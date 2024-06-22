https://uz.sputniknews.ru/20240622/tashkent-aktsiya-svecha-pamyat-video-44478295.html

В Ташкенте зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби — видео

В Ташкенте зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби — видео

Sputnik Узбекистан

Ежегодную акцию посвятили 22 июня, трагической дате начала Великой Отечественной войны

2024-06-22T22:43+0500

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узбекистан

ташкент

память

акция

великая отечественная война

видео

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В субботу вечером на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие традиционно прошло в день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. Эта война стала самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.Ташкентцы, среди которых были также представители Россотрудничества, выложили композицию из 6 тыс. свечей с надписью "Ташкент помнит", а также с изображениями Вечного огня и Неизвестного солдата.В акции приняли участие около 200 человек.Ранее в этот день здесь же прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов, представители Русского дома в Ташкенте, руководители и сотрудники дипломатических миссий ряда стран, журналисты, представители общественности и другие.

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