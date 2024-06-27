https://uz.sputniknews.ru/20240627/uzbekistan-ombudsman-migratsiya-predlojeniya-44564641.html

Омбудсман Узбекистана предложила решение миграционных проблем в СНГ

Омбудсман Узбекистана предложила решение миграционных проблем в СНГ

Sputnik Узбекистан

Феруза Эшматова приняла участие в заседании Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств

2024-06-27T19:10+0500

2024-06-27T19:10+0500

2024-06-27T19:10+0500

миграция

общество

узбекистан

снг

омбудсман

феруза эшматова

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистан призывает страны СНГ гармонизировать национальные законодательства в сфере миграции и совершенствовать механизмы защиты прав и свобод мигрантов, заявила омбудсман республики Феруза Эшматова на заседании Комиссии по правам человека СНГ в Санкт-Петербурге.По мнению Эшматовой, важным аспектом является разработка единых подходов регулирования, которые бы учитывали, как национальные интересы, так и международные обязательства в сфере прав человека государств-участников Содружества.Она выразила уверенность, что формирование на просторах СНГ единого подхода к определению и классификации прав и обязанностей мигрантов, которые соответствуют нормам международного права, может способствовать решению многих давно наболевших проблем в сфере миграции на территории Содружества.В свою очередь, председатель Комиссии Татьяна Москалькова отметила, что вопросы миграции населения занимают особое место в политической, экономической и социально-культурной сферах деятельности каждого государства и непосредственно отражаются на жизни населения страны.По ее словам, одной из важнейших задач, стоящих перед уполномоченными по правам человека, является обеспечение соблюдения прав иностранных граждан, находящихся вне территорий своих стран. Эту тему надо обсуждать, искать пути сближения, соприкосновения.Второе заседание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств прошло на полях Петербургского международного юридического форума.В нем участвовали члены Комиссии от Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, представители Секретариата Комиссии и Исполнительного комитета СНГ, а также региональные уполномоченные по правам человека в РФ.По результатам обсуждения они отметили положительный опыт государств в области правового регулирования прав мигрантов и решили продолжить работу в данном направлении.

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