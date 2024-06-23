https://uz.sputniknews.ru/20240623/malayziya-uzbekistan-zelenaya-energetika-44482466.html
Малайзия хочет сотрудничать с Узбекистаном в "зеленой" энергетике
Малайзия хочет сотрудничать с Узбекистаном в "зеленой" энергетике
Sputnik Узбекистан
Малазийская компания рассматривает предложения по инвестированию в качестве частного партнера в проекты возобновляемой энергетики и телекоммуникаций.
2024-06-23T12:01+0500
2024-06-23T12:01+0500
2024-06-23T12:02+0500
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экономика
энергетика
химическая промышленность
сотрудничество
посол
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Представители малазийской компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в сфере химической промышленности и "зеленой" энергетики. Чтобы обсудить перспективы новых направлений взаимодействия между странами, посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с Эрваном бин Тахиром, главой компании "Hextar Global", сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества с "Hextar Group" и компанией "Hextar Global".Главе компании представили подробную информацию о формировании в Узбекистане благоприятной бизнес-среды для инвесторов, в том числе в действующих свободных экономических зонах, а также льготах по подключению к инфраструктуре. Было отмечено, что для иностранных инвесторов созданы условия для регистрации бизнес-проектов в короткие сроки через "единое окно".Также малазийская сторона изучила предложения по совместной реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере химической промышленности в различных регионах Узбекистана.По итогам встречи группа компаний "Hextar Group" договорилась изучить с Министерством энергетики возможности сотрудничества АО "Узкимёсаноат" в сфере химической промышленности и "зеленой" энергетики и организовать визит представителей компании в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-nauka-tsifrovye-texnologii-innovatsii-44410079.html
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малайзия компания посол встреча переговоры зеленая энергетика телекоммуникации
малайзия компания посол встреча переговоры зеленая энергетика телекоммуникации
Малайзия хочет сотрудничать с Узбекистаном в "зеленой" энергетике
12:01 23.06.2024 (обновлено: 12:02 23.06.2024)
Малазийская компания рассматривает предложения по инвестированию в качестве частного партнера в проекты возобновляемой энергетики и телекоммуникаций.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Представители малазийской компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в сфере химической промышленности и "зеленой" энергетики. Чтобы обсудить перспективы новых направлений взаимодействия между странами, посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с Эрваном бин Тахиром, главой компании "Hextar Global", сообщает ИА "Дунё".
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества с "Hextar Group" и компанией "Hextar Global".
Главе компании представили подробную информацию о формировании в Узбекистане благоприятной бизнес-среды для инвесторов, в том числе в действующих свободных экономических зонах, а также льготах по подключению к инфраструктуре. Было отмечено, что для иностранных инвесторов созданы условия для регистрации бизнес-проектов в короткие сроки через "единое окно".
Также малазийская сторона изучила предложения по совместной реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере химической промышленности в различных регионах Узбекистана.
“Эрван бин Тахир заявил, что готов рассмотреть предложения по участию в реализации проектов на основе государственно-частного партнерства в Узбекистане, включая инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, такие как гидроэнергетика и ветроэнергетика, а также телекоммуникационные проекты,” — говорится в сообщении.
По итогам встречи группа компаний "Hextar Group" договорилась изучить с Министерством энергетики возможности сотрудничества АО "Узкимёсаноат" в сфере химической промышленности и "зеленой" энергетики и организовать визит представителей компании в Узбекистан.