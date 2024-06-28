https://uz.sputniknews.ru/20240628/mirziyoyev-nagrajdeniye-den-molodeji-44568848.html

Мирзиёев наградил 35 молодых узбекистанцев — в каких сферах они работают

Мирзиёев наградил 35 молодых узбекистанцев — в каких сферах они работают

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал соответствующий Указ в связи с Днем молодежи, который отмечают в Узбекистане 30 июня.

2024-06-28T11:01+0500

2024-06-28T11:01+0500

2024-06-28T11:44+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

медаль

день молодежи

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем молодежи наградил медалями "Келажак бунёдкори" группу активных и инициативных молодых людей, представляющих самые разные сферы деятельности. Соответствующий Указ он подписал в целях поддержки молодежи страны, повышения ее активности в жизни государства и общества. Все награжденные — инициативные, передовые представители молодого поколения, "которые проявляют целеустремленность, знания, реализуют свой потенциал, таланты и способности, добиваются успехов в разных сферах, вносят достойный вклад в развитие Нового Узбекистана, приумножение его славы на мировой арене, своей любовью и преданностью Родине, высокими патриотическими и нравственными качествами служат примером для сверстников". Награжденные медалью "Келажак бунёдкори" Напомним, в Узбекистане День молодежи отмечают ежегодно 30 июня, в день образования Союза молодежи республики.

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