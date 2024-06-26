https://uz.sputniknews.ru/20240626/mirziyoyev-vstrecha-glava-mvd-rossiya-44530880.html

Мирзиёев встретился с главой МВД России — что обсудили

Мирзиёев встретился с главой МВД России — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом.

2024-06-26T09:45+0500

2024-06-26T09:45+0500

2024-06-26T14:43+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

мвд россии

владимир колокольцев

рабочий визит

сотрудничество

россия

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким работников правоохранительных органов, погибших в результате недавнего террористического акта в Дагестане. Речь шла о практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего взаимодействия в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности и цифровой экспертизы. Владимир Колокольцев поблагодарил Шавката Мирзиёева за внимание, которое он уделяет вопросам укрепления российско-узбекского сотрудничества в правоохранительной сфере. Отдельное внимание уделили повышению эффективности механизмов сотрудничества в области миграции. Российский министр подчеркнул необходимость вывести проводимую на данном направлении совместную работу на качественно новый уровень, прежде всего для обеспечения безопасности граждан обеих стран, выработать взвешенные, эффективные решения, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Колокольцев отметил, что знание языка, культуры и законодательства страны пребывания, а также наличие востребованной квалификации являются важными составляющими успешной интеграции мигранта, снижают риски его вовлечения в противоправную деятельность. Соблюдение установленного режима и порядка пребывания позволит гражданам Узбекистана находиться и трудиться в России на законных основаниях, избегая попадания в "теневой сектор" экономики. По словам Колокольцева, миграционной ситуацией широко пользуются различные деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран Российский министр отметил, что обмен информацией между заинтересованными ведомствами двух государств повысит результативность пресечения противоправных деяний. Напомним, что глава МВД России Владимир Колокольцев находится в Узбекистане с рабочим визитом. Накануне он встретился с министром внутренних дел республики Пулатом Бобожоновым, посетил Парк Победы в Ташкенте, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также ознакомился с деятельностью Центра координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД РУз.

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