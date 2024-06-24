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Врач: Какие напитки нельзя пить в жару
Врач: Какие напитки нельзя пить в жару
Sputnik Узбекистан
Диетолог перечислила напитки, которыми нельзя утолить жажду
2024-06-24T22:05+0500
2024-06-24T22:05+0500
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мнение эксперта
жара
жажда
напиток
здоровье
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В жаркую погоду очень важно своевременно утолять жажду и поддерживать водно-солевой баланс в организме. Однако не все напитки для этого подходят, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.Она предупредила, что алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газировки дают противоположный эффект.По ее словам, лучшим способом утолить жажду является вода.В топе хорошо утоляющих жажду напитков также кисломолочные продукты."В жаркий период хорошо работают такие напитки, как, например, айран. Это такой кавказский кисломолочный продукт. Он содержит молочную сыворотку плюс минеральные соли. В результате и жажда утоляется, и самочувствие улучшается", — заключила врач.
https://uz.sputniknews.ru/20240619/kak-otkryvat-kupalnyy-sezon-44434490.html
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врач напитки жара жажда
врач напитки жара жажда

Врач: Какие напитки нельзя пить в жару

22:05 24.06.2024
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина пьет газированный напиток у пирамид в Гизе
Мужчина пьет газированный напиток у пирамид в Гизе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Андрей Стенин
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Диетолог перечислила напитки, которыми нельзя утолить жажду.
В жаркую погоду очень важно своевременно утолять жажду и поддерживать водно-солевой баланс в организме. Однако не все напитки для этого подходят, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.
Она предупредила, что алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газировки дают противоположный эффект.
"Ошибка многих людей – пить сладкие лимонады, колу в жару. От этого кровь сгущается и кровоснабжение ухудшается. Плюс быстро повышается уровень инсулина в крови, и эти напитки хочется пить еще и еще. То есть, с одной стороны, жажду до конца не утоляем, с другой – получаем избыток сахара. Кофе и крепкий чай не рекомендуют пить в жару, поскольку они забирают жидкость из клетки и действуют как мочегонное. Также обезвоживает клетки алкоголь", — объяснила специалист.
По ее словам, лучшим способом утолить жажду является вода.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды, архивное фото
Стакан воды, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2024
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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"Хорошо утоляет жажду чистая некипяченая вода: бутилированная, родниковая, ключевая, а также минеральная – с условием, что из нее выпускается газ, который может раздражать слизистую оболочку желудка. Вода богата электролитами, то есть минералами, а когда человеку жарко, с обильным потоотделением он теряет минеральные вещества. А тут идет насыщение организма не только водой, но и поддерживается электролитный баланс. Неплохо утоляет жажду вода с чем-то кислым, например, с соком лимона, апельсина", – добавила Жаровская.
В топе хорошо утоляющих жажду напитков также кисломолочные продукты.
"В жаркий период хорошо работают такие напитки, как, например, айран. Это такой кавказский кисломолочный продукт. Он содержит молочную сыворотку плюс минеральные соли. В результате и жажда утоляется, и самочувствие улучшается", — заключила врач.
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