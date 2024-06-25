Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240625/vladivostok-rossiysko-uzbekskiy-obrazovatelnyy-forum-44515187.html
Еще несколько вузов Узбекистана и России наладят сотрудничество
Еще несколько вузов Узбекистана и России наладят сотрудничество
Sputnik Узбекистан
На полях мероприятия подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки
2024-06-25T11:31+0500
2024-06-25T12:04+0500
образование
форум
владивосток
россия
узбекистан
общество
сотрудничество
наука
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/19/44511875_0:47:899:553_1920x0_80_0_0_7c0cc9f016bafce84193aa26f2527111.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Во Владивостоке проходит IV Российско-узбекский образовательный форум "Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии", сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Мероприятие объединило руководителей вузов и сотрудников профильных ведомств двух стран, представителей Российской академии образования и других научно-образовательных учреждений. В программе форума — пленарное заседание и 6 параллельных тематических сессий. В фокусе внимания участников — подготовка кадров, использование новейших технологий в области образования и медицины, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, повышение качества управления образованием. В рамках форума состоялось 6-е заседание Подкомиссии по науке и образованию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз под сопредседательством замминистра науки и высшего образования России Константина Могилевского и первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистан Шахруха Далиева. "Российско-узбекистанское взаимодействие в сфере образования и науки достигло беспрецедентно высокого уровня. Готовы и дальше наполнять его перспективными совместными проектами и инициативами. На площадке форума обсудили с узбекскими коллегами конкретные шаги по созданию совместных передовых инженерных школ в рамках действующих межвузовских соглашений. С интересом наблюдаем за инициативой партнеров по созданию Инновационного научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. Представляется, что его участниками станут филиалы НИЯУ МИФИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также в перспективе — МГТУ им. Н.Э. Баумана. Будем оказывать необходимую поддержку в этой работе", — подчеркнул Могилевский. На полях форума подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашения заключили:
владивосток
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/19/44511875_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_5d6c08e5d874d885dbba7abd0223869d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владивосток российско-узбекский образовательный форум договоры сотрудничество
владивосток российско-узбекский образовательный форум договоры сотрудничество

Еще несколько вузов Узбекистана и России наладят сотрудничество

11:31 25.06.2024 (обновлено: 12:04 25.06.2024)
© Министерство науки и высшего образования Российской ФедерацииВо Владивостоке стартовал IV Российско-узбекский образовательный форум
Во Владивостоке стартовал IV Российско-узбекский образовательный форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2024
© Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Подписаться
Во Владивостоке проходит IV Российско-узбекский образовательный форум. На полях мероприятия подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Во Владивостоке проходит IV Российско-узбекский образовательный форум "Образовательное пространство будущего: новые компетенции, инновации, технологии", сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
Мероприятие объединило руководителей вузов и сотрудников профильных ведомств двух стран, представителей Российской академии образования и других научно-образовательных учреждений.
"В практической работе с узбекскими коллегами исходим из того, что совместные программы и проекты должны быть ориентированы, прежде всего, на содействие совершенствованию систем образования и реализацию государственных приоритетов научно-технологического развития, решение социально-экономических задач регионов России и Узбекистана", — подчеркнул замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
В программе форума — пленарное заседание и 6 параллельных тематических сессий. В фокусе внимания участников — подготовка кадров, использование новейших технологий в области образования и медицины, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, повышение качества управления образованием.
В рамках форума состоялось 6-е заседание Подкомиссии по науке и образованию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РУз под сопредседательством замминистра науки и высшего образования России Константина Могилевского и первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистан Шахруха Далиева.
"Российско-узбекистанское взаимодействие в сфере образования и науки достигло беспрецедентно высокого уровня. Готовы и дальше наполнять его перспективными совместными проектами и инициативами. На площадке форума обсудили с узбекскими коллегами конкретные шаги по созданию совместных передовых инженерных школ в рамках действующих межвузовских соглашений. С интересом наблюдаем за инициативой партнеров по созданию Инновационного научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. Представляется, что его участниками станут филиалы НИЯУ МИФИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также в перспективе — МГТУ им. Н.Э. Баумана. Будем оказывать необходимую поддержку в этой работе", — подчеркнул Могилевский.
На полях форума подписали договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашения заключили:
Дальневосточный федеральный университет и Бухарский государственный университет;
Российская академия образования, Ташкентский государственный педагогический университет и Институт переподготовки и повышения квалификации кадров системы высшего образования РУз;
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0