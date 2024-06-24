https://uz.sputniknews.ru/20240624/eaeu-veterinarnoye-blagopoluchiye-44500900.html
Как обеспечивают эффективную деятельность агропрома и ветеринарное благополучие в ЕАЭС
Как обеспечивают эффективную деятельность агропрома и ветеринарное благополучие в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Участники круглого стола обсудили регулирование обращения ветеринарных лекарственных средств в Союзе.
2024-06-24T13:41+0500
2024-06-24T13:41+0500
2024-06-24T13:41+0500
еаэс
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ветеринарный контроль
лекарства
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Об эффективной деятельности агропромышленного комплекса и ветеринарном благополучии таможенной территории ЕАЭС шла речь в ходе круглого стола, организованного Департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК. Тема встречи, прошедшей в рамках Международной специализированной торгово-промышленной выставки "MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2024" — "10 лет Договору о Евразийском экономическом союзе. Наднациональное законодательство в сфере ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мер". В фокусе внимания участников находились проблемные вопросы в части регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств в Союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20240621/eaeu-proizvodstvo-selxozproduktsiya-44456736.html
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еаэс обеспечение деятельность агропром ветеринарное благополучие
еаэс обеспечение деятельность агропром ветеринарное благополучие
Как обеспечивают эффективную деятельность агропрома и ветеринарное благополучие в ЕАЭС
Участники круглого стола обсудили регулирование обращения ветеринарных лекарственных средств в Союзе.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik
. Об эффективной деятельности агропромышленного комплекса и ветеринарном благополучии таможенной территории ЕАЭС шла речь в ходе круглого стола, организованного Департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Тема встречи, прошедшей в рамках Международной специализированной торгово-промышленной выставки "MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2024" — "10 лет Договору о Евразийском экономическом союзе. Наднациональное законодательство в сфере ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мер".
В фокусе внимания участников находились проблемные вопросы в части регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств в Союзе.
"За 10 лет Комиссия совместно со странами ЕАЭС подготовила и приняла в сфере применения ветеринарных мер более 130 нормативных актов, которые помогают обеспечивать эффективную деятельность агропромышленного комплекса и ветеринарное благополучие таможенной территории Союза", — отметил начальник отдела ветеринарных мер Департамента Валерий Ситников.