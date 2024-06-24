Какие документы подписали по итогам узбекско-монгольских переговоров — перечень
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Солидный пакет соглашений направлен на расширение многопланового сотрудничества двух стран.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. По итогам состоявшихся переговоров между главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом подписаны двусторонние документы, сообщает пресс-служба лидера РУз.
Главы государств подписали Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.
В целом в ходе госвизита главы Монголии подписано 14 документов, в числе которых:
Межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024-2026 годы;
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;
Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024-2025 годы;
Протокол о сотрудничестве между секретариатами Советов безопасности;
Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства;
Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии и животноводства;
Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
Протокол о сотрудничестве между национальными новостными агентствами;
Протокол о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;
Протокол о создании совместного Делового совета;
Соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Ташкент и Улан-Батор.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
Подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
Подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров на высшем уровне Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух выступили с заявлениями для представителей СМИ.
Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.