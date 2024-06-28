https://uz.sputniknews.ru/20240628/rossiya-artilleriya-svo-dnepr-44575558.html
Российские артиллеристы парализовали батальон ВСУ на Днепре
Российские артиллеристы парализовали батальон ВСУ на Днепре
Sputnik Узбекистан
Перехваченный радиообмен противника свидетельствовал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ
2024-06-28T16:16+0500
2024-06-28T16:16+0500
2024-06-28T16:16+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Российская артиллерия парализовала украинский батальон, уничтожив на правом берегу Днепра его пункт управления, сообщает пресс-служба Минобороны России.Удар нанес расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр".В российском военном ведомстве подчеркнули, что уничтожены украинские офицеры."В перехваченном радиообмене противник сообщал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ", — указано в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20240627/vsu-kontrataki-imitatsiya-44552478.html
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россия артиллеристы днепр всу
россия артиллеристы днепр всу
Российские артиллеристы парализовали батальон ВСУ на Днепре
Перехваченный радиообмен противника свидетельствовал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik
. Российская артиллерия парализовала украинский батальон, уничтожив на правом берегу Днепра его пункт управления, сообщает
пресс-служба Минобороны России.
Удар нанес расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр".
"Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр" ВС РФ своим точным ударом уничтожил пункт управления подразделениями украинской армии", — говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что уничтожены украинские офицеры.
"В перехваченном радиообмене противник сообщал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ", — указано в сообщении.