https://uz.sputniknews.ru/20240625/uzbekistan-vneshnyaya-torgovlya-strany-44514374.html

Топ-5 стран во внешней торговле Узбекистана

Топ-5 стран во внешней торговле Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики остаются Китай, Россия и Казахстан

2024-06-25T13:33+0500

2024-06-25T13:33+0500

2024-06-25T13:33+0500

инфографика

узбекистан

торговля

страны

китай

россия

казахстан

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С начала текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $26,7 млрд, продемонстрировав рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.География внешнеторговых связей республики охватывает 186 стран. Наибольший объем внешнеторгового оборота за 5 месяцев 2024 года зафиксирован с КНР (18,9%), Россией (17,9%), Казахстаном (5,9%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).Подробнее о внешнеторговых отношениях республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

страны

россия

казахстан

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