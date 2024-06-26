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https://uz.sputniknews.ru/20240626/mirziyoyev-vstrecha-glava-mvd-rossiya-44530880.html
Мирзиёев встретился с главой МВД России — что обсудили
Мирзиёев встретился с главой МВД России — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом.
2024-06-26T09:45+0500
2024-06-26T14:43+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
мвд россии
владимир колокольцев
рабочий визит
сотрудничество
россия
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким работников правоохранительных органов, погибших в результате недавнего террористического акта в Дагестане. Речь шла о практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего взаимодействия в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности и цифровой экспертизы. Владимир Колокольцев поблагодарил Шавката Мирзиёева за внимание, которое он уделяет вопросам укрепления российско-узбекского сотрудничества в правоохранительной сфере. Отдельное внимание уделили повышению эффективности механизмов сотрудничества в области миграции. Российский министр подчеркнул необходимость вывести проводимую на данном направлении совместную работу на качественно новый уровень, прежде всего для обеспечения безопасности граждан обеих стран, выработать взвешенные, эффективные решения, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Колокольцев отметил, что знание языка, культуры и законодательства страны пребывания, а также наличие востребованной квалификации являются важными составляющими успешной интеграции мигранта, снижают риски его вовлечения в противоправную деятельность. Соблюдение установленного режима и порядка пребывания позволит гражданам Узбекистана находиться и трудиться в России на законных основаниях, избегая попадания в "теневой сектор" экономики. По словам Колокольцева, миграционной ситуацией широко пользуются различные деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран Российский министр отметил, что обмен информацией между заинтересованными ведомствами двух государств повысит результативность пресечения противоправных деяний. Напомним, что глава МВД России Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом. Накануне он встретился с министром внутренних дел республики Пулатом Бобожоновым, посетил Парк Победы в Ташкенте, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также ознакомился с деятельностью Центра координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз.
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мирзиёев глава мвд россия обсуждение владимир колокольцев рабочий визит
мирзиёев глава мвд россия обсуждение владимир колокольцев рабочий визит

Мирзиёев встретился с главой МВД России — что обсудили

09:45 26.06.2024 (обновлено: 14:43 26.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию МВД России
Президент Узбекистана принял делегацию МВД России - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию МВД России
Президент Узбекистана принял делегацию МВД России - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2024
Президент Узбекистана принял делегацию МВД России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким работников правоохранительных органов, погибших в результате недавнего террористического акта в Дагестане.
Речь шла о практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего взаимодействия в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности и цифровой экспертизы.
Владимир Колокольцев поблагодарил Шавката Мирзиёева за внимание, которое он уделяет вопросам укрепления российско-узбекского сотрудничества в правоохранительной сфере.
Отдельное внимание уделили повышению эффективности механизмов сотрудничества в области миграции.
Российский министр подчеркнул необходимость вывести проводимую на данном направлении совместную работу на качественно новый уровень, прежде всего для обеспечения безопасности граждан обеих стран, выработать взвешенные, эффективные решения, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Колокольцев отметил, что знание языка, культуры и законодательства страны пребывания, а также наличие востребованной квалификации являются важными составляющими успешной интеграции мигранта, снижают риски его вовлечения в противоправную деятельность. Соблюдение установленного режима и порядка пребывания позволит гражданам Узбекистана находиться и трудиться в России на законных основаниях, избегая попадания в "теневой сектор" экономики.
"Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По словам Колокольцева, миграционной ситуацией широко пользуются различные деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран
Российский министр отметил, что обмен информацией между заинтересованными ведомствами двух государств повысит результативность пресечения противоправных деяний.
"В этой связи МВД России заинтересовано в присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными от 18 декабря 2020 года. Указанный международный акт предусматривает возможность обмена информацией, в том числе о привлечении лица к уголовной или административной ответственности на территориях сторон", — говорится в сообщении.
Напомним, что глава МВД России Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом. Накануне он встретился с министром внутренних дел республики Пулатом Бобожоновым, посетил Парк Победы в Ташкенте, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также ознакомился с деятельностью Центра координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз.
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