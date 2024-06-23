https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekistan-reklama-propaganda-narkotiki-internet-ugolovnoe-nakazanie-44486831.html
В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой
В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой
Sputnik Узбекистан
Соответствующий Закон одобрили сенаторы в ходе пленарного заедания в Законодательной палате Олий Мажлиса.
2024-06-23T15:46+0500
2024-06-23T15:46+0500
2024-06-23T15:53+0500
узбекистан
закон
интернет
борьба с наркотиками в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане за распространение, рекламирование и демонстрацию в сети Интернет продукции, пропагандирующей наркотические средства или сильнодействующие вещества, устанавливается административная и уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.На очередном пленарном заседании Сената обсудили Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ".Сенаторы отметили, что в настоящее время в связи с увеличением незаконного оборота наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ с вовлечением несовершеннолетних, с использованием сетей телекоммуникаций и Интернета, требуется пересмотр мер ответственности за эти правонарушения.Данный документ усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и Интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.Сенаторы подчеркнули, что Закон послужит предупреждению пропаганды или рекламы наркотиков, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ и их незаконного оборота.По итогам обсуждения сенаторы одобрили данный Закон.
https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-narkotiki-internet-nakazaniye-ujestocheniye-42782988.html
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узбекистан закон заседание наркотические психотропные вещества интернет реклама пропаганда несовершеннолетние незаконный оборот
узбекистан закон заседание наркотические психотропные вещества интернет реклама пропаганда несовершеннолетние незаконный оборот
В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой
15:46 23.06.2024 (обновлено: 15:53 23.06.2024)
Соответствующий Закон одобрили сенаторы в ходе пленарного заседания в Законодательной палате Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
В Узбекистане за распространение, рекламирование и демонстрацию в сети Интернет продукции, пропагандирующей наркотические средства или сильнодействующие вещества, устанавливается административная и уголовная ответственность. Об этом сообщили
в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.
На очередном пленарном заседании Сената обсудили Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ".
Сенаторы отметили, что в настоящее время в связи с увеличением незаконного оборота наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ с вовлечением несовершеннолетних, с использованием сетей телекоммуникаций и Интернета, требуется пересмотр мер ответственности за эти правонарушения.
Данный документ усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и Интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.
“Настоящим документом усиливаются меры ответственности за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сетей телекоммуникаций и всемирной информационной сети Интернет, совершение этих преступлений с вовлечением несовершеннолетних, а также устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ без цели сбыта“, – отметили участники заседания.
Сенаторы подчеркнули, что Закон послужит предупреждению пропаганды или рекламы наркотиков, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ и их незаконного оборота.
По итогам обсуждения сенаторы одобрили данный Закон.