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https://uz.sputniknews.ru/20240628/mirziyoyev-vystupleniye-forum-makom-zaamin-44567851.html
Мирзиёев: Маком воплощает душу народа и занимает особое место в развитии цивилизации
Мирзиёев: Маком воплощает душу народа и занимает особое место в развитии цивилизации
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана выступил на открытии II Международного форума искусства макома в Зааминском районе Джизакской области
2024-06-28T09:57+0500
2024-06-28T09:58+0500
узбекистан
джизакская область
международный фестиваль макома
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
выступление
общество
культура
искусство
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Маком воплощает в себе душу народа, его благородные мечты и чаяния, национальную самобытность, немеркнущие ценности и занимает особое место в развитии цивилизации, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия II Международного форума искусства макома в Зааминском районе Джизакской области. В своем выступлении глава республики остановился на истории и значении искусства макома. По его словам, этот жанр, удивительно гармонично соединивший в себе музыкальное, поэтическое и танцевальное начало, является энциклопедией высокой мысли и духовного роста человека. Основная тема макома – это прежде всего личность, ее свобода, честь и достоинство, мир и согласие, эволюция человечества. Этот классический художественный памятник на протяжении столетий служит великим целям – сохранению духовной преемственности поколений, обогащению внутреннего мира человека, воспитанию молодых людей всесторонне развитыми личностями, подчеркнул президент. Он напомнил, что маком на мусульманском Востоке достиг расцвета в период Первого и Второго Ренессансов. Великие ученые Абу Райхан Беруни, Ибн Сино, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур создали уникальные музыкальные произведения и внесли огромный вклад в развитие макома. В XX веке эти традиции достойно продолжили ученые-искусствоведы Абдурауф Фитрат, Юнус Раджаби, а также певцы Хожихон Болтаев, Комилжон Отаниязов, Тургун Алиматов, Фаттоххон Мамадалиев. Мирзиёев подчеркнул значительный вклад выдающегося государственного деятеля Шарафа Рашидова в сохранение искусства макома. В те времена в Ташкентской государственной консерватории было положено начало научному изучению и международному продвижению искусства макома. Был создан ансамбль макома. Бессмертные шедевры "Шашмаком" были положены на ноты и изданы в шести томах. Он добавил, что сегодня искусство макома непрерывно изучают по всей республике, на всех этапах образования – от начального до академического. В Ташкенте строят Центр макома. В целях поддержки композиторов, певцов и музыкантов, активно работающих в этом направлении, проводят национальные конкурсы. Глава государства от имени всего народа выразил искреннюю благодарность артистам, посвятившим свою жизнь столь почетному и ответственному делу. На церемонии также выступили президент 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоне Микулеску и генеральный директор АЙСЕСКО Салим Мухаммад Аль-Малик. После церемонии открытия состоялся концерт, включающий вокальные и танцевальные номера. В фестивале участвуют около 400 гостей из более чем 80 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки. На обширной площади комплекс Зааминсай, где он проходит, организованы выставки, демонстрирующие богатую культуру и изделия прикладного искусства узбекского народа. Форум продлится до 30 июня. В завершение объявят победителей в номинациях "Лучший ансамбль макома", "Лучший солист-инструменталист" и "Лучший солист-вокалист". Его программа включает международную конференцию и встречи за круглым столом, посвященные теоретическим и практическим основам искусства макома. Международный форум искусства макома, организованный по инициативе президента Узбекистана, впервые состоялся в 2018 году в Шахрисабзе. Позднее, из-за пандемии короновируса, форум отложили. В этом году его проведение вновь возобновили.
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маком заамин международный форум глава узбекистана выступление
маком заамин международный форум глава узбекистана выступление

Мирзиёев: Маком воплощает душу народа и занимает особое место в развитии цивилизации

09:57 28.06.2024 (обновлено: 09:58 28.06.2024)
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия II Международного фестиваля маком в Джиззаке
Церемония открытия II Международного фестиваля маком в Джиззаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана выступил на открытии II Международного форума искусства макома в Зааминском районе Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Маком воплощает в себе душу народа, его благородные мечты и чаяния, национальную самобытность, немеркнущие ценности и занимает особое место в развитии цивилизации, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия II Международного форума искусства макома в Зааминском районе Джизакской области.
В своем выступлении глава республики остановился на истории и значении искусства макома.
"Искусство макома, являющееся символом нашей древней истории, богатой культуры и исконных ценностей, с его глубокой философией, своеобразными художественными приемами и творческими традициями занимает важное место в нашей духовной жизни. Маком ценен, как уникальный вид искусства, самыми возвышенными нотами воспевающий общечеловеческие ценности", – сказал Мирзиёев.
По его словам, этот жанр, удивительно гармонично соединивший в себе музыкальное, поэтическое и танцевальное начало, является энциклопедией высокой мысли и духовного роста человека. Основная тема макома – это прежде всего личность, ее свобода, честь и достоинство, мир и согласие, эволюция человечества.
Этот классический художественный памятник на протяжении столетий служит великим целям – сохранению духовной преемственности поколений, обогащению внутреннего мира человека, воспитанию молодых людей всесторонне развитыми личностями, подчеркнул президент.
"Маком воплощает в себе душу народа, его благородные мечты и чаяния, национальную самобытность, немеркнущие ценности и занимает особое место в развитии цивилизации", — отметил глава Узбекистана.
Он напомнил, что маком на мусульманском Востоке достиг расцвета в период Первого и Второго Ренессансов. Великие ученые Абу Райхан Беруни, Ибн Сино, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур создали уникальные музыкальные произведения и внесли огромный вклад в развитие макома.
В XX веке эти традиции достойно продолжили ученые-искусствоведы Абдурауф Фитрат, Юнус Раджаби, а также певцы Хожихон Болтаев, Комилжон Отаниязов, Тургун Алиматов, Фаттоххон Мамадалиев.
Мирзиёев подчеркнул значительный вклад выдающегося государственного деятеля Шарафа Рашидова в сохранение искусства макома. В те времена в Ташкентской государственной консерватории было положено начало научному изучению и международному продвижению искусства макома. Был создан ансамбль макома. Бессмертные шедевры "Шашмаком" были положены на ноты и изданы в шести томах.

"Наши неповторимые макомы, являющиеся жемчужиной классического музыкального искусства, включены в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", — сказал президент.

Он добавил, что сегодня искусство макома непрерывно изучают по всей республике, на всех этапах образования – от начального до академического. В Ташкенте строят Центр макома. В целях поддержки композиторов, певцов и музыкантов, активно работающих в этом направлении, проводят национальные конкурсы.
Глава государства от имени всего народа выразил искреннюю благодарность артистам, посвятившим свою жизнь столь почетному и ответственному делу.
"Форум, несомненно, является большим праздником для творческих людей, всей душой любящих искусство и сплотившихся вокруг идеалов добра и гуманизма. Пусть маком всегда служит неиссякаемым источником силы и вдохновения почитателям искусства во всем мире!" — сказал он.
На церемонии также выступили президент 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоне Микулеску и генеральный директор АЙСЕСКО Салим Мухаммад Аль-Малик.
После церемонии открытия состоялся концерт, включающий вокальные и танцевальные номера.
В фестивале участвуют около 400 гостей из более чем 80 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки.
На обширной площади комплекс Зааминсай, где он проходит, организованы выставки, демонстрирующие богатую культуру и изделия прикладного искусства узбекского народа.
Форум продлится до 30 июня. В завершение объявят победителей в номинациях "Лучший ансамбль макома", "Лучший солист-инструменталист" и "Лучший солист-вокалист". Его программа включает международную конференцию и встречи за круглым столом, посвященные теоретическим и практическим основам искусства макома.
Международный форум искусства макома, организованный по инициативе президента Узбекистана, впервые состоялся в 2018 году в Шахрисабзе. Позднее, из-за пандемии короновируса, форум отложили. В этом году его проведение вновь возобновили.
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