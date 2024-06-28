https://uz.sputniknews.ru/20240628/rossiya-artilleriya-svo-dnepr-44575558.html

Российские артиллеристы парализовали батальон ВСУ на Днепре

Российские артиллеристы парализовали батальон ВСУ на Днепре

Sputnik Узбекистан

Перехваченный радиообмен противника свидетельствовал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ

2024-06-28T16:16+0500

2024-06-28T16:16+0500

2024-06-28T16:16+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Российская артиллерия парализовала украинский батальон, уничтожив на правом берегу Днепра его пункт управления, сообщает пресс-служба Минобороны России.Удар нанес расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр".В российском военном ведомстве подчеркнули, что уничтожены украинские офицеры."В перехваченном радиообмене противник сообщал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ", — указано в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20240627/vsu-kontrataki-imitatsiya-44552478.html

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