https://uz.sputniknews.ru/20240625/ekspress-diyety-poxudeniye-vrach-rekomendatsii-44517862.html

Врач призвала отказаться от трех экспресс-диет для похудения

Врач призвала отказаться от трех экспресс-диет для похудения

Sputnik Узбекистан

Все эти диеты провоцируют развитие нарушений пищевого поведения. После жестких ограничений неизбежно следует срыв, когда находящиеся под запретом продукты поглощаются в больших количествах

2024-06-25T22:04+0500

2024-06-25T22:04+0500

2024-06-25T22:04+0500

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В стремлении избавиться от лишнего веса многие начинают искать в интернете способы быстро похудеть, а затем кардинально меняют режим питания и отказываются от привычных продуктов. Между тем, кетодиета, диета на гречке и интервальное голодание могут серьезно навредить здоровью, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак.Разработчики этих диет обещают потерю до пяти килограммов за короткий срок.Кето-диетаТакже она предупредила, что от кето-диеты может пострадать иммунная система. Также есть риск расстройства пищевого поведения",Диета на гречкеПо словам специалиста, гречневая диета рассчитана максимум на две недели, иначе ухудшается концентрация внимания и снижается физическая активностьИнтервальное голоданиеИз-за таких качелей повышается состояние стресса, расшатывается нервная система, а значит, срыв диеты практически неизбежен, заключила диетолог.

https://uz.sputniknews.ru/20240624/napitki-jara-vrach-rekomendatsii-44501860.html

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