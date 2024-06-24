https://uz.sputniknews.ru/20240624/mirziyoyev-soboleznovaniya-putin-terakt-dagestan-44492417.html

Мирзиёев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Мирзиёев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Sputnik Узбекистан

Жертвами терактов в Дербенте и Махачкале стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц. В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

2024-06-24T09:36+0500

2024-06-24T09:36+0500

2024-06-24T09:52+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

россия

владимир путин

теракт

дагестан

махачкала

происшествия

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов. Он решительно осудил теракт в Дагестане, выразив готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами. Напомним, что в воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются. Их, по словам Меликова, будут проводить до выявления всех участников "спящих ячеек". "Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек", которые, безусловно, подготавливались, в том числе из-за рубежа", — сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

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