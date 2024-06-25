Еще несколько вузов Узбекистана и России наладят сотрудничество
11:31 25.06.2024 (обновлено: 12:04 25.06.2024)
© Министерство науки и высшего образования Российской ФедерацииВо Владивостоке стартовал IV Российско-узбекский образовательный форум
© Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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Во Владивостоке проходит IV Российско-узбекский образовательный форум. На полях мероприятия подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Во Владивостоке проходит IV Российско-узбекский образовательный форум "Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии", сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
Мероприятие объединило руководителей вузов и сотрудников профильных ведомств двух стран, представителей Российской академии образования и других научно-образовательных учреждений.
"В практической работе с узбекскими коллегами исходим из того, что совместные программы и проекты должны быть ориентированы, прежде всего, на содействие совершенствованию систем образования и реализацию государственных приоритетов научно-технологического развития, решение социально-экономических задач регионов России и Узбекистана", — подчеркнул замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
В программе форума — пленарное заседание и 6 параллельных тематических сессий. В фокусе внимания участников — подготовка кадров, использование новейших технологий в области образования и медицины, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, повышение качества управления образованием.
В рамках форума состоялось 6-е заседание Подкомиссии по науке и образованию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз под сопредседательством замминистра науки и высшего образования России Константина Могилевского и первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистан Шахруха Далиева.
"Российско-узбекистанское взаимодействие в сфере образования и науки достигло беспрецедентно высокого уровня. Готовы и дальше наполнять его перспективными совместными проектами и инициативами. На площадке форума обсудили с узбекскими коллегами конкретные шаги по созданию совместных передовых инженерных школ в рамках действующих межвузовских соглашений. С интересом наблюдаем за инициативой партнеров по созданию Инновационного научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. Представляется, что его участниками станут филиалы НИЯУ МИФИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также в перспективе — МГТУ им. Н.Э. Баумана. Будем оказывать необходимую поддержку в этой работе", — подчеркнул Могилевский.
На полях форума подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашения заключили:
Дальневосточный федеральный университет и Бухарский государственный университет;
Российская академия образования, Ташкентский государственный педагогический университет и Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования РУз;
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.