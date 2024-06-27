https://uz.sputniknews.ru/20240627/depressiya-pitaniye-kishechnik-vzaimosvyaz-44557334.html

Найдена неожиданная причина депрессии

Найдена неожиданная причина депрессии

Sputnik Узбекистан

Диетолог: существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы, поэтому очень важно правильно выбирать продукты питания

2024-06-27T22:04+0500

2024-06-27T22:04+0500

2024-06-27T22:04+0500

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здоровье

питание

депрессия

овощи

фрукты

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По данным ВОЗ, свыше 260 млн человек в мире страдают депрессией, при этом 30-40% из них не ощущают эффекта от приема лекарственных препаратов, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Ливанцова. По ее словам, ученые активно занимаются поиском неочевидных причин этого заболевания и новых способов его лечения. Например, удалось установить, что психические нарушения могут возникать из-за проблем с микрофлорой кишечника.Микробиота кишечника "отвечает" за производство гормона, влияющего на настроение, добавила она."Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. И когда есть те или иные нарушения со стороны микробиоты, возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно, неадекватные сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния", – предупредила Ливанцова.Также еще одной причиной психических расстройств, уточнила врач, может стать дефицит витаминов, обеспечивающих нормальную работу нервной системы.Она рекомендовала придерживаться диеты и ежедневно употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов.

https://uz.sputniknews.ru/20240625/ekspress-diyety-poxudeniye-vrach-rekomendatsii-44517862.html

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