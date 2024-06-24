Врач: Какие напитки нельзя пить в жару

"Ошибка многих людей – пить сладкие лимонады, колу в жару. От этого кровь сгущается и кровоснабжение ухудшается. Плюс быстро повышается уровень инсулина в крови, и эти напитки хочется пить еще и еще. То есть, с одной стороны, жажду до конца не утоляем, с другой – получаем избыток сахара. Кофе и крепкий чай не рекомендуют пить в жару, поскольку они забирают жидкость из клетки и действуют как мочегонное. Также обезвоживает клетки алкоголь", — объяснила специалист.