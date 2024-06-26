В Узбекистане предложили создать махаллинские сервисные компании
10:46 26.06.2024 (обновлено: 11:04 26.06.2024)
Арка махалли Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента
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В качестве эксперимента они появятся в 208 махаллях с частной застройкой и будут заниматься их благоустройством.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по обеспечению благоустройства махаллей, в том числе созданию махаллинских сервисных компаний, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены предложения по развитию отраслей животноводства
Рассмотрены предложения по развитию отраслей животноводства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в республике насчитывается около 10 тыс. махаллей. Из них почти 3 тыс. состоят из многоквартирных домов, которые обслуживает 821 управляющая сервисная компания. Свыше 6 400 махаллей, на территории которых находятся частные дома, благоустраивают и озеленяют в основном посредством хашаров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы благоустройства махаллей
Рассмотрены вопросы благоустройства махаллей
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Поэтому в таких местах предлагается создать махаллинские сервисные компании. Согласно предложению, эти организации будут заниматься благоустройством махаллей, обеспечивать чистоту улиц и арыков, высаживать и ухаживать за деревьями. Также они будут оказывать услуги по ремонту коммунальных сетей, сортировке и вывозу отходов на договорной основе", — говорится в сообщении.
В состав сервисной компании на основании решения совета махалли войдут квалифицированные предприниматели. Работы по благоустройству будут выполнять по заказу и под контролем махалли. Для оплаты услуг сервисных компаний сходам граждан махалли ежемесячно будут выделять 20 млн сумов. Также они смогут предоставлять населению более 20 различных платных социальных услуг. Это позволит создать новые рабочие места и повысить качество жизни в махаллях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы благоустройства махаллей
Рассмотрены вопросы благоустройства махаллей
© Пресс-служба президента Узбекистана
Первоначально сервисные компании появятся в 208 махаллях. В дальнейшем, с учетом результатов эксперимента, этот опыт внедрят во всех махаллях республики.