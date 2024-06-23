https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekskie-sportsmeny-igry-briks-44-medali-44484873.html

Узбекские спортсмены в очередной день Игр БРИКС завоевали свыше 40 медалей

Узбекские спортсмены в очередной день Игр БРИКС завоевали свыше 40 медалей

Sputnik Узбекистан

По итогам 10-го дня Игр делегация Узбекистана занимает 4 место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая.

2024-06-23T12:48+0500

2024-06-23T12:48+0500

2024-06-23T12:48+0500

узбекистан

спорт

брикс

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Казани подходят к концу VI Игры БРИКС. Очередной соревновательный день Игр оказался плодотворным для делегации Узбекистана, пишет пресс-служба Национального Олимпийского Комитета республики.Отмечается, что только за один день представители Узбекистана завоевали 44 медали разного достоинства.Далее Комитет представил список спортсменов, завоевавших награды.Золотая медаль:Серебряная медаль:Бронзовая медаль:После десятого дня Игр БРИКС делегация Узбекистана с 17 золотыми, 39 серебряными и 58 бронзовыми медалями занимает 4 место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая.

https://uz.sputniknews.ru/20240622/igry-briks-delegatsiya-uzbekistan-medali-44474861.html

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