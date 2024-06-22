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https://uz.sputniknews.ru/20240622/igry-briks-delegatsiya-uzbekistan-medali-44474861.html
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
Sputnik Узбекистан
Награды получили фехтовальщики, единоборцы, дзюдоисты, боксеры, шахматисты, гимнастки
2024-06-22T15:18+0500
2024-06-22T15:37+0500
спорт
брикс
казань
россия
узбекистан
медали
дзюдо
фехтование
гимнастика
серебро
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей – 6 серебряных и 12 бронзовых, сообщает НОК. Серебро Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Самира Шокирова (фехтование, командная программа, сабля); Абдурахим Нутфуллоев (дзюдо, -66 кг);Маржона Нуриллоева (дзюдо, -63 кг);Дониёр Абдурахмонов (корэш, -65 кг);Азизжон Азимжонов (корэш, -70 кг);Николь Зилотова, Камила Кагирова, Юлия Валеватия, Ясмина Мкртичева, Диана Хакимова, Мадина Юнусова (художественная гимнастика, групповые упражнения); Бронза Асилбек Жалилов (бокс, -51 кг);Адхамжон Мухиддинов (бокс, -63,5 кг); Шохжахон Абдуллаев (бокс, -86 кг); Камронбек Ахтамов (каноэ, 500 метр); Маржона Маликова, Умида Омонова, Абдумалик Абдисаломов, Саидакбар Сайдалиев (шахмат, микст блиц); Камолиддин Бахтиёров (дзюдо, -60 кг); Нодирбек Абдумаликов (корэш, -60 кг); Нусратбек Султонбоев (корэш, -75 кг); Илхом Машрабов (корэш, -85 кг); Зайлобиддин Ортиков (корэш, -100 кг); Илёсбек Мирзахматов (корэш, -130 кг); Хислат Пирматов (корэш, +130 кг). Таким образом, после девятого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 4 золотыми, 20 серебряными и 43 бронзовыми медалями занимает 5-е место в медальном зачете после России, Беларуси, Китая и Бразилии.Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими.От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта.Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
https://uz.sputniknews.ru/20240621/igry-briks-uzbekistan-medali-44461976.html
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медали делегация узбекистан 9 день игры брикс казань награды фехтовальщики единоборцы дзюдоисты боксеры шахматисты гимнастки
медали делегация узбекистан 9 день игры брикс казань награды фехтовальщики единоборцы дзюдоисты боксеры шахматисты гимнастки

В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей

15:18 22.06.2024 (обновлено: 15:37 22.06.2024)
© НОК УзбекистанаВ 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2024
© НОК Узбекистана
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Награды получили фехтовальщики, единоборцы, дзюдоисты, боксеры, шахматисты, гимнастки.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей – 6 серебряных и 12 бронзовых, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаВ 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2024
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
© НОК Узбекистана
Серебро
Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Самира Шокирова (фехтование, командная программа, сабля);
Абдурахим Нутфуллоев (дзюдо, -66 кг);
Маржона Нуриллоева (дзюдо, -63 кг);
Дониёр Абдурахмонов (корэш, -65 кг);
Азизжон Азимжонов (корэш, -70 кг);
Николь Зилотова, Камила Кагирова, Юлия Валеватия, Ясмина Мкртичева, Диана Хакимова, Мадина Юнусова (художественная гимнастика, групповые упражнения);
© НОК УзбекистанаВ 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2024
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаВ 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2024
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
© НОК Узбекистана
Бронза
Асилбек Жалилов (бокс, -51 кг);
Адхамжон Мухиддинов (бокс, -63,5 кг);
Шохжахон Абдуллаев (бокс, -86 кг);
Камронбек Ахтамов (каноэ, 500 метр);
Маржона Маликова, Умида Омонова, Абдумалик Абдисаломов, Саидакбар Сайдалиев (шахмат, микст блиц);
Камолиддин Бахтиёров (дзюдо, -60 кг);
Нодирбек Абдумаликов (корэш, -60 кг);
Нусратбек Султонбоев (корэш, -75 кг);
Илхом Машрабов (корэш, -85 кг);
Зайлобиддин Ортиков (корэш, -100 кг);
Илёсбек Мирзахматов (корэш, -130 кг);
Хислат Пирматов (корэш, +130 кг).
© НОК УзбекистанаВ 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2024
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
© НОК Узбекистана
Таким образом, после девятого дня игр БРИКС делегация Узбекистана с 4 золотыми, 20 серебряными и 43 бронзовыми медалями занимает 5-е место в медальном зачете после России, Беларуси, Китая и Бразилии.
Напомним, что игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин являются олимпийскими.
От Узбекистана в Играх участвуют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
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