https://uz.sputniknews.ru/20240628/igry-deti-azii-yakutsk-nagrajdeniye-44573100.html

Узбекистанцев наградили в числе первых победителей и призеров Игр "Дети Азии" в Якутске

Узбекистанцев наградили в числе первых победителей и призеров Игр "Дети Азии" в Якутске

Sputnik Узбекистан

Среди победителей и призеров соревнований по самбо и тхэквондо — 7 спортсменов, представляющих республику

2024-06-28T14:10+0500

2024-06-28T14:10+0500

2024-06-28T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Культурном парке VIII Игр "Дети Азии" в Якутске состоялось первое медальное награждение победителей и призеров по двум видам спорта: самбо и тхэквондо. В числе победителей и призеров соревнований — 7 спортсменов из Узбекистана, сообщает международный комитет "Дети Азии".Награды победителям и призерам соревнований по самбо вручили генеральный директор Международного комитета "Дети Азии" Гаврил Цыпандин и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Василий Ефимов.Чемпионы среди юношей:Второе место:Третье место:Победительницы среди девушек:Второе место:Третье место:Кроме того, награды лучшим тхэквондистам вручили олимпийская чемпионка V игр "Дети Азии" Фаннапа Харнсуджин и заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Гаврил Мохначевский.Чемпионы среди юношей:Второе место:Третье место:Победительницы среди девушек:Второе место:Третье место:VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. Узбекистан в 16 видах спорта представляют 179 атлетов. Их сопровождают 53 тренера и руководителя команд. Всего планируют разыграть 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.

https://uz.sputniknews.ru/20240626/igry-deti-azii-otkrytiye-translyatsiya-44541043.html

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