https://uz.sputniknews.ru/20240625/uzbekistan-vneshnyaya-torgovlya-strany-44514374.html
Топ-5 стран во внешней торговле Узбекистана
Топ-5 стран во внешней торговле Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики остаются Китай, Россия и Казахстан
2024-06-25T13:33+0500
2024-06-25T13:33+0500
2024-06-25T13:33+0500
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торговля
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С начала текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $26,7 млрд, продемонстрировав рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.География внешнеторговых связей республики охватывает 186 стран. Наибольший объем внешнеторгового оборота за 5 месяцев 2024 года зафиксирован с КНР (18,9%), Россией (17,9%), Казахстаном (5,9%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).Подробнее о внешнеторговых отношениях республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан страны ключевые торговые партнеры китай россия казахстан
узбекистан страны ключевые торговые партнеры китай россия казахстан
Топ-5 стран во внешней торговле Узбекистана
Главными торговыми партнерами республики остаются Китай, Россия и Казахстан.
С начала текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $26,7 млрд, продемонстрировав рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
География внешнеторговых связей республики охватывает 186 стран. Наибольший объем внешнеторгового оборота за 5 месяцев 2024 года зафиксирован с КНР (18,9%), Россией (17,9%), Казахстаном (5,9%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).
Подробнее о внешнеторговых отношениях республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.