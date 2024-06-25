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Врач призвала отказаться от трех экспресс-диет для похудения
Врач призвала отказаться от трех экспресс-диет для похудения
Sputnik Узбекистан
Все эти диеты провоцируют развитие нарушений пищевого поведения. После жестких ограничений неизбежно следует срыв, когда находящиеся под запретом продукты поглощаются в больших количествах
2024-06-25T22:04+0500
2024-06-25T22:04+0500
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мнение эксперта
питание
диета
еда
похудение
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В стремлении избавиться от лишнего веса многие начинают искать в интернете способы быстро похудеть, а затем кардинально меняют режим питания и отказываются от привычных продуктов. Между тем, кетодиета, диета на гречке и интервальное голодание могут серьезно навредить здоровью, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак.Разработчики этих диет обещают потерю до пяти килограммов за короткий срок.Кето-диетаТакже она предупредила, что от кето-диеты может пострадать иммунная система. Также есть риск расстройства пищевого поведения",Диета на гречкеПо словам специалиста, гречневая диета рассчитана максимум на две недели, иначе ухудшается концентрация внимания и снижается физическая активностьИнтервальное голоданиеИз-за таких качелей повышается состояние стресса, расшатывается нервная система, а значит, срыв диеты практически неизбежен, заключила диетолог.
https://uz.sputniknews.ru/20240624/napitki-jara-vrach-rekomendatsii-44501860.html
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экспресс-диеты врач вред нарушение пищевое поведение
экспресс-диеты врач вред нарушение пищевое поведение

Врач призвала отказаться от трех экспресс-диет для похудения

22:04 25.06.2024
© Depositphotos.com / Subbotina Anna Девушка я яблоками и выпечкой
Девушка я яблоками и выпечкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
© Depositphotos.com / Subbotina Anna
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Все эти диеты провоцируют развитие нарушений пищевого поведения. После жестких ограничений неизбежно следует срыв, когда находящиеся под запретом продукты поглощаются в больших количествах.
В стремлении избавиться от лишнего веса многие начинают искать в интернете способы быстро похудеть, а затем кардинально меняют режим питания и отказываются от привычных продуктов. Между тем, кетодиета, диета на гречке и интервальное голодание могут серьезно навредить здоровью, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак.
Разработчики этих диет обещают потерю до пяти килограммов за короткий срок.
© Unsplash/i yunmaiИзмерение веса.
Измерение веса. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
Измерение веса.
© Unsplash/i yunmai

Кето-диета

"Кето-диета может применяться неделю, максимум – две. Она снижает уровень глюкозы в крови, притупляет чувство голода, так как белки и жиры дают более длительное насыщение. Однако долго сидеть на этой диете нельзя. От нее повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов. Растет уровень холестерина в крови, может появиться сыпь на коже и неприятный запах изо рта. Людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы такой режим питания противопоказан. Когда мы убираем из рациона все овощи, фрукты, каши, цельнозерновые продукты, то лишаем организм клетчатки, которая очень важна, так как выполняет функцию пребиотиков", — объяснила специалист.
Также она предупредила, что от кето-диеты может пострадать иммунная система. Также есть риск расстройства пищевого поведения",

Диета на гречке

По словам специалиста, гречневая диета рассчитана максимум на две недели, иначе ухудшается концентрация внимания и снижается физическая активность
© Sputnik / Максим БогодвидГречневая крупа.
Гречневая крупа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
Гречневая крупа.
© Sputnik / Максим Богодвид

"Диета на гречке дает хорошее насыщение, повышает иммунитет, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и печени, укрепляет сосуды. Но из-за низкой калорийности такого рациона может ухудшаться самочувствие. Организм испытывает стресс из-за быстрого похудения. Противопоказания: сахарный диабет, язва желудка, беременность, лактация, заболевания эндокринной системы", — уточнила Шпак.

Интервальное голодание

"Такое питание нормализует давление, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с инсулином. Но при этой диете необходимо следить за количеством потребляемых калорий. Интервальное голодание противопоказано беременным и кормящим, детям и подросткам, людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такой режим питания усугубляет расстройство пищевого поведения, так как провоцирует желание сорваться на вредную, запретную еду", – объяснила Шпак.
Из-за таких качелей повышается состояние стресса, расшатывается нервная система, а значит, срыв диеты практически неизбежен, заключила диетолог.
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