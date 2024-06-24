Врач: Какие напитки нельзя пить в жару
© Sputnik / Андрей Стенин/
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Диетолог перечислила напитки, которыми нельзя утолить жажду.
В жаркую погоду очень важно своевременно утолять жажду и поддерживать водно-солевой баланс в организме. Однако не все напитки для этого подходят, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.
Она предупредила, что алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газировки дают противоположный эффект.
"Ошибка многих людей – пить сладкие лимонады, колу в жару. От этого кровь сгущается и кровоснабжение ухудшается. Плюс быстро повышается уровень инсулина в крови, и эти напитки хочется пить еще и еще. То есть, с одной стороны, жажду до конца не утоляем, с другой – получаем избыток сахара. Кофе и крепкий чай не рекомендуют пить в жару, поскольку они забирают жидкость из клетки и действуют как мочегонное. Также обезвоживает клетки алкоголь", — объяснила специалист.
По ее словам, лучшим способом утолить жажду является вода.
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид/
"Хорошо утоляет жажду чистая некипяченая вода: бутилированная, родниковая, ключевая, а также минеральная – с условием, что из нее выпускается газ, который может раздражать слизистую оболочку желудка. Вода богата электролитами, то есть минералами, а когда человеку жарко, с обильным потоотделением он теряет минеральные вещества. А тут идет насыщение организма не только водой, но и поддерживается электролитный баланс. Неплохо утоляет жажду вода с чем-то кислым, например, с соком лимона, апельсина", – добавила Жаровская.
В топе хорошо утоляющих жажду напитков также кисломолочные продукты.
"В жаркий период хорошо работают такие напитки, как, например, айран. Это такой кавказский кисломолочный продукт. Он содержит молочную сыворотку плюс минеральные соли. В результате и жажда утоляется, и самочувствие улучшается", — заключила врач.
19 июня, 22:06