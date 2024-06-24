Переговоры лидеров Узбекистана и Монголии: о чем договорились президенты
14:19 24.06.2024 (обновлено: 14:35 24.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам Мирзиёева, первый государственный визит его монгольского коллеги открывает новую страницу в развитии многоплановых отношений между двумя странами.
Стороны отметили активизацию контактов и обменов на уровне правительств, отраслевых министерств и ведомств, рост объемов товарооборота, а также результативность политических консультаций в рамках подготовки к нынешнему саммиту. В эти дни состоится официальное открытие посольства Монголии в Ташкенте.
Речь шла и о важности укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, активизации контактов в области безопасности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркивалось, что Монголия одна первых стран, которая полностью поддержала вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию и подписала соответствующий протокол.
Особое внимание в ходе переговоров уделили углублению торгово-экономического сотрудничества.
Отмечен потенциал для увеличения взаимной торговли в 5-10 раз в ближайшие годы, прежде всего за счёт расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции.
Для этого правительствам поручили создать совместную рабочую группу по вопросам увеличения товарооборота, проработать вопрос открытия официальных торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте, подготовить к подписанию Соглашение о преференциальной торговле, а также внести предложения по взаимному упрощению условий доступа на рынки.
Кроме того, стороны достигли договоренности о проведении взаимных промышленных выставок в столицах двух стран.
"Глава нашего государства выступил с инициативой о принятии среднесрочной Программы промышленной кооперации. В качестве приоритетов определен ряд конкретных направлений взаимодействия. Прежде всего, это партнерство в области геологоразведки, освоения и переработки сырьевых ресурсов, с организацией подготовки кадров в этой сфере", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, будет налажено комплексное сотрудничество в сельском хозяйстве и смежных отраслях. В этом направлении планируется организация крупных животноводческих комплексов в Каракалпакстане, Наманганской и других областях.
Подготовлены предложения по импорту из Монголии мяса и продуктов его переработки, а также поставкам в обратном направлении мяса птицы, плодоовощной и другой сельхозпродукции из Узбекистана.
Поддержаны намерения о создании производственного кластера по выпуску мясных изделий, соответствующих стандартам "Халол" с экспортом в страны региона.
В числе предложений также проекты по глубокой переработке шерсти и кожи с выпуском готовой продукции, заготовке плодоовощной продукции.
Стороны подчеркнули, что в этих направлениях следует развивать партнёрские связи между НИИ, в том числе в области животноводства.
Далее лидеры Узбекистана и Монголии встретятся с представителями деловых кругов двух стран, которые подготовили новые проектные предложения.
В их числе – открытие современного диагностического центра в Ташкенте на основе передовых технологических решений, проекты в области лёгкой промышленности, цифровизации, фармацевтики и другие.
Этим планам должна способствовать активная деятельность создаваемого Делового совета и регулярное проведение совместных бизнес-форумов.
Для поддержки проектов кооперации примут основные соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения.
Для укрепления транспортной взаимосвязанности в ходе визита подпишут важные соглашения о воздушных и автомобильных перевозках. Будет изучен вопрос налаживания прямого авиасообщения между двумя столицами.
Предложено также провести совместный анализ наиболее эффективных, кратчайших транспортных коридоров, в том числе пролегающих через Кыргызстан и Китай.
Для эффективного продвижения всей экономической повестки достигнута договоренность провести первое заседание Межправкомиссии на уровне заместителей премьер-министров.
Укрепление культурно-гуманитарных связей и обменов.
Отмечалось, что, граждане Монголии, которые в разные годы учились в высших учебных заведениях Узбекистана выступают связующим звеном в процессе укрепления дружбы и партнёрства между двумя странами.
Достигнута договоренность о налаживании академических обменов между ведущими университетами, а также возобновлении обучения талантливых монгольских студентов в Узбекистане на основе грантов.
В Ташкенте 25 июня пройдет совместный концерт мастеров искусств с участием известного монгольского оркестра "Морин Хуур".
"В целях сближения народов двух стран предложено подготовить Программу гуманитарного сотрудничества и провести в следующем году перекрёстные Дни культуры в Ташкенте и Улан-Баторе", — говорится в сообщении.
Также речь шла о развитии туристических обменов на основе принятия совместных программ и продуктов с учетом действующего между двумя странами безвизового режима.
Кроме того, страны наладят взаимодействие в области экологии и защиты окружающей среды, спорта, обмены по линии молодежи.
"По итогам переговоров поручено подготовить "дорожную карту" по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев принял приглашение Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Монголию с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога.
Стороны также договорились содействовать реализации проектов частного сектора и продвижению бизнес-инициатив.
Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом, в рамках которого он посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.