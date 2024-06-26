https://uz.sputniknews.ru/20240626/kogo-iz-rabotnikov-pechati-i-smi-nagradil-mirziyoev--44536215.html

Кого из работников печати и СМИ наградил Мирзиёев — список

Кого из работников печати и СМИ наградил Мирзиёев — список

Sputnik Узбекистан

В преддверии профессионального праздника Указом президента к орденам и медалям представили 41 узбекистанца, в числе которых руководители пресс-служб, редакторы, дикторы, корреспонденты и другие сотрудники средств массовой информации

2024-06-26T12:06+0500

2024-06-26T12:06+0500

2024-06-26T12:29+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

печать

сми

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем работников печати и средств массовой информации, который отмечается в республике 27 июня, наградил группу работников сферы. Соответствующим Указом к орденам и медалям представили 41 узбекистанца, в числе которых руководители пресс-служб, редакторы, корреспонденты и другие сотрудники средств массовой информации. Глава республики отметил их активность в процессе осуществления демократических реформ, направленных на утверждение в республике свободы слова и печати, обеспечение конституционных прав граждан в информационной сфере, укрепление принципов открытости и гласности в государственном и общественном управлении. Также он подчеркнул заслуги награжденных в деле защиты национальных интересов в глобальном информационном пространстве, широкой популяризации успехов республики, их плодотворную деятельность в части подготовки высококвалифицированных кадров для современных медиаотраслей, воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также их активное участие в общественной жизни. В соответствии с Указом награждены: орденом "Меҳнат шуҳрати" орденом "Дўстлик" орденом "Соғлом авлод учун" II степенимедалью "Соғлом турмуш" медалью "Келажак бунёдкори" медалью "Шуҳрат"

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работники печати сми мирзиёев награждение ордена медали