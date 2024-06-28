Узбекистанцев наградили в числе первых победителей и призеров Игр "Дети Азии" в Якутске
© Международный комитет "Дети Азии".Первых победителей и призеров Игр "Дети Азии" наградили в Якутске
© Международный комитет "Дети Азии".
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Среди победителей и призеров соревнований по самбо и тхэквондо — 7 спортсменов, представляющих республику.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Культурном парке VIII Игр "Дети Азии" в Якутске состоялось первое медальное награждение победителей и призеров по двум видам спорта: самбо и тхэквондо. В числе победителей и призеров соревнований — 7 спортсменов из Узбекистана, сообщает международный комитет "Дети Азии".
Награды победителям и призерам соревнований по самбо вручили генеральный директор Международного комитета "Дети Азии" Гаврил Цыпандин и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Василий Ефимов.
Чемпионы среди юношей:
49 кг — Савелий Семениченко (Дальневосточный федеральный округ);
58 кг — Данил Чабан (Дальневосточный федеральный округ);
79 кг — Енхзориг Енхнаирамдал (Монголия).
Второе место:
49 кг — Ансар Русбеков (Кыргызстан);
58 кг — Даниель Шаршенов (Кыргызстан);
79 кг — Шохжахон Голибов (Узбекистан).
Третье место:
49 кг — Дилмурод Дисмуродов (Узбекистан) и Тэнуун Ойунбаяр (Монголия);
58 кг — Владимир Медведев (Сибирский федеральный округ) и Фирдавс Асинджонов (Узбекистан);
79 кг — Сергей Малетин (Уральский федеральный округ) и Емир Шогенов (Москва).
Победительницы среди девушек:
44 кг — Алина Башарова (Уральский федеральный округ);
54 кг — Анна Галай (Уральский федеральный округ);
65 кг —Варвара Малова (Сибирский федеральный округ).
Второе место:
44 кг — Мехрисо Нураддинова (Узбекистан);
54 кг — Алина Коровина (Уральский федеральный округ);
65 кг — Анудари Енхтайван (Монголия).
Третье место:
44 кг — Каракат Рахибай (Казахстан) и Екатерина Барабаш (Дальневосточный федеральный округ);
54 кг — Дарья Шарапова (Якутия-1) и Сарыыл Буйансогт (Монголия);
65 кг — Сахая Корякина (Якутия-1) и Гульзесим Тырлубек (Казахстан).
Кроме того, награды лучшим тхэквондистам вручили олимпийская чемпионка V игр "Дети Азии" Фаннапа Харнсуджин и заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Гаврил Мохначевский.
Чемпионы среди юношей:
48 кг — Бехруз Салимов (Узбекистан);
55 кг — Омадбек Отабеков (Узбекистан);
до 63 кг — Васиф Салимов (Азербайджан).
Второе место:
48 кг — Ильяс Хатамли (Азербайджан); 55 кг — Степан Гойдь (Беларусь);
до 63 кг — Жахангир Серикбаев (Узбекистан).
Третье место:
48 кг — Владимир Мороз (Беларусь) и Таскын Темиржан (Казахстан);
55 кг — Александр Михайлов (Уральский федеральный округ) и Зия Гасанлы (Азербайджан);
до 63 кг — Андрей Артеменко (Сибирский федеральный округ), Бекет Болатулы (Казахстан).
Победительницы среди девушек:
63 кг — Самира Мукшина (Москва);
свыше 63 кг — Полина Михальчук (Беларусь).
Второе место:
63 кг — Анастасия Смирнова (Беларусь);
свыше 63 кг — Феруза Ерназарова (Узбекистан).
Третье место:
63 кг — Фатима Хасанова (Азербайджан) и Олеся Чаплинская (Сибирский федеральный округ);
свыше 63 кг — Наталья Лазарева (Сборная команда Якутии №1) и Айсулу Жанабай (Казахстан).
VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд. Всего планируют разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.