Кого из работников печати и СМИ наградил Мирзиёев — список
12:06 26.06.2024 (обновлено: 12:29 26.06.2024)
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В преддверии профессионального праздника Указом президента к орденам и медалям представили 41 узбекистанца, в числе которых руководители пресс-служб, редакторы, дикторы, корреспонденты и другие сотрудники средств массовой информации.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем работников печати и средств массовой информации, который отмечается в республике 27 июня, наградил группу работников сферы.
Соответствующим Указом к орденам и медалям представили 41 узбекистанца, в числе которых руководители пресс-служб, редакторы, корреспонденты и другие сотрудники средств массовой информации.
Глава республики отметил их активность в процессе осуществления демократических реформ, направленных на утверждение в республике свободы слова и печати, обеспечение конституционных прав граждан в информационной сфере, укрепление принципов открытости и гласности в государственном и общественном управлении.
Также он подчеркнул заслуги награжденных в деле защиты национальных интересов в глобальном информационном пространстве, широкой популяризации успехов республики, их плодотворную деятельность в части подготовки высококвалифицированных кадров для современных медиаотраслей, воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также их активное участие в общественной жизни. В соответствии с Указом награждены:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
Тайпатов Абдижалол Гаппарович — главный редактор редакции региональной информации Национального информационного агентства Узбекистана
Темиров Собиржон Гуламович — главный редактор газеты "Бешариқ тонги" Бешарыкского района, Ферганская область
орденом "Дўстлик"
Абдусаматова Мукаддас Салиховна — член Союза журналистов и Союза писателей Узбекистана, публицист
Бекназарова Саодат Узбековна — старший корреспондент газеты "Овози тожик"
Джураева Дилфуза Джангировна — член Союза журналистов Узбекистана, публицист, Сурхандарьинская область
Кляцкой Григорий Николаевич — редактор отдела газеты "Ишонч-Доверие"
Левченко Сергей Владимирович — редактор отдела газеты "Народное слово"
Нугманов Равшан Якубджанович — режиссер службы звукозаписи Ташкентского дома радиовещания Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Очилов Кудрат Менглиевич — ответственный секретарь журнала "Бир сафда"
Палуанова Мнайим Пирназаровна — директор телеканала "Жаслар-ТВ" и радио "Нукус-ФМ" общества с ограниченной ответственностью "Nukus-Sayahat", Каракалпакстан
Содиков Икром Мамадалиевич — заместитель директора Наманганской областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Тохиров Халимжон Тургунович — редактор интернет-издания "Andijonnoma.uz" редакции газет "Андижоннома" и "Андижанская правда"
Хакимов Талип Адилович — главный редактор газеты "Машъал" города Нурафшана, Ташкентская область
орденом "Соғлом авлод учун" II степени
Боймирзаева Саодат Ураковна — пресс-секретарь Комитета семьи и женщин Республики Узбекистан
Муминов Файзулло Абдуллаевич — профессор кафедры связей с общественностью Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Хасанова Захро Тулкуновна — главный редактор журнала "Гулхан"
медалью "Соғлом турмуш"
Имомхужаев Зафар Ахбарович — пресс-секретарь – советник председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана по вопросам информационной политики
медалью "Келажак бунёдкори"
Абдурахимов Муслимбек Фозил угли — руководитель информационной передачи "Bu kun" телеканала "Zo"r TV"
медалью "Шуҳрат"
Абдукадиров Дилшод Ахмеджанович — главный редактор интернет-издания "Kun.uz"
Абдурахманова Феруза Абдуганиевна — ведущая телеканала "Mening yurtim"
Абидов Азиз Агзамович — пресс-секретарь – начальник Центра по взаимодействию с общественностью Верховного суда Республики Узбекистан
Алимухамедов Туйгун Вахабович — переплетчик государственного унитарного предприятия "Ўзбекистон кўзи ожизлар босмахонаси"
Базаров Бахриддин Хайдарович — главный художник общества с ограниченной ответственностью "Akademnashr NMM"
Байтураева Гулжамал Оринбасаровна — заведующая отделом газеты "Нурлы жол"
Вохидова Нозима Рахимовна — старший редактор редакции кино- видеопродукции и оперативного дубляжа государственного учреждения "Madaniyat va ma"rifat telekanali" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Гулямова Дилфуза Иззатовна — специальный корреспондент редакции газет "Янги Ўзбекистон" и "Правда Востока" по Навоийской области
Джамалов Кахрамон Джумаевич — главный редактор группы редакторов телеканала "O"zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Джумабоева Рахима Мустафаевна — старший редактор группы телевидения Сырдарьинской областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Зокирова Турсунтош Нормуродовна — корреспондент группы радио Джизакской областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Иноятова Назира Сайпуллаевну — директор по программам и ведущего эфира радио "Авторадио"
Кличбаев Абатбай Реимбаевич — руководитель службы рукописей, уникальных и имеющих особую ценность изданий Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои
Матчанова Интизор Жумабоевна — корреспондент телеканала "O"zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана по Хорезмской области
Муротова Муслима Камолидиновна — диктор группы режиссеров радиоканала "O"zbekiston" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Ниязов Норбек Рамазанович — главный редактор новостной редакции телеканала "O"zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Пирнафасова Мухайё Рустамовна — литературный редактор газеты "Жадид"
Саидов Шеродил Худайбердиевич — мастер печатного цеха Издательско-полиграфической акционерной компании "Шарқ"
Сулайманова Алия Исмаиловна — главный редактор интернет-издания "Darakchi.uz"
Сулаймонов Шодмон Султонович — главный редактор редакции газет "Бухоронома" и "Бухарский вестник", Бухарская область
Шамсиддинов Ёлкин Хакимович — ведущий специалист Медиацентра при Пресс-службе Президента Республики Узбекистан
Эшонкулов Замон Асрорович — специальный корреспондент группы телевидения Самаркандской областной телерадиокомпании Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Юсупов Ахмад Менгнимуратович — главный редактор интернет-издания "Daryo.uz"