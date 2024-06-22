https://uz.sputniknews.ru/20240622/tashkent-aktsiya-svecha-pamyat-video-44478295.html
В Ташкенте зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби — видео
В Ташкенте зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби — видео
Sputnik Узбекистан
Ежегодную акцию посвятили 22 июня, трагической дате начала Великой Отечественной войны
2024-06-22T22:43+0500
2024-06-22T22:43+0500
2024-06-22T22:44+0500
узбекистан
ташкент
память
акция
великая отечественная война
видео
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В субботу вечером на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие традиционно прошло в день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. Эта война стала самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.Ташкентцы, среди которых были также представители Россотрудничества, выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью "Ташкент помнит", а также с изображениями Вечного огня и Неизвестного солдата.В акции приняли участие около 200 человек.Ранее в этот день здесь же прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.
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ташкент свечи акция 22 июня трагедия дата великая отечественная война
ташкент свечи акция 22 июня трагедия дата великая отечественная война
В Ташкенте зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби — видео
22:43 22.06.2024 (обновлено: 22:44 22.06.2024)
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Ежегодную акцию посвятили 22 июня – трагической дате начала Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В субботу вечером на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Мероприятие традиционно прошло в день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. Эта война стала самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.
Ташкентцы, среди которых были также представители Россотрудничества, выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью "Ташкент помнит", а также с изображениями Вечного огня и Неизвестного солдата.
В акции приняли участие около 200 человек.
Ранее в этот день здесь же прошла
церемония возложения цветов к Вечному огню.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.