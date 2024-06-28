https://uz.sputniknews.ru/20240628/mirziyoyev-vystupleniye-forum-makom-zaamin-44567851.html

Мирзиёев: Маком воплощает душу народа и занимает особое место в развитии цивилизации

Мирзиёев: Маком воплощает душу народа и занимает особое место в развитии цивилизации

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана выступил на открытии II Международного форума искусства макома в Зааминском районе Джизакской области

2024-06-28T09:57+0500

2024-06-28T09:57+0500

2024-06-28T09:58+0500

узбекистан

джизакская область

международный фестиваль макома

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выступление

общество

культура

искусство

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Маком воплощает в себе душу народа, его благородные мечты и чаяния, национальную самобытность, немеркнущие ценности и занимает особое место в развитии цивилизации, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия II Международного форума искусства макома в Зааминском районе Джизакской области. В своем выступлении глава республики остановился на истории и значении искусства макома. По его словам, этот жанр, удивительно гармонично соединивший в себе музыкальное, поэтическое и танцевальное начало, является энциклопедией высокой мысли и духовного роста человека. Основная тема макома – это прежде всего личность, ее свобода, честь и достоинство, мир и согласие, эволюция человечества. Этот классический художественный памятник на протяжении столетий служит великим целям – сохранению духовной преемственности поколений, обогащению внутреннего мира человека, воспитанию молодых людей всесторонне развитыми личностями, подчеркнул президент. Он напомнил, что маком на мусульманском Востоке достиг расцвета в период Первого и Второго Ренессансов. Великие ученые Абу Райхан Беруни, Ибн Сино, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур создали уникальные музыкальные произведения и внесли огромный вклад в развитие макома. В XX веке эти традиции достойно продолжили ученые-искусствоведы Абдурауф Фитрат, Юнус Раджаби, а также певцы Хожихон Болтаев, Комилжон Отаниязов, Тургун Алиматов, Фаттоххон Мамадалиев. Мирзиёев подчеркнул значительный вклад выдающегося государственного деятеля Шарафа Рашидова в сохранение искусства макома. В те времена в Ташкентской государственной консерватории было положено начало научному изучению и международному продвижению искусства макома. Был создан ансамбль макома. Бессмертные шедевры "Шашмаком" были положены на ноты и изданы в шести томах. Он добавил, что сегодня искусство макома непрерывно изучают по всей республике, на всех этапах образования – от начального до академического. В Ташкенте строят Центр макома. В целях поддержки композиторов, певцов и музыкантов, активно работающих в этом направлении, проводят национальные конкурсы. Глава государства от имени всего народа выразил искреннюю благодарность артистам, посвятившим свою жизнь столь почетному и ответственному делу. На церемонии также выступили президент 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоне Микулеску и генеральный директор АЙСЕСКО Салим Мухаммад Аль-Малик. После церемонии открытия состоялся концерт, включающий вокальные и танцевальные номера. В фестивале участвуют около 400 гостей из более чем 80 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки. На обширной площади комплекс Зааминсай, где он проходит, организованы выставки, демонстрирующие богатую культуру и изделия прикладного искусства узбекского народа. Форум продлится до 30 июня. В завершение объявят победителей в номинациях "Лучший ансамбль макома", "Лучший солист-инструменталист" и "Лучший солист-вокалист". Его программа включает международную конференцию и встречи за круглым столом, посвященные теоретическим и практическим основам искусства макома. Международный форум искусства макома, организованный по инициативе президента Узбекистана, впервые состоялся в 2018 году в Шахрисабзе. Позднее, из-за пандемии короновируса, форум отложили. В этом году его проведение вновь возобновили.

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