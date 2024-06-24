https://uz.sputniknews.ru/20240624/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-44510381.html

Мирзиёев созвонился с Путиным — о чем говорили лидеры

Мирзиёев созвонился с Путиным — о чем говорили лидеры

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с терактами в Дагестане

2024-06-24T18:30+0500

2024-06-24T18:30+0500

2024-06-24T18:30+0500

политика

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

теракт

дагестан

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и России в контексте реализации договорённостей, достигнутых по итогам недавнего государственного визита главы РФ в Ташкент.Напомним, что в воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://uz.sputniknews.ru/20240624/mirziyoyev-soboleznovaniya-putin-terakt-dagestan-44492417.html

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