https://uz.sputniknews.ru/20240625/ministr-mvd-rossiya-vizit-tashkent-44520385.html
Глава МВД России посетил Парк Победы в Ташкенте — подробности
Глава МВД России посетил Парк Победы в Ташкенте — подробности
Sputnik Узбекистан
Владимир Колокольцев в ходе рабочего визита в Узбекистан почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. 25.06.2024, Sputnik Узбекистан
2024-06-25T15:39+0500
2024-06-25T15:39+0500
2024-06-25T15:39+0500
общество
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россия
министр
мвд узбекистана
мвд россии
владимир колокольцев
рабочий визит
мемориальный комплекс "парк победы"
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Парк Победы в Ташкенте, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Также министры посетили Музей Славы в Парке Победы, экспозиция которого посвящена участию Узбекистана в Великой Отечественной войне. Здесь собраны уникальные, материалы: фронтовая и прифронтовая фотохроника, документы из архивов Узбекистана, России, Беларуси и других стран СНГ, воспоминания участников войны и ветеранов труда. Напомним, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом. В программе также проведение ряда двусторонних встреч и посещение Центра координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз.
https://uz.sputniknews.ru/20240625/mvd-rossiya-kolokoltsev-uzbekistan-44512045.html
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общество, узбекистан, ташкент, россия, министр, мвд узбекистана, мвд россии, владимир колокольцев, рабочий визит, мемориальный комплекс "парк победы"
общество, узбекистан, ташкент, россия, министр, мвд узбекистана, мвд россии, владимир колокольцев, рабочий визит, мемориальный комплекс "парк победы"
Глава МВД России посетил Парк Победы в Ташкенте — подробности
Владимир Колокольцев в ходе рабочего визита в Узбекистан почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik
. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Парк Победы в Ташкенте, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Российский Министр и глава МВД Республики Узбекистан Пулат Бобожонов возложили цветы к расположенной в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте композиции "Ода cтойкости". Она посвящена узбекской женщине Зульфие Закировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей, но сумела выстоять и до конца жизни поддерживала своих невесток и внуков", — говорится в сообщении.
Также министры посетили Музей Славы в Парке Победы, экспозиция которого посвящена участию Узбекистана в Великой Отечественной войне. Здесь собраны уникальные, материалы: фронтовая и прифронтовая фотохроника, документы из архивов Узбекистана, России, Беларуси и других стран СНГ, воспоминания участников войны и ветеранов труда.
"Работники музея рассказали высоким гостям о многочисленных примерах самоотверженности узбекского народа на полях сражений и в тылу, высокого гуманизма, великодушия и милосердия к тысячам людей, эвакуированных в годы войны в Узбекскую ССР", — добавила официальный представитель МВД РФ.
Напомним, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом. В программе также проведение ряда двусторонних встреч и посещение Центра координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз.