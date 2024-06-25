https://uz.sputniknews.ru/20240625/vstrecha-glavy-mvd-uzbekistan-rossiya-44524584.html

Взаимодействие Узбекистана и РФ в правоохранительной сфере — о чем договорились министры

Взаимодействие Узбекистана и РФ в правоохранительной сфере — о чем договорились министры

Sputnik Узбекистан

Глава МВД России находится в Узбекистане с рабочим визитом. По итогам встречи с узбекским коллегой подписан соответствующий протокол.

2024-06-25T18:20+0500

2024-06-25T18:20+0500

2024-06-25T18:20+0500

общество

узбекистан

россия

мвд узбекистана

мвд россии

владимир колокольцев

пулат бобожонов

сотрудничество

трудовая миграция

кибербезопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/19/44523889_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_578e6c97267bfbda89ce0fdbe4073570.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. В фокусе внимания сторон находились вопросы трудовой миграции. Колокольцев отметил, что основные миграционные потоки в Россию по-прежнему приходятся на граждан государств-участников СНГ, в частности, из стран ЦА. Это обусловлено безвизовым порядком въезда и единым рынком труда Евразийского экономического союза. Однако не все трудовые мигранты находятся в правовом поле. Нарушителей выявляют и привлекают к ответственности. Российский министр рассказал, что МВД РФ ведет планомерную работу по совершенствованию миграционного законодательства и остановился на его основных новеллах. Также он поддержал предложение узбекской стороны о налаживании прямых контактов между Центром кибербезопасности МВД РУз и Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Кроме того, Колокольцев рассказал о заинтересованности МВД РФ в развитии сотрудничества по линии противодействия незаконному обороту наркотиков. Проведенные компетентными ведомствами двух государств совместные мероприятия по пресечению деятельности транснациональных преступных групп уже показали свою эффективность. По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол. Напомним, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20240625/ministr-mvd-rossiya-vizit-tashkent-44520385.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия министры внутренних дел