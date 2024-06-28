https://uz.sputniknews.ru/20240628/mirziyoyev-novyye-mery-podderjka-molodej-44578623.html

Президент Узбекистана ко Дню молодежи анонсировал новые меры ее поддержки

Президент Узбекистана ко Дню молодежи анонсировал новые меры ее поддержки

Sputnik Узбекистан

Глава республики сообщил, что за последние семь лет было принято более 100 законов и постановлений, касающихся молодёжи, предоставлено более 200 льгот

2024-06-28T18:14+0500

2024-06-28T18:14+0500

2024-06-28T18:14+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

молодежь

образование

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании подвел итоги проделанной работы в сфере молодежной политики и озвучил меры всесторонней поддержки молодежи, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Глава государства отметил, что за последние семь лет было принято более 100 законов и постановлений, касающихся молодежи, предоставлено более 200 льгот. Образовательными кредитами воспользовались 151 тысяча молодых людей. На оплату контрактов еще 110 тыс. студентов из малообеспеченных семей направлено 332 млрд сумов. Как результат, охват высшим образованием увеличился с 9% до 42%, а количество университетов — с 77 до 212. В настоящее время 110 тыс. юношей и девушек учатся за рубежом. Благодаря фонду "Эл-юрт умиди" 50 молодых людей окончили 8 лучших университетов США "Лиги Плюща", таких как Гарвард, Йель, Колумбийский, Стэнфорд, и 24 университета Великобритании, таких как Оксфорд, Кембридж и Бирмингем. Число узбекистанцев, обучающихся в этих университетах, превысило 200 человек. Чтобы расширить возможности для получения образования с 2024/2025 учебного года в академических лицеях республики в качестве эксперимента внедрят программы "Международный бакалавриат" и "A-level". Они охватят 73 лицея при университетах. Студентов, получивших сертификат по данным программам, примут в эти вузы без экзаменов, но на контрактной основе. Кроме того, президент напомнил, что сегодня узбекистанцы сдают экзамены по математике, английскому языку и научному мышлению в рамках SAT (Scholastic Assessment Test, или академический оценочный тест) — стандартизированный тест для поступления в университеты США, а также некоторые вузы Сингапура, Турции, Гонконга и Японии. Абитуриенты, набравшие по этим тестам более 75%, получают гранты в престижные зарубежные университеты. Говоря о секторе информационных технологий, глава республики сообщил, что сегодня в нем работают более 50 тыс. самозанятых молодых людей — фрилансеров. Они экспортируют IT-услуги на сумму 50−100 и даже 200 тыс. долларов в год. При этом отсутствует система, при которой государство могло бы им помочь, выслушать их проблемы и защитить права, подчеркнул президент. Он сообщил, что молодым людям, зарегистрированным в качестве самозанятых в IT-сфере, присвоят статус резидентов IT-парка. Их освободят от уплаты всех налогов на трехлетний срок. Кроме того, IT-парк предоставит им "социальную карту", чтобы они могли пользоваться медуслугами, спортзалами и офисами, как в других IT-компаниях. Кроме того, ожидаются значительные изменения в области обучения молодых людей высокооплачиваемым профессиям и увеличения количества проектов, создающих высокую добавленную стоимость. На эти цели ежегодно будут выделять $100 млн. Фонд поддержки молодых предпринимателей при МИПТ передадут Агентству по делам молодежи. В состав совета фонда войдут молодые предприниматели, создающие наибольшее количество рабочих мест. Они будут выбирать главу фонда. Фонд отберет 500 лучших проектов молодых людей и предоставит им "бизнес-пакет" для поддержки проекта на всех этапах, пока он не станет готовым бизнесом, не начнет приносить доход и не найдет рынок сбыта.

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