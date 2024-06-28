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https://uz.sputniknews.ru/20240628/mirziyoyev-nagrajdeniye-den-molodeji-44568848.html
Мирзиёев наградил 35 молодых узбекистанцев — в каких сферах они работают
Мирзиёев наградил 35 молодых узбекистанцев — в каких сферах они работают
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал соответствующий Указ в связи с Днем молодежи, который отмечают в Узбекистане 30 июня.
2024-06-28T11:01+0500
2024-06-28T11:44+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
награждение
медаль
день молодежи
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем молодежи наградил медалями "Келажак бунёдкори" группу активных и инициативных молодых людей, представляющих самые разные сферы деятельности. Соответствующий Указ он подписал в целях поддержки молодежи страны, повышения ее активности в жизни государства и общества. Все награжденные — инициативные, передовые представители молодого поколения, "которые проявляют целеустремленность, знания, реализуют свой потенциал, таланты и способности, добиваются успехов в разных сферах, вносят достойный вклад в развитие Нового Узбекистана, приумножение его славы на мировой арене, своей любовью и преданностью Родине, высокими патриотическими и нравственными качествами служат примером для сверстников". Награжденные медалью "Келажак бунёдкори" Напомним, в Узбекистане День молодежи отмечают ежегодно 30 июня, в день образования Союза молодежи республики.
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мирзиёев день молодежи награждение указ
мирзиёев день молодежи награждение указ

Мирзиёев наградил 35 молодых узбекистанцев — в каких сферах они работают

11:01 28.06.2024 (обновлено: 11:44 28.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики подписал соответствующий Указ в связи с Днем молодежи, который отмечают в Узбекистане 30 июня.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем молодежи наградил медалями "Келажак бунёдкори" группу активных и инициативных молодых людей, представляющих самые разные сферы деятельности.
Соответствующий Указ он подписал в целях поддержки молодежи страны, повышения ее активности в жизни государства и общества.
Все награжденные — инициативные, передовые представители молодого поколения, "которые проявляют целеустремленность, знания, реализуют свой потенциал, таланты и способности, добиваются успехов в разных сферах, вносят достойный вклад в развитие Нового Узбекистана, приумножение его славы на мировой арене, своей любовью и преданностью Родине, высокими патриотическими и нравственными качествами служат примером для сверстников".
Награжденные медалью "Келажак бунёдкори"
1.
Куанишбаева Гулайим Махамбетали кизи — студентка 2-го курса Каракалпакского государственного университета, Каракалпакстан
2.
Сражатдинов Аманбай Конисбай ули — руководитель негосударственного образовательного учреждения "Real Innovatsiyа NKS" города Нукуса, Каракалпакстан
3.
Турдалиев Сардорбек Шерали угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Academy IT Star" Балыкчинского района, Андижанская область
4.
Хайтахматова Дилнавоз Алижон кизи — студентка 2-го курса Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы, Андижанская область
5.
Облокулова Дилафруз Шухрат кизи — главный специалист по информационной работе и цифровизации Бухарского областного управления культуры
6.
Остонов Огабек Улмас угли — управляющий делами общества с ограниченной ответственностью "Шариф Нафосат" Жондорского района, Бухарская область
7.
Сатторов Элбек Холикул угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Аззам Элбекович" Бахмальского района, Джизакская область
8.
Хошимова Шахло Улугбек кизи — ассистент кафедры переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции Джизакского политехнического института, Джизакская область
9.
Пардаев Улмасжон Довурпулат угли — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Бўстон" Мубарекского района, Кашкадарьинская область
10.
Хужаева Рохилабону Саидусмон кизи — лаборант центральной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan GTL", Кашкадарьинская область
11.
Бафоев Шерзод Ихтиёр угли — врач семейного врачебного пункта "Боймурод" Канимехского района, Навоийская область
12.
Саидова Севинч Асатилло кизи — машинист крана производственного объединения "Навоийский машиностроительный завод" акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
13.
Набихонова Мастурахон Иброхимхон кизи — лидер первичной организации Союза молодежи Узбекистана в Наманганском государственном педагогическом институте, Наманганская область
14.
Хусанов Мухаммадали Алишер угли — управляющий делами общества с ограниченной ответственностью "Sanlitun" Уйчинского района, Наманганская область
15.
Аноров Боходир Кобилжон угли — учитель английского языка средней общеобразовательной школы №84 Пайарыкского района, Самаркандская область
16.
Шодиева Мадина Нуралиевна — гид-экскурсовод дирекции по ремонту и эксплуатации ансамбля "Регистан" города Самарканда, Самаркандская область
17.
Ортикбоева Хилола Гуломжон кизи — член Национальной сборной команды Узбекистана по курашу, Сырдарьинская область
18.
Турдикулов Ислома Хайитбой угли — доцент химико-технологической кафедры Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института, Сырдарьинская область
19.
Ашурова Мафтуна Ортик кизи — преподаватель кафедры цифровой экономики Денауского института предпринимательства и педагогики, Сурхандарьинская область
20.
Худойбердиев Шахзод Фарходович — начальник Шурчинского районного отдела по делам молодежи, Сурхандарьинская область
21.
Гофурова Динора Алишер кизи — помощник машиниста высокоскоростного электропоезда "Afrosiyob" локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Узбекистон темир йўллари", Ташкентская область
22.
Рахматуллаев Фарходжон Рустамжон угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Sofia Ticaret" Куйичирчикского района, Ташкентская область
23.
Хасанов Хайитбой Хисенжонович — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Сариканда" Сохского района, Ферганская область
24.
Холикова Гулираъно Юлчибой кизи — руководитель фермерского хозяйства "Холиқов Йўлчибой" Риштанского района, Ферганская область
25.
Оллаберганова Муяссархон Давлатбой кизи — магистрант 1-го курса Ургенчского филиала Ташкентского университета информационных технологий, Хорезмская область
26.
Юлдошев Усмонбек Умарбек угли — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Glass Pro" города Ургенча, Хорезмская область
27.
Неъматов Миразиз Мирали угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Танланганлар" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
28.
Хушвактова Мутабар Сафар кизи — основатель экологического блога "Urikguli" в социальных сетях, город Ташкент
29.
Зарипова Барно Икром кизи — учитель химии специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
30.
Исматов Миршохид Ривожиддин угли — видеомонтажер негосударственной некоммерческой организации "Лойиҳалар бошқаруви маркази" при Союзе молодежи Узбекистана
31.
Муллоджанова Муниса Ахмаджоновна — менеджер проекта Ассоциации волонтеров Узбекистана
32.
Набижонов Баходирбек Содикжон угли — хирург отделения сосудистой хирургии и трансплантации почек Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова
33.
Туланова Севарахон Баходиржон кизи — методист Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова
34.
Эшонкулов Мухаммадали Олимжон угли — учредитель негосударственных образовательных учреждений "Yuksalish"
35.
Юсупова Айсанем Азатовна — член Творческого союза кинодеятелей Узбекистана, киноактриса
Напомним, в Узбекистане День молодежи отмечают ежегодно 30 июня, в день образования Союза молодежи республики.
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