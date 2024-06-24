Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото
12:41 24.06.2024 (обновлено: 14:20 24.06.2024)
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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, который 23-26 июня находится с государственным визитом в республике, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
На площади перед резиденцией выстроили почетный караул.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло встретил высокого гостя и пригласил его на пьедестал. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран", — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Монголии обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
После совместного фотографирования президенты начали переговоры на высшем уровне.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.
В частности, в повестке дня — планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях.
Лидеры двух стран также обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.
По итогам саммита предусматривается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана