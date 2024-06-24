Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240624/prezident-mongolii-vstrecha-uzbekistan-44500228.html
Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото
Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото
Sputnik Узбекистан
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июня находится в республике с госвизитом.
2024-06-24T12:41+0500
2024-06-24T14:20+0500
узбекистан
фото
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
президент
монголия
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/18/44498443_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a1b6633c05df489a4e91d5d7beecf1a0.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, который 23-26 июня находится с государственным визитом в республике, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. На площади перед резиденцией выстроили почетный караул. Лидеры Узбекистана и Монголии обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После совместного фотографирования президенты начали переговоры на высшем уровне.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.В частности, в повестке дня — планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях.Лидеры двух стран также обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.По итогам саммита предусматривается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов.Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.
узбекистан
монголия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/18/44498443_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b34e0d54b9128653a493a737ba44a56b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент монголии узбекистан встреча госвизит
президент монголии узбекистан встреча госвизит

Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото

12:41 24.06.2024 (обновлено: 14:20 24.06.2024)
Подписаться
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, который 23-26 июня находится с государственным визитом в республике, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
На площади перед резиденцией выстроили почетный караул.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло встретил высокого гостя и пригласил его на пьедестал. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран", — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Монголии обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
После совместного фотографирования президенты начали переговоры на высшем уровне.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.
В частности, в повестке дня — планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях.
Лидеры двух стран также обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.
По итогам саммита предусматривается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии - Sputnik Узбекистан
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии - Sputnik Узбекистан
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии - Sputnik Узбекистан
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии - Sputnik Узбекистан
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии - Sputnik Узбекистан
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии - Sputnik Узбекистан
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Монголии - Sputnik Узбекистан
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0