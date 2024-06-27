https://uz.sputniknews.ru/20240627/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-turtsiya-44546233.html

Мирзиёев встретился с делегацией Турции во главе с министром национальной обороны

Мирзиёев встретился с делегацией Турции во главе с министром национальной обороны

Sputnik Узбекистан

Речь шла об укреплении и координации сотрудничества в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.

2024-06-27T09:27+0500

2024-06-27T09:27+0500

2024-06-27T09:32+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

турция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44545730_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_455530f77f5634a0c489d5a2fc4d719c.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером, которая находится в республике с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента. Глава турецкого оборонного ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана. Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей визита на высшем уровне в Анкару 5-6 июня этого года. Предметом обсуждения стали перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, в том числе тесного межведомственного взаимодействия, организации совместных мероприятий, подготовки военных специалистов и другие. Также стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе, включая ситуацию в Афганистане.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев министр турция оборона противодействие терроризм