Мирзиёев наградил 35 молодых узбекистанцев — в каких сферах они работают
11:01 28.06.2024 (обновлено: 11:44 28.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
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Глава республики подписал соответствующий Указ в связи с Днем молодежи, который отмечают в Узбекистане 30 июня.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем молодежи наградил медалями "Келажак бунёдкори" группу активных и инициативных молодых людей, представляющих самые разные сферы деятельности.
Соответствующий Указ он подписал в целях поддержки молодежи страны, повышения ее активности в жизни государства и общества.
Все награжденные — инициативные, передовые представители молодого поколения, "которые проявляют целеустремленность, знания, реализуют свой потенциал, таланты и способности, добиваются успехов в разных сферах, вносят достойный вклад в развитие Нового Узбекистана, приумножение его славы на мировой арене, своей любовью и преданностью Родине, высокими патриотическими и нравственными качествами служат примером для сверстников".
Награжденные медалью "Келажак бунёдкори"
1.Куанишбаева Гулайим Махамбетали кизи — студентка 2-го курса Каракалпакского государственного университета, Каракалпакстан
2.Сражатдинов Аманбай Конисбай ули — руководитель негосударственного образовательного учреждения "Real Innovatsiyа NKS" города Нукуса, Каракалпакстан
3.Турдалиев Сардорбек Шерали угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Academy IT Star" Балыкчинского района, Андижанская область
4.Хайтахматова Дилнавоз Алижон кизи — студентка 2-го курса Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы, Андижанская область
5.Облокулова Дилафруз Шухрат кизи — главный специалист по информационной работе и цифровизации Бухарского областного управления культуры
6.Остонов Огабек Улмас угли — управляющий делами общества с ограниченной ответственностью "Шариф Нафосат" Жондорского района, Бухарская область
7.Сатторов Элбек Холикул угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Аззам Элбекович" Бахмальского района, Джизакская область
8.Хошимова Шахло Улугбек кизи — ассистент кафедры переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции Джизакского политехнического института, Джизакская область
9.Пардаев Улмасжон Довурпулат угли — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Бўстон" Мубарекского района, Кашкадарьинская область
10.Хужаева Рохилабону Саидусмон кизи — лаборант центральной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan GTL", Кашкадарьинская область
11.Бафоев Шерзод Ихтиёр угли — врач семейного врачебного пункта "Боймурод" Канимехского района, Навоийская область
12.Саидова Севинч Асатилло кизи — машинист крана производственного объединения "Навоийский машиностроительный завод" акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
13.Набихонова Мастурахон Иброхимхон кизи — лидер первичной организации Союза молодежи Узбекистана в Наманганском государственном педагогическом институте, Наманганская область
14.Хусанов Мухаммадали Алишер угли — управляющий делами общества с ограниченной ответственностью "Sanlitun" Уйчинского района, Наманганская область
15.Аноров Боходир Кобилжон угли — учитель английского языка средней общеобразовательной школы №84 Пайарыкского района, Самаркандская область
16.Шодиева Мадина Нуралиевна — гид-экскурсовод дирекции по ремонту и эксплуатации ансамбля "Регистан" города Самарканда, Самаркандская область
17.Ортикбоева Хилола Гуломжон кизи — член Национальной сборной команды Узбекистана по курашу, Сырдарьинская область
18.Турдикулов Ислома Хайитбой угли — доцент химико-технологической кафедры Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института, Сырдарьинская область
19.Ашурова Мафтуна Ортик кизи — преподаватель кафедры цифровой экономики Денауского института предпринимательства и педагогики, Сурхандарьинская область
20.Худойбердиев Шахзод Фарходович — начальник Шурчинского районного отдела по делам молодежи, Сурхандарьинская область
21.Гофурова Динора Алишер кизи — помощник машиниста высокоскоростного электропоезда "Afrosiyob" локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Узбекистон темир йўллари", Ташкентская область
22.Рахматуллаев Фарходжон Рустамжон угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Sofia Ticaret" Куйичирчикского района, Ташкентская область
23.Хасанов Хайитбой Хисенжонович — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Сариканда" Сохского района, Ферганская область
24.Холикова Гулираъно Юлчибой кизи — руководитель фермерского хозяйства "Холиқов Йўлчибой" Риштанского района, Ферганская область
25.Оллаберганова Муяссархон Давлатбой кизи — магистрант 1-го курса Ургенчского филиала Ташкентского университета информационных технологий, Хорезмская область
26.Юлдошев Усмонбек Умарбек угли — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Glass Pro" города Ургенча, Хорезмская область
27.Неъматов Миразиз Мирали угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Танланганлар" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
28.Хушвактова Мутабар Сафар кизи — основатель экологического блога "Urikguli" в социальных сетях, город Ташкент
29.Зарипова Барно Икром кизи — учитель химии специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
30.Исматов Миршохид Ривожиддин угли — видеомонтажер негосударственной некоммерческой организации "Лойиҳалар бошқаруви маркази" при Союзе молодежи Узбекистана
31.Муллоджанова Муниса Ахмаджоновна — менеджер проекта Ассоциации волонтеров Узбекистана
32.Набижонов Баходирбек Содикжон угли — хирург отделения сосудистой хирургии и трансплантации почек Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова
33.Туланова Севарахон Баходиржон кизи — методист Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова
34.Эшонкулов Мухаммадали Олимжон угли — учредитель негосударственных образовательных учреждений "Yuksalish"
35.Юсупова Айсанем Азатовна — член Творческого союза кинодеятелей Узбекистана, киноактриса
Напомним, в Узбекистане День молодежи отмечают ежегодно 30 июня, в день образования Союза молодежи республики.