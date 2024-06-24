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https://uz.sputniknews.ru/20240624/uzbekistan-mongoliya-dokumenty-podpisaniye-44505867.html
Какие документы подписали по итогам узбекско-монгольских переговоров — перечень
Какие документы подписали по итогам узбекско-монгольских переговоров — перечень
Sputnik Узбекистан
Солидный пакет соглашений направлен на расширение многопланового сотрудничества двух стран
2024-06-24T16:25+0500
2024-06-24T16:25+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент
монголия
переговоры
документы
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. По итогам состоявшихся переговоров между главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом подписаны двусторонние документы, сообщает пресс-служба лидера РУз. Главы государств подписали Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве. В целом в ходе госвизита главы Монголии подписано 14 документов, в числе которых: По итогам переговоров на высшем уровне Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух выступили с заявлениями для представителей СМИ. Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.
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переговоры президенты узбекистан монголия документы подписание
переговоры президенты узбекистан монголия документы подписание

Какие документы подписали по итогам узбекско-монгольских переговоров — перечень

16:25 24.06.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
Подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Солидный пакет соглашений направлен на расширение многопланового сотрудничества двух стран.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. По итогам состоявшихся переговоров между главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом подписаны двусторонние документы, сообщает пресс-служба лидера РУз.
Главы государств подписали Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.
В целом в ходе госвизита главы Монголии подписано 14 документов, в числе которых:
Межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024-2026 годы;
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;
Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024-2025 годы;
Протокол о сотрудничестве между секретариатами Советов безопасности;
Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства;
Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии и животноводства;
Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
Протокол о сотрудничестве между национальными новостными агентствами;
Протокол о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;
Протокол о создании совместного Делового совета;
Соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Ташкент и Улан-Батор.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
Подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2024
Подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
Подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2024
Подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение узбекско-монгольского многопланового сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров на высшем уровне Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух выступили с заявлениями для представителей СМИ.
Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.
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