Взаимодействие Узбекистана и РФ в правоохранительной сфере — о чем договорились министры
© Пресс-служба МВД РоссииВладимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
© Пресс-служба МВД России
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Глава МВД России находится в Узбекистане с рабочим визитом. По итогам встречи с узбекским коллегой подписан соответствующий протокол.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Ташкенте состоялась рабочая встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенанта Пулата Бобожонова", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба МВД РоссииВладимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
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© Пресс-служба МВД России
Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
© Пресс-служба МВД РоссииВладимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
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© Пресс-служба МВД России
Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
© Пресс-служба МВД РоссииВладимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
3/3
© Пресс-служба МВД России
Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
1/3
© Пресс-служба МВД России
Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
2/3
© Пресс-служба МВД России
Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
3/3
© Пресс-служба МВД России
Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Узбекистана в правоохранительной сфере
В фокусе внимания сторон находились вопросы трудовой миграции.
Колокольцев отметил, что основные миграционные потоки в Россию по-прежнему приходятся на граждан государств-участников СНГ, в частности, из стран ЦА. Это обусловлено безвизовым порядком въезда и единым рынком труда Евразийского экономического союза.
Однако не все трудовые мигранты находятся в правовом поле. Нарушителей выявляют и привлекают к ответственности.
Российский министр рассказал, что МВД РФ ведет планомерную работу по совершенствованию миграционного законодательства и остановился на его основных новеллах.
"Владимир Колокольцев в целях упорядочивания миграционных потоков, снижения негативных тенденций в данной сфере и обеспечения безопасности двух государств призвал зарубежных коллег развивать взаимодействие по ряду ключевых направлений. В частности — присоединиться к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, направлять в Межгосударственный информационный банк сведения для постановки на учет осужденных граждан республики, организовать на регулярной основе обмен сведениями о гражданах Узбекистана, изменивших свои установочные данные", — говорится в сообщении.
Также он поддержал предложение узбекской стороны о налаживании прямых контактов между Центром кибербезопасности МВД РУз и Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Кроме того, Колокольцев рассказал о заинтересованности МВД РФ в развитии сотрудничества по линии противодействия незаконному обороту наркотиков. Проведенные компетентными ведомствами двух государств совместные мероприятия по пресечению деятельности транснациональных преступных групп уже показали свою эффективность.
По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол.
Напомним, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом.