изменения климата, аномально холодные и жаркие сезоны года, в ходе которых пик потребления электроэнергии каждый год обновляет свои рекорды.За последние шесть лет суточное потребление электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 40% и прогнозируется ежегодный рост данного показателя.Глава Минэнерго РУЗ добавил, что в связи со значительным увеличением потребления электроэнергии Узбекистан поставил перед собой амбициозную задачу по созданию дополнительных генерирующих мощностей, в первую очередь в области возобновляемых источников энергии. В соответствии со стратегий развития энергетической отрасли республики до 2030 года доля возобновляемой электроэнергии к этой дате увеличится до 40%, для этого реализуют проекты солнечной и ветряной генерации суммарной мощностью около 20 ГВт.В Астане прошло четвертое совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Его участники — руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору.В ходе совещания главы энергетических ведомств стран ШОС одобрили проект стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года, разработанный по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.В документе определены:3-4 июля в Астане пройдет саммит ШОС.

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