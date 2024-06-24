https://uz.sputniknews.ru/20240624/uzbekistan-mongoliya-prezidenty-peregovory-44502218.html

Переговоры лидеров Узбекистана и Монголии: о чем договорились президенты

Переговоры лидеров Узбекистана и Монголии: о чем договорились президенты

Sputnik Узбекистан

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.

2024-06-24T14:19+0500

2024-06-24T14:19+0500

2024-06-24T14:35+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

переговоры

президент

монголия

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. По словам Мирзиёева, первый государственный визит его монгольского коллеги открывает новую страницу в развитии многоплановых отношений между двумя странами. Стороны отметили активизацию контактов и обменов на уровне правительств, отраслевых министерств и ведомств, рост объемов товарооборота, а также результативность политических консультаций в рамках подготовки к нынешнему саммиту. В эти дни состоится официальное открытие посольства Монголии в Ташкенте. Речь шла и о важности укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, активизации контактов в области безопасности. Подчеркивалось, что Монголия одна первых стран, которая полностью поддержала вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию и подписала соответствующий протокол. Особое внимание в ходе переговоров уделили углублению торгово-экономического сотрудничества. Отмечен потенциал для увеличения взаимной торговли в 5-10 раз в ближайшие годы, прежде всего за счёт расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции. Для этого правительствам поручили создать совместную рабочую группу по вопросам увеличения товарооборота, проработать вопрос открытия официальных торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте, подготовить к подписанию Соглашение о преференциальной торговле, а также внести предложения по взаимному упрощению условий доступа на рынки. Кроме того, стороны достигли договоренности о проведении взаимных промышленных выставок в столицах двух стран. Кроме того, будет налажено комплексное сотрудничество в сельском хозяйстве и смежных отраслях. В этом направлении планируется организация крупных животноводческих комплексов в Каракалпакстане, Наманганской и других областях. Подготовлены предложения по импорту из Монголии мяса и продуктов его переработки, а также поставкам в обратном направлении мяса птицы, плодоовощной и другой сельхозпродукции из Узбекистана. Поддержаны намерения о создании производственного кластера по выпуску мясных изделий, соответствующих стандартам "Халол" с экспортом в страны региона. В числе предложений также проекты по глубокой переработке шерсти и кожи с выпуском готовой продукции, заготовке плодоовощной продукции. Стороны подчеркнули, что в этих направлениях следует развивать партнёрские связи между НИИ, в том числе в области животноводства. Далее лидеры Узбекистана и Монголии встретятся с представителями деловых кругов двух стран, которые подготовили новые проектные предложения. В их числе – открытие современного диагностического центра в Ташкенте на основе передовых технологических решений, проекты в области лёгкой промышленности, цифровизации, фармацевтики и другие. Этим планам должна способствовать активная деятельность создаваемого Делового совета и регулярное проведение совместных бизнес-форумов. Для поддержки проектов кооперации примут основные соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения. Для укрепления транспортной взаимосвязанности в ходе визита подпишут важные соглашения о воздушных и автомобильных перевозках. Будет изучен вопрос налаживания прямого авиасообщения между двумя столицами. Предложено также провести совместный анализ наиболее эффективных, кратчайших транспортных коридоров, в том числе пролегающих через Кыргызстан и Китай. Для эффективного продвижения всей экономической повестки достигнута договоренность провести первое заседание Межправкомиссии на уровне заместителей премьер-министров. Укрепление культурно-гуманитарных связей и обменов. Отмечалось, что, граждане Монголии, которые в разные годы учились в высших учебных заведениях Узбекистана выступают связующим звеном в процессе укрепления дружбы и партнёрства между двумя странами. Достигнута договоренность о налаживании академических обменов между ведущими университетами, а также возобновлении обучения талантливых монгольских студентов в Узбекистане на основе грантов. В Ташкенте 25 июня пройдет совместный концерт мастеров искусств с участием известного монгольского оркестра "Морин Хуур". Также речь шла о развитии туристических обменов на основе принятия совместных программ и продуктов с учетом действующего между двумя странами безвизового режима. Кроме того, страны наладят взаимодействие в области экологии и защиты окружающей среды, спорта, обмены по линии молодежи. Шавкат Мирзиёев принял приглашение Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Монголию с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога. Стороны также договорились содействовать реализации проектов частного сектора и продвижению бизнес-инициатив. Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом, в рамках которого он посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.

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