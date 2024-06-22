https://uz.sputniknews.ru/20240622/ministr-mid-uzbekistan-vstrecha-posol-mongoliya-44471379.html
Глава МИД Узбекистана принял нового посла Монголии
Глава МИД Узбекистана принял нового посла Монголии
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Новый посол Монголии вручил министру иностранных дел Бахтиёру Саидову копии верительных грамот
2024-06-22T11:18+0500
2024-06-22T11:18+0500
2024-06-22T11:18+0500
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посол
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового посла Монголии Дааданхуу Батбаатара.Стороны также обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, вопросы развития экономической дипломатии, разработки совместных перспективных проектов, содействия более тесному сотрудничеству во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20240621/prezident-mongoliya-uzbekistan-gosvizit-44468918.html
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глава мид узбекистан посол монголия министр иностранных дел бахтиёр саидов копия верительная грамота
глава мид узбекистан посол монголия министр иностранных дел бахтиёр саидов копия верительная грамота
Глава МИД Узбекистана принял нового посла Монголии
Новый посол Монголии вручил министру иностранных дел Бахтиёру Саидову копии верительных грамот.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового посла Монголии Дааданхуу Батбаатара.
"Приветствовали недавно прибывшего Посла Монголии в Узбекистане Дааданхуу Батбаатара и приняли копии его верительных грамот", – написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале
.
Стороны также обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, вопросы развития экономической дипломатии, разработки совместных перспективных проектов, содействия более тесному сотрудничеству во всех сферах.