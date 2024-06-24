https://uz.sputniknews.ru/20240624/prezident-mongolii-vstrecha-uzbekistan-44500228.html

Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото

Мирзиёев встретил монгольского коллегу — фото

Sputnik Узбекистан

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июня находится в республике с госвизитом.

2024-06-24T12:41+0500

2024-06-24T12:41+0500

2024-06-24T14:20+0500

узбекистан

фото

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

президент

монголия

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/18/44498443_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a1b6633c05df489a4e91d5d7beecf1a0.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, который 23-26 июня находится с государственным визитом в республике, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. На площади перед резиденцией выстроили почетный караул. Лидеры Узбекистана и Монголии обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После совместного фотографирования президенты начали переговоры на высшем уровне.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.В частности, в повестке дня — планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях.Лидеры двух стран также обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.По итогам саммита предусматривается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов.Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов, состоится ряд других двусторонних мероприятий.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.

узбекистан

монголия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент монголии узбекистан встреча госвизит