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https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekskie-sportsmeny-igry-briks-44-medali-44484873.html
Узбекские спортсмены в очередной день Игр БРИКС завоевали свыше 40 медалей
Узбекские спортсмены в очередной день Игр БРИКС завоевали свыше 40 медалей
Sputnik Узбекистан
По итогам 10-го дня Игр делегация Узбекистана занимает 4 место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая.
2024-06-23T12:48+0500
2024-06-23T12:48+0500
узбекистан
спорт
брикс
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Казани подходят к концу VI Игры БРИКС. Очередной соревновательный день Игр оказался плодотворным для делегации Узбекистана, пишет пресс-служба Национального Олимпийского Комитета республики.Отмечается, что только за один день представители Узбекистана завоевали 44 медали разного достоинства.Далее Комитет представил список спортсменов, завоевавших награды.Золотая медаль:Серебряная медаль:Бронзовая медаль:После десятого дня Игр БРИКС делегация Узбекистана с 17 золотыми, 39 серебряными и 58 бронзовыми медалями занимает 4 место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая.
https://uz.sputniknews.ru/20240622/igry-briks-delegatsiya-uzbekistan-medali-44474861.html
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игры брикс казань золото серебро бронза узбекистан
игры брикс казань золото серебро бронза узбекистан

Узбекские спортсмены в очередной день Игр БРИКС завоевали свыше 40 медалей

12:48 23.06.2024
© НОКОчередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана
Очередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
© НОК
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По итогам 10-го соревновательного дня Игр делегация Узбекистана занимает 4 место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Казани подходят к концу VI Игры БРИКС. Очередной соревновательный день Игр оказался плодотворным для делегации Узбекистана, пишет пресс-служба Национального Олимпийского Комитета республики.

“Очередной соревновательный день прошел очень успешно для делегации Узбекистана,“ – говорится в сообщении.

© НОКОчередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана
Очередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
Очередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана
© НОК
Отмечается, что только за один день представители Узбекистана завоевали 44 медали разного достоинства.

“В течение дня нашим атлетам удалось завоевать 13 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей,” – уточнили в Комитете.

Далее Комитет представил список спортсменов, завоевавших награды.
Золотая медаль:
Муроджон Хамидов (борьба на поясах, вольный стиль, -75 кг)
Хусниддин Рузиев (борьба на поясах, вольный стиль, -82 кг)
Нодирбек Ахатжонов (борьба на поясах, вольный стиль, -100 кг)
Фарангиз Абдунабиева (борьба на поясах, вольный стиль, -52 кг)
Абдулахад Носиров (борьба на поясах, классический стиль, -57 кг)
Диёрбек Полвонбоев (борьба на поясах, классический стиль, -68 кг)
Самандар Анваров (борьба на поясах, классический стиль, -75 кг)
Шавкатжон Болтаев (бокс, -67 кг)
Хавасбек Асадуллаев (бокс, -71 кг)
Мадияр Саидрахимов (бокс, -92 кг)
Баходир Жалолов (бокс, +92 кг)
Нигина Уктамова (бокс, -54 кг)
Лазиза Хайдарова (дзюдо, -48 кг)
Серебряная медаль:
Жамолиддин Неъматуллаев (борьба на поясах, вольный стиль, -57 кг)
Ойбек Султонов (борьба на поясах, вольный стиль, -62 кг)
Жасурбек Исроилов (борьба на поясах, вольный стиль, -90 кг)
Аъзамжон Анваржонов (борьба на поясах, вольный стиль, +100 кг)
Муслимахон Ахмедова (борьба на поясах, вольный стиль, -58 кг)
Марварид Шодмоналиева (борьба на поясах, вольный стиль, -66 кг)
Дилафруз Мамажонова (борьба на поясах, вольный стиль, -76 кг)
Фарёзбек Козимов (борьба на поясах, классический стиль, -82 кг)
Азамат Муминов (борьба на поясах, классический стиль, -90 кг)
Шодиёржон Меликузиев (бокс, -51 кг)
Шахзод Музаффаров (бокс, -54 кг)
Худойназар Файзов (бокс, -57 кг)
Дилшод Абдумуродов (бокс, -60 кг)
Жавохир Умматалиев (бокс, -75 кг)
Турабек Хабибуллаев (бокс, -80 кг)
Азиза Зокирова (бокс, -75 кг)
Гулхаё Джураева (дзюдо, -52 кг)
Вилана Савадян (художественная гимнастика, упражнения с обручем и лентами)
Бронзовая медаль:
Жумабой Амиров (борьба на поясах, вольный стиль, -62 кг)
Сабохат Шералиева (борьба на поясах, вольный стиль, +76 кг)
Мардонбек Кимсанбоев (борьба на поясах, классический стиль, -62 кг)
Мухаммаджон Турсунов (борьба на поясах, классический стиль, +100 кг)
Дилноза Рахматова (каноэ, 500 метр)
Мусо Собиров (дзюдо, -81 кг)
Шахзодхужа Шарипов (дзюдо, -90 кг)
Рустам Шорахматов (дзюдо, -100 кг)
Фарангиз Режепова (дзюдо, -57 кг)
Вилана Савадян (художественная гимнастика, упражнения с мячом, булавами и многоборье)
© НОКОчередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана
Очередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
Очередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана
© НОК
После десятого дня Игр БРИКС делегация Узбекистана с 17 золотыми, 39 серебряными и 58 бронзовыми медалями занимает 4 место в общекомандном зачете после России, Беларуси и Китая.
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2024
В 9-й день игр БРИКС делегация Узбекистана завоевала 18 медалей
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