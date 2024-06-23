https://uz.sputniknews.ru/20240623/malayziya-uzbekistan-zelenaya-energetika-44482466.html

Малайзия хочет сотрудничать с Узбекистаном в "зеленой" энергетике

Малайзия хочет сотрудничать с Узбекистаном в "зеленой" энергетике

Sputnik Узбекистан

Малазийская компания рассматривает предложения по инвестированию в качестве частного партнера в проекты возобновляемой энергетики и телекоммуникаций.

2024-06-23T12:01+0500

2024-06-23T12:01+0500

2024-06-23T12:02+0500

узбекистан

малайзия

экономика

энергетика

химическая промышленность

сотрудничество

посол

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Представители малазийской компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в сфере химической промышленности и "зеленой" энергетики. Чтобы обсудить перспективы новых направлений взаимодействия между странами, посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с Эрваном бин Тахиром, главой компании "Hextar Global", сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества с "Hextar Group" и компанией "Hextar Global".Главе компании представили подробную информацию о формировании в Узбекистане благоприятной бизнес-среды для инвесторов, в том числе в действующих свободных экономических зонах, а также льготах по подключению к инфраструктуре. Было отмечено, что для иностранных инвесторов созданы условия для регистрации бизнес-проектов в короткие сроки через "единое окно".Также малазийская сторона изучила предложения по совместной реализации перспективных инвестиционных проектов в сфере химической промышленности в различных регионах Узбекистана.По итогам встречи группа компаний "Hextar Group" договорилась изучить с Министерством энергетики возможности сотрудничества АО "Узкимёсаноат" в сфере химической промышленности и "зеленой" энергетики и организовать визит представителей компании в Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20240617/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-nauka-tsifrovye-texnologii-innovatsii-44410079.html

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