https://uz.sputniknews.ru/20240627/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-turtsiya-44546233.html
Мирзиёев встретился с делегацией Турции во главе с министром национальной обороны
Мирзиёев встретился с делегацией Турции во главе с министром национальной обороны
Sputnik Узбекистан
Речь шла об укреплении и координации сотрудничества в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.
2024-06-27T09:27+0500
2024-06-27T09:27+0500
2024-06-27T09:32+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
турция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44545730_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_455530f77f5634a0c489d5a2fc4d719c.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером, которая находится в республике с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента. Глава турецкого оборонного ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана. Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей визита на высшем уровне в Анкару 5-6 июня этого года. Предметом обсуждения стали перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, в том числе тесного межведомственного взаимодействия, организации совместных мероприятий, подготовки военных специалистов и другие. Также стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе, включая ситуацию в Афганистане.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44545730_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c7f729bc9505267ab8bf060374b1fe1c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев министр турция оборона противодействие терроризм
мирзиёев министр турция оборона противодействие терроризм
Мирзиёев встретился с делегацией Турции во главе с министром национальной обороны
09:27 27.06.2024 (обновлено: 09:32 27.06.2024)
Речь шла об укреплении и координации сотрудничества в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером, которая находится в республике с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба президента.
Глава турецкого оборонного ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана.
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей визита на высшем уровне в Анкару 5-6 июня этого года.
Предметом обсуждения стали перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, в том числе тесного межведомственного взаимодействия, организации совместных мероприятий, подготовки военных специалистов и другие.
"Особое внимание уделено укреплению и координации сотрудничества в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму", — говорится в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе, включая ситуацию в Афганистане.