https://uz.sputniknews.ru/20240628/endokrinolog-ves-snijeniye-usloviya-44575001.html

Эндокринолог: при каких трех условиях можно снизить вес

Эндокринолог: при каких трех условиях можно снизить вес

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, при нарушениях пищевого поведения также может понадобиться помощь психолога

2024-06-28T22:05+0500

2024-06-28T22:05+0500

2024-06-28T22:05+0500

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Стабильного снижения веса можно добиться, если человек соблюдает три условия: нормально спит, достаточно двигается и ест не более 450 граммов еды за раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Юлию Репникову.По словам врача, худеть правильно — значит регулярно принимать пищу, каждые три-пять часов.Также она предупредила, что у некоторых людей вес растет из-за психологических проблем."Поэтому правильно питаться, двигаться и спать — это не всегда эффективно, зачастую нужен еще психиатр или психолог, в зависимости от нарушения или расстройства пищевого поведения у пациента", — резюмировала эндокринолог.

https://uz.sputniknews.ru/20240627/depressiya-pitaniye-kishechnik-vzaimosvyaz-44557334.html

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