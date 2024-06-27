https://uz.sputniknews.ru/20240627/uzbekistan-rossiya-alyuminiy-proyekty-sotrudnichestvo-44547784.html
В Узбекистане станет больше российской алюминиевой продукции
В Узбекистане станет больше российской алюминиевой продукции
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили условия работы на рынке республики, ее потребности в высококачественной алюминиевой продукции, а также вопросы, связанные с транспортной логистикой, нормативно-технической документацией и таможенными процедурами
2024-06-27T10:30+0500
2024-06-27T10:30+0500
2024-06-27T11:58+0500
узбекистан
россия
алюминий
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Узбекистане станет больше российской алюминиевой продукции. В настоящее время компания "Русал" и Алюминиевая ассоциация России изучают потребности и возможности ее поставок в республику, сообщает Торгпредство РФ в РУз. Об этом шла речь в ходе встречи в торговом представительстве России в Узбекистане со специалистами данных компании и ассоциации. Напомним, что в апреле текущего года ассоциация "Узэлтехсаноат" и Алюминиевая ассоциация России подписали меморандум о взаимопонимании по реализации совместных проектов в алюминиевой и кабельной промышленности. Документ позволит расширить производственные и научно-технические связи между компаниями двух стран, в том числе по внедрению инновационных алюминиевых решений при модернизации и развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана. Для справки: Алюминиевая ассоциация России создана в 2015 году и объединяет порядка 150 производителей и потребителей алюминия и продукции на его основе.Компания "РУСАЛ" основана в 2007 году. Одной из первых в мире она начала массовое производство алюминия с минимальным содержанием углерода. "РУСАЛ" – крупнейший производитель и экспортер алюминия в России, имеющий заводы по выплавке и переработке алюминия в 19 странах. В 2023 году выручка компании составила $12,2 млрд.
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узбекистан россия сотрудничество алюминиевая продукция
узбекистан россия сотрудничество алюминиевая продукция
В Узбекистане станет больше российской алюминиевой продукции
10:30 27.06.2024 (обновлено: 11:58 27.06.2024)
Стороны обсудили условия работы на рынке республики, ее потребности в высококачественной алюминиевой продукции, а также вопросы, связанные с транспортной логистикой, нормативно-технической документацией и таможенными процедурами.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
В Узбекистане станет больше российской алюминиевой продукции. В настоящее время компания "Русал" и Алюминиевая ассоциация России изучают потребности и возможности ее поставок в республику, сообщает
Торгпредство РФ в РУз.
Об этом шла речь в ходе встречи в торговом представительстве России в Узбекистане со специалистами данных компании и ассоциации.
"Стороны обсудили условия работы на рынке Узбекистана, потребности республики в высококачественной алюминиевой продукции, а также вопросы, связанные с транспортной логистикой, нормативно-технической документацией и таможенными процедурами", — говорится в сообщении.
Напомним, что в апреле текущего года ассоциация "Узэлтехсаноат" и Алюминиевая ассоциация России подписали
меморандум о взаимопонимании по реализации совместных проектов в алюминиевой и кабельной промышленности.
Документ позволит расширить производственные и научно-технические связи между компаниями двух стран, в том числе по внедрению инновационных алюминиевых решений при модернизации и развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана.
Для справки: Алюминиевая ассоциация России создана в 2015 году и объединяет порядка 150 производителей и потребителей алюминия и продукции на его основе.
Компания "РУСАЛ" основана в 2007 году. Одной из первых в мире она начала массовое производство алюминия с минимальным содержанием углерода. "РУСАЛ" – крупнейший производитель и экспортер алюминия в России, имеющий заводы по выплавке и переработке алюминия в 19 странах. В 2023 году выручка компании составила $12,2 млрд.