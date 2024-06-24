https://uz.sputniknews.ru/20240624/eaeu-veterinarnoye-blagopoluchiye-44500900.html

Как обеспечивают эффективную деятельность агропрома и ветеринарное благополучие в ЕАЭС

Как обеспечивают эффективную деятельность агропрома и ветеринарное благополучие в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Участники круглого стола обсудили регулирование обращения ветеринарных лекарственных средств в Союзе.

2024-06-24T13:41+0500

2024-06-24T13:41+0500

2024-06-24T13:41+0500

еаэс

еэк

ветеринарный контроль

лекарства

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Об эффективной деятельности агропромышленного комплекса и ветеринарном благополучии таможенной территории ЕАЭС шла речь в ходе круглого стола, организованного Департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК. Тема встречи, прошедшей в рамках Международной специализированной торгово-промышленной выставки "MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2024" — "10 лет Договору о Евразийском экономическом союзе. Наднациональное законодательство в сфере ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мер". В фокусе внимания участников находились проблемные вопросы в части регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств в Союзе.

https://uz.sputniknews.ru/20240621/eaeu-proizvodstvo-selxozproduktsiya-44456736.html

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