https://uz.sputniknews.ru/20240627/mirziyoyev-rabotniki-smi-pozdravleniye-44550772.html

Мирзиёев: Журналистика по значимости становится равной обеспечению обороны и безопасности

Мирзиёев: Журналистика по значимости становится равной обеспечению обороны и безопасности

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником

2024-06-27T13:35+0500

2024-06-27T13:35+0500

2024-06-27T14:43+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

сми

журналисты

поздравление

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Сегодня печатное дело и журналистика становятся не только "четвертой властью", но и ключевым направлением, по значимости сравнимым с обеспечением обороны и безопасности, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении с Днем работников печати и средств массовой информации 27 июня. Он отметил, что в последние годы в республике открываются широкие возможности для свободы слова и плюрализма мнений, способствующие дальнейшему усилению участия, роли и места представителей массмедиа в общественно-политических процессах. Также президент указал на значительное увеличение количества актуальных выступлений на разные темы в газетах, журналах, на теле- и радиоканалах, в соцсетях, тематических передач, аналитических комментариев, дискуссий по проблемным вопросам с участием специалистов и экспертов. По его словам, критические и аналитические материалы, в частности, о недостатках в области строительства, экологии и охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, а также в социальной и экономической сферах помогают "разбудить" некоторых "дремлющих" руководителей и должностных лиц на местах, заставить их работать по-новому, жить заботами людей. Неравнодушные и благородные журналисты, активные блогеры своей твердой позицией и беспристрастным словом вносят достойный вклад в решение острых жизненных проблем, повышение эффективности реформ, расширение взглядов и мировоззрения соотечественников.Он отметил, что сегодня печатное дело и журналистика становятся не только "четвертой властью", но и ключевым направлением, по значимости сравнимым с обеспечением обороны и безопасности. Помимо наполнения информационного пространства качественным и конкурентоспособным национальным контентом, по его мнению, крайне важно "освещать происходящие в мире события с учетом наших национальных интересов, оперативно и на основе глубокого анализа". Он также напомнил, что увеличение случаев распространения ложной и необоснованной информации, вводящей людей в заблуждение, ставит неотложную задачу по повышению медиаграмотности населения, подчеркнув, что все возникающие в информационном пространстве спорные вопросы и проблемы должны решаться исключительно в рамках закона, на основе правовых норм. Президент выразил уверенность, что представители массмедиа будут активно участвовать в решении этих задач.

https://uz.sputniknews.ru/20240626/kogo-iz-rabotnikov-pechati-i-smi-nagradil-mirziyoev--44536215.html

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