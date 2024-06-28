https://uz.sputniknews.ru/20240628/endokrinolog-ves-snijeniye-usloviya-44575001.html
Эндокринолог: при каких трех условиях можно снизить вес
Эндокринолог: при каких трех условиях можно снизить вес
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, при нарушениях пищевого поведения также может понадобиться помощь психолога
2024-06-28T22:05+0500
2024-06-28T22:05+0500
2024-06-28T22:05+0500
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Стабильного снижения веса можно добиться, если человек соблюдает три условия: нормально спит, достаточно двигается и ест не более 450 граммов еды за раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Юлию Репникову.По словам врача, худеть правильно — значит регулярно принимать пищу, каждые три-пять часов.Также она предупредила, что у некоторых людей вес растет из-за психологических проблем."Поэтому правильно питаться, двигаться и спать — это не всегда эффективно, зачастую нужен еще психиатр или психолог, в зависимости от нарушения или расстройства пищевого поведения у пациента", — резюмировала эндокринолог.
https://uz.sputniknews.ru/20240627/depressiya-pitaniye-kishechnik-vzaimosvyaz-44557334.html
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эндокринолог вес снижение условия
эндокринолог вес снижение условия
Эндокринолог: при каких трех условиях можно снизить вес
По словам специалиста, при нарушениях пищевого поведения также может понадобиться помощь психолога.
Стабильного снижения веса можно добиться, если человек соблюдает три условия: нормально спит, достаточно двигается и ест не более 450 граммов еды за раз, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-эндокринолога Юлию Репникову.
"Почему некоторые сейчас весят 100 килограммов? Потому что мало двигаются, много едят, неправильно спят. Три кита веса – это сон неправильный, недостаточная физическая нагрузка и большое потребление килокалорий", — пояснила она.
По словам врача, худеть правильно — значит регулярно принимать пищу, каждые три-пять часов.
"И калорийность пищи не должна быть высокой, но полноценной – известная гарвардская тарелка, это когда у тебя на половине тарелки овощи, четвертинка — мясо, четвертинка — гарнир. И все это не больше 450 граммов весит", — уточнила Репникова.
Также она предупредила, что у некоторых людей вес растет из-за психологических проблем.
"Поэтому правильно питаться, двигаться и спать — это не всегда эффективно, зачастую нужен еще психиатр или психолог, в зависимости от нарушения или расстройства пищевого поведения у пациента", — резюмировала эндокринолог.