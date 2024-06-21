Минэнерго: Узбекистан реализует с компаниями из РФ проекты в сфере энергетики на $22 млрд
17:14 21.06.2024 (обновлено: 17:45 21.06.2024)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаНа заводе Uzbekistan GTL запустили установку по производству автономной электроэнергии
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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Глава энергетического ведомства республики выступил на четвертом совещании министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан реализует с компаниями из России проекты в энергетической сфере на $22 млрд, сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, выступая на четвертом совещании министров энергетики государств-членов ШОС в столице Казахстана Астане.
"С российскими компаниями реализуются проекты на общую сумму 22 миллиарда долларов. На сегодняшний день освоено 12 миллиардов долларов инвестиций", — сказал он.
Глава энергетического ведомства РУз уточнил, что в их числе пять Cоглашений о разделе продукции (СРП). В частности, Лукойл и Газпром в рамках этих проектов освоили уже $10,7 млрд и добыли 130 млрд кубометров природного газа.
Также, по словам Мирзамахмудова, с участием инвесторов из РФ ведется освоение месторождения "25 лет Независимости" в Сурхандарьинской области на юге республики со строительством газоперерабатывающего комплекса мощностью 5 млрд перерабатываемого природного газа в год. Согласно озвученным данным, в рамках этого проекта освоено $1,3 млрд, срок механического пуска — ноябрь текущего года.
Говоря о других проектах, министр энергетики Узбекистана упомянул расширение сети автозаправочных станций Лукойла и Татнефти, а также поставку газа, нефти и нефтепродуктов.
Вместе с тем он отметил, что в последние несколько лет Узбекистан активно сотрудничает в энергетической сфере с Китаем, а также реализует множество проектов со странами региона.
Отдельно глава энергетического ведомства республики остановился на взаимодействии в рамках ШОС, подчеркнув, что оно способствует решению многих вопросов, в том числе может обеспечить энергетическую безопасность Узбекистана.
"ШОС сегодня является одной из важнейших площадок сотрудничества, направленного на решение региональных и глобальных вопросов, в том числе в обеспечении энергетической безопасности", — подчеркнул Мирзамахмудов.
Он также рассказал, что в последнее время республика, наряду со странами региона, испытывает на себе серьезные последствия изменения климата, аномально холодные и жаркие сезоны года, в ходе которых пик потребления электроэнергии каждый год обновляет свои рекорды.
За последние шесть лет суточное потребление электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 40% и прогнозируется ежегодный рост данного показателя.
"Перед нами стоят задачи по строительству новых и кардинальной реконструкции существующих мощностей генерации, обеспечению уменьшения выбросов и воздействия на окружающую среду, а также модернизации сетей, подстанций, расширению тесного взаимодействия по взаимным поставкам и транзиту электроэнергии и природного газа между странами региона", — сообщил Мирзамахмудов.
Глава Минэнерго РУЗ добавил, что в связи со значительным увеличением потребления электроэнергии Узбекистан поставил перед собой амбициозную задачу по созданию дополнительных генерирующих мощностей, в первую очередь в области возобновляемых источников энергии. В соответствии со стратегий развития энергетической отрасли республики до 2030 года доля возобновляемой электроэнергии к этой дате увеличится до 40%, для этого реализуют проекты солнечной и ветряной генерации суммарной мощностью около 20 ГВт.
В Астане прошло четвертое совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Его участники — руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору.
В ходе совещания главы энергетических ведомств стран ШОС одобрили проект стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года, разработанный по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В документе определены:
перспективы развития транзитного потенциала энергоресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов;
формирование новой энергетической системы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли;
модернизация традиционных источников энергии;
развитие инновационных технологий и науки в области ВИЭ, развитие водородной энергетики;
поиск новых решений в сфере энергосбережения и повышение энергоэффективности.
3-4 июля в Астане пройдет саммит ШОС.