https://uz.sputniknews.ru/20240624/mirziyoyev-soboleznovaniya-putin-terakt-dagestan-44492417.html
Мирзиёев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Мирзиёев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Sputnik Узбекистан
Жертвами терактов в Дербенте и Махачкале стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц. В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.
2024-06-24T09:36+0500
2024-06-24T09:36+0500
2024-06-24T09:52+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов. Он решительно осудил теракт в Дагестане, выразив готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами. Напомним, что в воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются. Их, по словам Меликова, будут проводить до выявления всех участников "спящих ячеек". "Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек", которые, безусловно, подготавливались, в том числе из-за рубежа", — сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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мирзиёев путин соболезнования теракт дагестан
мирзиёев путин соболезнования теракт дагестан
Мирзиёев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане
09:36 24.06.2024 (обновлено: 09:52 24.06.2024)
Жертвами терактов в Дербенте и Махачкале стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц. В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, сообщает
пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", — говорится в сообщении.
Он решительно осудил теракт в Дагестане, выразив готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.
Напомним, что в воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются. Их, по словам Меликова, будут проводить до выявления всех участников "спящих ячеек".
"Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек", которые, безусловно, подготавливались, в том числе из-за рубежа", — сказал
глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.