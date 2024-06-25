https://uz.sputniknews.ru/20240625/vladivostok-rossiysko-uzbekskiy-obrazovatelnyy-forum-44515187.html

Еще несколько вузов Узбекистана и России наладят сотрудничество

Еще несколько вузов Узбекистана и России наладят сотрудничество

Sputnik Узбекистан

На полях мероприятия подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки

2024-06-25T11:31+0500

2024-06-25T11:31+0500

2024-06-25T12:04+0500

образование

форум

владивосток

россия

узбекистан

общество

сотрудничество

наука

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Во Владивостоке проходит IV Российско-узбекский образовательный форум "Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии", сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Мероприятие объединило руководителей вузов и сотрудников профильных ведомств двух стран, представителей Российской академии образования и других научно-образовательных учреждений. В программе форума — пленарное заседание и 6 параллельных тематических сессий. В фокусе внимания участников — подготовка кадров, использование новейших технологий в области образования и медицины, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, повышение качества управления образованием. В рамках форума состоялось 6-е заседание Подкомиссии по науке и образованию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз под сопредседательством замминистра науки и высшего образования России Константина Могилевского и первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистан Шахруха Далиева. "Российско-узбекистанское взаимодействие в сфере образования и науки достигло беспрецедентно высокого уровня. Готовы и дальше наполнять его перспективными совместными проектами и инициативами. На площадке форума обсудили с узбекскими коллегами конкретные шаги по созданию совместных передовых инженерных школ в рамках действующих межвузовских соглашений. С интересом наблюдаем за инициативой партнеров по созданию Инновационного научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. Представляется, что его участниками станут филиалы НИЯУ МИФИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также в перспективе — МГТУ им. Н.Э. Баумана. Будем оказывать необходимую поддержку в этой работе", — подчеркнул Могилевский. На полях форума подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашения заключили:

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владивосток российско-узбекский образовательный форум договоры сотрудничество