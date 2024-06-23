https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekistan-reklama-propaganda-narkotiki-internet-ugolovnoe-nakazanie-44486831.html

В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой

В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой

Sputnik Узбекистан

Соответствующий Закон одобрили сенаторы в ходе пленарного заедания в Законодательной палате Олий Мажлиса.

2024-06-23T15:46+0500

2024-06-23T15:46+0500

2024-06-23T15:53+0500

узбекистан

закон

интернет

борьба с наркотиками в узбекистане

депутаты

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане за распространение, рекламирование и демонстрацию в сети Интернет продукции, пропагандирующей наркотические средства или сильнодействующие вещества, устанавливается административная и уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.На очередном пленарном заседании Сената обсудили Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ".Сенаторы отметили, что в настоящее время в связи с увеличением незаконного оборота наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ с вовлечением несовершеннолетних, с использованием сетей телекоммуникаций и Интернета, требуется пересмотр мер ответственности за эти правонарушения.Данный документ усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и Интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.Сенаторы подчеркнули, что Закон послужит предупреждению пропаганды или рекламы наркотиков, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ и их незаконного оборота.По итогам обсуждения сенаторы одобрили данный Закон.

https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-narkotiki-internet-nakazaniye-ujestocheniye-42782988.html

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