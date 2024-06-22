https://uz.sputniknews.ru/20240622/ministr-mid-uzbekistan-vstrecha-posol-mongoliya-44471379.html

Глава МИД Узбекистана принял нового посла Монголии

Глава МИД Узбекистана принял нового посла Монголии

Sputnik Узбекистан

Новый посол Монголии вручил министру иностранных дел Бахтиёру Саидову копии верительных грамот

2024-06-22T11:18+0500

2024-06-22T11:18+0500

2024-06-22T11:18+0500

узбекистан

монголия

верительные грамоты

посол

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового посла Монголии Дааданхуу Батбаатара.Стороны также обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, вопросы развития экономической дипломатии, разработки совместных перспективных проектов, содействия более тесному сотрудничеству во всех сферах.

https://uz.sputniknews.ru/20240621/prezident-mongoliya-uzbekistan-gosvizit-44468918.html

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глава мид узбекистан посол монголия министр иностранных дел бахтиёр саидов копия верительная грамота