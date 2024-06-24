https://uz.sputniknews.ru/20240624/uzbekistan-mongoliya-dokumenty-podpisaniye-44505867.html

Какие документы подписали по итогам узбекско-монгольских переговоров — перечень

Какие документы подписали по итогам узбекско-монгольских переговоров — перечень

Sputnik Узбекистан

Солидный пакет соглашений направлен на расширение многопланового сотрудничества двух стран

2024-06-24T16:25+0500

2024-06-24T16:25+0500

2024-06-24T16:25+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

монголия

переговоры

документы

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. По итогам состоявшихся переговоров между главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом подписаны двусторонние документы, сообщает пресс-служба лидера РУз. Главы государств подписали Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве. В целом в ходе госвизита главы Монголии подписано 14 документов, в числе которых: По итогам переговоров на высшем уровне Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух выступили с заявлениями для представителей СМИ. Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.

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