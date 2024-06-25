https://uz.sputniknews.ru/20240625/ministr-mvd-rossiya-vizit-tashkent-44520385.html

Глава МВД России посетил Парк Победы в Ташкенте — подробности

Глава МВД России посетил Парк Победы в Ташкенте — подробности

Sputnik Узбекистан

Владимир Колокольцев в ходе рабочего визита в Узбекистан почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. 25.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-25T15:39+0500

2024-06-25T15:39+0500

2024-06-25T15:39+0500

общество

узбекистан

ташкент

россия

министр

мвд узбекистана

мвд россии

владимир колокольцев

рабочий визит

мемориальный комплекс "парк победы"

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Парк Победы в Ташкенте, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Также министры посетили Музей Славы в Парке Победы, экспозиция которого посвящена участию Узбекистана в Великой Отечественной войне. Здесь собраны уникальные, материалы: фронтовая и прифронтовая фотохроника, документы из архивов Узбекистана, России, Беларуси и других стран СНГ, воспоминания участников войны и ветеранов труда. Напомним, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом. В программе также проведение ряда двусторонних встреч и посещение Центра координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз.

https://uz.sputniknews.ru/20240625/mvd-rossiya-kolokoltsev-uzbekistan-44512045.html

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общество, узбекистан, ташкент, россия, министр, мвд узбекистана, мвд россии, владимир колокольцев, рабочий визит, мемориальный комплекс "парк победы"