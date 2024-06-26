https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-maxalli-blagoustroystvo-44533339.html

В Узбекистане предложили создать махаллинские сервисные компании

В Узбекистане предложили создать махаллинские сервисные компании

Sputnik Узбекистан

В качестве эксперимента они появятся в 208 махаллях с частной застройкой и будут заниматься их благоустройством

2024-06-26T10:46+0500

2024-06-26T10:46+0500

2024-06-26T11:04+0500

общество

благоустройство

узбекистан

махалля

компания

президент узбекистана

презентация

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по обеспечению благоустройства махаллей, в том числе созданию махаллинских сервисных компаний, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей. Из них почти 3 тыс. состоят из многоквартирных домов, которые обслуживает 821 управляющая сервисная компания. Свыше 6 400 махаллей, на территории которых находятся частные дома, благоустраивают и озеленяют в основном посредством хашаров. В состав сервисной компании на основании решения совета махалли войдут квалифицированные предприниматели. Работы по благоустройству будут выполнять по заказу и под контролем махалли. Для оплаты услуг сервисных компаний сходам граждан махалли ежемесячно будут выделять 20 млн сумов. Также они смогут предоставлять населению более 20 различных платных социальных услуг. Это позволит создать новые рабочие места и повысить качество жизни в махаллях. Первоначально сервисные компании появятся в 208 махаллях. В дальнейшем, с учетом результатов эксперимента, этот опыт внедрят во всех махаллях республики.

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узбекистан махаллинские сервисные компании благоустройство