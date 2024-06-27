Мирзиёев: Журналистика по значимости становится равной обеспечению обороны и безопасности
13:35 27.06.2024 (обновлено: 14:43 27.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня печатное дело и журналистика становятся не только "четвертой властью", но и ключевым направлением, по значимости сравнимым с обеспечением обороны и безопасности, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении с Днем работников печати и средств массовой информации 27 июня.
Он отметил, что в последние годы в республике открываются широкие возможности для свободы слова и плюрализма мнений, способствующие дальнейшему усилению участия, роли и места представителей массмедиа в общественно-политических процессах.
Также президент указал на значительное увеличение количества актуальных выступлений на разные темы в газетах, журналах, на теле- и радиоканалах, в соцсетях, тематических передач, аналитических комментариев, дискуссий по проблемным вопросам с участием специалистов и экспертов.
По его словам, критические и аналитические материалы, в частности, о недостатках в области строительства, экологии и охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, а также в социальной и экономической сферах помогают "разбудить" некоторых "дремлющих" руководителей и должностных лиц на местах, заставить их работать по-новому, жить заботами людей.
Неравнодушные и благородные журналисты, активные блогеры своей твердой позицией и беспристрастным словом вносят достойный вклад в решение острых жизненных проблем, повышение эффективности реформ, расширение взглядов и мировоззрения соотечественников.
"Все это, несомненно, свидетельствует о том, что наши национальные медиа уже близки к уровню "четвертой власти". И все же достичь такую высокую цель будет нелегко, на этом пути, естественно, немало препятствий и трудностей. Однако, как бы ни было сложно, мы решительно продолжим нашу работу в данном направлении", — подчеркнул Мирзиёев.
Он отметил, что сегодня печатное дело и журналистика становятся не только "четвертой властью", но и ключевым направлением, по значимости сравнимым с обеспечением обороны и безопасности.
"В этой связи нашей первостепенной задачей остается подготовка современных журналистских кадров, обладающих многогранными профессиональными знаниями и навыками, высокими нравственными и интеллектуальными качествами", — добавил глава РУз.
Помимо наполнения информационного пространства качественным и конкурентоспособным национальным контентом, по его мнению, крайне важно "освещать происходящие в мире события с учетом наших национальных интересов, оперативно и на основе глубокого анализа".
Он также напомнил, что увеличение случаев распространения ложной и необоснованной информации, вводящей людей в заблуждение, ставит неотложную задачу по повышению медиаграмотности населения, подчеркнув, что все возникающие в информационном пространстве спорные вопросы и проблемы должны решаться исключительно в рамках закона, на основе правовых норм.
Президент выразил уверенность, что представители массмедиа будут активно участвовать в решении этих задач.
"Обеспечение законных интересов всех работников сферы, стимулирование их самоотверженного труда, несомненно, и впредь будет находиться в центре нашего внимания. В этот знаменательный день еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, успехов в вашей почетной деятельности, мира и благополучия вашим семьям", — заключил он.