https://uz.sputniknews.ru/20240624/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-44510381.html
Мирзиёев созвонился с Путиным — о чем говорили лидеры
Мирзиёев созвонился с Путиным — о чем говорили лидеры
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с терактами в Дагестане
2024-06-24T18:30+0500
2024-06-24T18:30+0500
2024-06-24T18:30+0500
политика
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
телефонный разговор
теракт
дагестан
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и России в контексте реализации договорённостей, достигнутых по итогам недавнего государственного визита главы РФ в Ташкент.Напомним, что в воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://uz.sputniknews.ru/20240624/mirziyoyev-soboleznovaniya-putin-terakt-dagestan-44492417.html
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теракт дагестан мирзиёев соболезнования
теракт дагестан мирзиёев соболезнования
Мирзиёев созвонился с Путиным — о чем говорили лидеры
Глава Узбекистана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с терактами в Дагестане.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева и Владимира Путина, сообщает
пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и России в контексте реализации договорённостей, достигнутых по итогам недавнего государственного визита главы РФ в Ташкент.
Напомним, что в воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.